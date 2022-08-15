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Новини
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У Попасній розбито штаб "вагнерівців", кількість знищених окупантів уточнюється, - Гайдай

казанський

ЗСУ знову вдало відпрацювали по ворожому штабу, на який навів один із представників ЗМІ РФ.

Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ. 

За його словами, вчора в Попасній влучним ударом розбито штаб ПрВК "Вагнер".

"Кількість загиблих уточнюється", - зазначає Гайдай.

Водночас, за його словами, на лінії фронту росіяни активніше застосовують штурмову та армійську авіацію - із повітря обстріляні три населені пункти.

Також випущено сім ракет. Упродовж ночі сім разів працювала ствольна артилерія ворога. Чотири рази росіяни обстрілювали міста і села з реактивних систем залпового вогню, шість - із мінометів. Здійснені чотири танкових наступи.

Крім того, окупанти все частіше намагаються провести розвідку переднього краю оборони ЗСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російський "воєнкор Среда" вказав місце штабу ПВК "Вагнер", по якому вдарили HIMARS ЗСУ. ФОТО

Однак, 14 серпня вісім ворожих атак були успішно відбиті. Розвідгрупу росіян наші військові знешкодили.

Автор: 

ПВК Вагнер (1542) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4892)


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Топ коментарі
+19
Спасибо русским гандонам за помощь в определении координат!)
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15.08.2022 09:41 Відповісти
+16
касапи на своїх телеграмах пишуть про однго 200-го і кількох покалічених. Але довіряти їм - себе не поважати. Так що потрібно уточнити все до кінця.
Тут інша справа: під час обстрілу, виявляється, там був сам Пригожин. І він досі не "виходить в ефір" в пабліках...
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15.08.2022 09:43 Відповісти
+12
Когда уже весь этот био мусор поймёт что в Украине их ждёт только смерть?
Ведь это не просто дыбилы которые звиздят что ехали на учения, это ублюдки которые сделали убийство своей проффесией
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15.08.2022 09:46 Відповісти
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Зело борзо
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15.08.2022 09:38 Відповісти
Буратіна в пєчалі.
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15.08.2022 09:40 Відповісти
Спасибо русским гандонам за помощь в определении координат!)
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15.08.2022 09:41 Відповісти
Та що ви,тут учора набіги свіжачки зробили,агітували проти ЗСУ і Залужного, корили українського журналіста, що написав про накриття "еліти" з кримінальним минулим.
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15.08.2022 10:00 Відповісти
У кого-то «бизнес» удался
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15.08.2022 09:43 Відповісти
касапи на своїх телеграмах пишуть про однго 200-го і кількох покалічених. Але довіряти їм - себе не поважати. Так що потрібно уточнити все до кінця.
Тут інша справа: під час обстрілу, виявляється, там був сам Пригожин. І він досі не "виходить в ефір" в пабліках...
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15.08.2022 09:43 Відповісти
Сообщали вроде,что его видели его там за день до нашего обстрела
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15.08.2022 09:52 Відповісти
вже читав таку й версію-фігерсію, що мовляв навмисно злили цю позицію, як приманку))), щоби вислідити HIMARS і знешкодити його (бо по версії русоговнозмі це останній HIMARS у нас ...і його конче потрібно було знищити )))) ідиёти...ну шо казати? ))))
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15.08.2022 10:37 Відповісти
це цілком може бути.
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15.08.2022 11:37 Відповісти
Останній наш літак вони "знищили" ще в квітні.
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15.08.2022 12:00 Відповісти
та й HIMARS-ів вони вже десята три-чотири понищили ))))
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15.08.2022 12:04 Відповісти
Когда уже весь этот био мусор поймёт что в Украине их ждёт только смерть?
Ведь это не просто дыбилы которые звиздят что ехали на учения, это ублюдки которые сделали убийство своей проффесией
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15.08.2022 09:46 Відповісти
''Навчання'' - це легенда у разі потрапляння в полон.
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15.08.2022 10:16 Відповісти
отакого треба багато
щоб без боєзіткнень гинула орківська срань
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15.08.2022 09:47 Відповісти
Увздовж границі України е багато кацапських аеродромів- може по ним прицільно стріляти?
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15.08.2022 10:04 Відповісти
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15.08.2022 10:05 Відповісти
Zdes takze vagner studenti prijexali poducitsia,priamo v skole ix nakryli Himars ili bojevyje gusi?
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15.08.2022 10:07 Відповісти
Ну ось, тепер рашкованаська пропаганда, нарешті, стала корисною.
Більше таких репортажів, так би мовити, з переднього краю.
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15.08.2022 10:22 Відповісти
вагнер на концерте кабзона)
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15.08.2022 10:55 Відповісти
 
 