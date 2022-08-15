У Попасній розбито штаб "вагнерівців", кількість знищених окупантів уточнюється, - Гайдай

ЗСУ знову вдало відпрацювали по ворожому штабу, на який навів один із представників ЗМІ РФ.

Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, вчора в Попасній влучним ударом розбито штаб ПрВК "Вагнер".

"Кількість загиблих уточнюється", - зазначає Гайдай.

Водночас, за його словами, на лінії фронту росіяни активніше застосовують штурмову та армійську авіацію - із повітря обстріляні три населені пункти.

Також випущено сім ракет. Упродовж ночі сім разів працювала ствольна артилерія ворога. Чотири рази росіяни обстрілювали міста і села з реактивних систем залпового вогню, шість - із мінометів. Здійснені чотири танкових наступи.

Крім того, окупанти все частіше намагаються провести розвідку переднього краю оборони ЗСУ.

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Однак, 14 серпня вісім ворожих атак були успішно відбиті. Розвідгрупу росіян наші військові знешкодили.