В Попасной разбит штаб "вагнеровцев", количество уничтоженных оккупантов уточняется, - Гайдай

ВСУ снова удачно отработали по вражескому штабу, на который навел один из представителей СМИ РФ.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, вчера в Попасной точным ударом разбит штаб ЧВК "Вагнер".

"Количество погибших уточняется", – отмечает Гайдай.

В то же время, по его словам, на линии фронта россияне активнее применяют штурмовую и армейскую авиацию - с воздуха обстреляны три населенных пункта.

Также выпущено семь ракет. Ночью семь раз работала ствольная артиллерия врага. Четыре раза россияне обстреливали города и села из реактивных систем залпового огня, шесть – из минометов. Совершены четыре танковых наступления.

Кроме того, оккупанты все чаще пытаются провести разведку переднего края обороны ВСУ.

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Однако 14 августа восемь вражеских атак были успешно отражены. Разведгруппу россиян наши военные обезвредили.