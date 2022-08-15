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В Попасной разбит штаб "вагнеровцев", количество уничтоженных оккупантов уточняется, - Гайдай

казанський

ВСУ снова удачно отработали по вражескому штабу, на который навел один из представителей СМИ РФ.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, вчера в Попасной точным ударом разбит штаб ЧВК "Вагнер".

"Количество погибших уточняется", – отмечает Гайдай.

В то же время, по его словам, на линии фронта россияне активнее применяют штурмовую и армейскую авиацию - с воздуха обстреляны три населенных пункта.

Также выпущено семь ракет. Ночью семь раз работала ствольная артиллерия врага. Четыре раза россияне обстреливали города и села из реактивных систем залпового огня, шесть – из минометов. Совершены четыре танковых наступления.

Кроме того, оккупанты все чаще пытаются провести разведку переднего края обороны ВСУ.

Также смотрите: В Сумской области заработал хаб для переселенцев с Луганщины. ФОТОрепортаж

Однако 14 августа восемь вражеских атак были успешно отражены. Разведгруппу россиян наши военные обезвредили.

ЧВК Вагнер (1334) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6510)


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Топ комментарии
+19
Спасибо русским гандонам за помощь в определении координат!)
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15.08.2022 09:41 Ответить
+16
касапи на своїх телеграмах пишуть про однго 200-го і кількох покалічених. Але довіряти їм - себе не поважати. Так що потрібно уточнити все до кінця.
Тут інша справа: під час обстрілу, виявляється, там був сам Пригожин. І він досі не "виходить в ефір" в пабліках...
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15.08.2022 09:43 Ответить
+12
Когда уже весь этот био мусор поймёт что в Украине их ждёт только смерть?
Ведь это не просто дыбилы которые звиздят что ехали на учения, это ублюдки которые сделали убийство своей проффесией
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15.08.2022 09:46 Ответить
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Зело борзо
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15.08.2022 09:38 Ответить
Буратіна в пєчалі.
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15.08.2022 09:40 Ответить
Спасибо русским гандонам за помощь в определении координат!)
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15.08.2022 09:41 Ответить
Та що ви,тут учора набіги свіжачки зробили,агітували проти ЗСУ і Залужного, корили українського журналіста, що написав про накриття "еліти" з кримінальним минулим.
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15.08.2022 10:00 Ответить
У кого-то «бизнес» удался
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15.08.2022 09:43 Ответить
касапи на своїх телеграмах пишуть про однго 200-го і кількох покалічених. Але довіряти їм - себе не поважати. Так що потрібно уточнити все до кінця.
Тут інша справа: під час обстрілу, виявляється, там був сам Пригожин. І він досі не "виходить в ефір" в пабліках...
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15.08.2022 09:43 Ответить
Сообщали вроде,что его видели его там за день до нашего обстрела
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15.08.2022 09:52 Ответить
вже читав таку й версію-фігерсію, що мовляв навмисно злили цю позицію, як приманку))), щоби вислідити HIMARS і знешкодити його (бо по версії русоговнозмі це останній HIMARS у нас ...і його конче потрібно було знищити )))) ідиёти...ну шо казати? ))))
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15.08.2022 10:37 Ответить
це цілком може бути.
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15.08.2022 11:37 Ответить
Останній наш літак вони "знищили" ще в квітні.
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15.08.2022 12:00 Ответить
та й HIMARS-ів вони вже десята три-чотири понищили ))))
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15.08.2022 12:04 Ответить
Когда уже весь этот био мусор поймёт что в Украине их ждёт только смерть?
Ведь это не просто дыбилы которые звиздят что ехали на учения, это ублюдки которые сделали убийство своей проффесией
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15.08.2022 09:46 Ответить
''Навчання'' - це легенда у разі потрапляння в полон.
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15.08.2022 10:16 Ответить
отакого треба багато
щоб без боєзіткнень гинула орківська срань
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15.08.2022 09:47 Ответить
Увздовж границі України е багато кацапських аеродромів- може по ним прицільно стріляти?
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15.08.2022 10:04 Ответить
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15.08.2022 10:05 Ответить
Zdes takze vagner studenti prijexali poducitsia,priamo v skole ix nakryli Himars ili bojevyje gusi?
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15.08.2022 10:07 Ответить
Ну ось, тепер рашкованаська пропаганда, нарешті, стала корисною.
Більше таких репортажів, так би мовити, з переднього краю.
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15.08.2022 10:22 Ответить
вагнер на концерте кабзона)
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15.08.2022 10:55 Ответить
 
 