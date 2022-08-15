У Попасній розбито штаб "вагнерівців", кількість знищених окупантів уточнюється, - Гайдай
ЗСУ знову вдало відпрацювали по ворожому штабу, на який навів один із представників ЗМІ РФ.
Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, вчора в Попасній влучним ударом розбито штаб ПрВК "Вагнер".
"Кількість загиблих уточнюється", - зазначає Гайдай.
Водночас, за його словами, на лінії фронту росіяни активніше застосовують штурмову та армійську авіацію - із повітря обстріляні три населені пункти.
Також випущено сім ракет. Упродовж ночі сім разів працювала ствольна артилерія ворога. Чотири рази росіяни обстрілювали міста і села з реактивних систем залпового вогню, шість - із мінометів. Здійснені чотири танкових наступи.
Крім того, окупанти все частіше намагаються провести розвідку переднього краю оборони ЗСУ.
Однак, 14 серпня вісім ворожих атак були успішно відбиті. Розвідгрупу росіян наші військові знешкодили.
Будь ласка, зачекайте...
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Тут інша справа: під час обстрілу, виявляється, там був сам Пригожин. І він досі не "виходить в ефір" в пабліках...
Ведь это не просто дыбилы которые звиздят что ехали на учения, это ублюдки которые сделали убийство своей проффесией
щоб без боєзіткнень гинула орківська срань
Більше таких репортажів, так би мовити, з переднього краю.