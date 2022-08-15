В Попасной разбит штаб "вагнеровцев", количество уничтоженных оккупантов уточняется, - Гайдай
ВСУ снова удачно отработали по вражескому штабу, на который навел один из представителей СМИ РФ.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, вчера в Попасной точным ударом разбит штаб ЧВК "Вагнер".
"Количество погибших уточняется", – отмечает Гайдай.
В то же время, по его словам, на линии фронта россияне активнее применяют штурмовую и армейскую авиацию - с воздуха обстреляны три населенных пункта.
Также выпущено семь ракет. Ночью семь раз работала ствольная артиллерия врага. Четыре раза россияне обстреливали города и села из реактивных систем залпового огня, шесть – из минометов. Совершены четыре танковых наступления.
Кроме того, оккупанты все чаще пытаются провести разведку переднего края обороны ВСУ.
Однако 14 августа восемь вражеских атак были успешно отражены. Разведгруппу россиян наши военные обезвредили.
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Тут інша справа: під час обстрілу, виявляється, там був сам Пригожин. І він досі не "виходить в ефір" в пабліках...
Ведь это не просто дыбилы которые звиздят что ехали на учения, это ублюдки которые сделали убийство своей проффесией
щоб без боєзіткнень гинула орківська срань
Більше таких репортажів, так би мовити, з переднього краю.