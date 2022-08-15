На відновлення комунальної інфраструктури Луганщини необхідно понад 7 млрд грн, - ОВА
Остаточні розрахунки можна буде зробити після деокупації області.
Про це повідомив глава ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"На відновлення комунальної інфраструктури Луганщини необхідно понад 7 мільярдів гривень Ця сума враховує лише відновлення централізованого газо-, водо- та електропостачання", - зазначив очільник обладміністрації.
Водночас, за словами директора Департаменту житлово-комунального господарства обласної військової адміністрації Віталія Сурая, ці приблизні підрахунки зроблені по мірі надходження інформації від комунальних аварійних служб щодо пошкоджень на об’єктах критичної інфраструктури до того часу, поки кожне із міст та сіл Луганщини не захопили росіяни. Тобто, станом на травень.
Остаточні розрахунки можна буде зробити тільки після деокупації, розмінування територій і проведення експертизи об’єктів.
Будь ласка, зачекайте...
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Давайте спочатку порахуємо, скільки грошей і людей треба, щоб звільнити Луганщину від касапів.
І як звільняти власне Луганськ? По схемі захвату орками Маріка? Чи є якісь інші схеми? Глибоке оточення агломерації? Так там кордон поруч, доведеться підходити прямо до кордону, касапи будуть валити зі своєї території зі всього, що в них є.
Наше військово-політичне керівництво готово наносити удари у відповідь по території кацапстану?
Що скажете, Голова ОВА Сергій Гайдай? Ви ж теж керівництво, тільки на рівні області.
Бо так просто ********* в нас багато фахівців...