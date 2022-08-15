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Постійні обстріли окупантів заважають ремонту Карлівської фільтрувальної станції

вода

Енергетики обстежили Карлівську фільтрувальну станцію, але проводити ремонт не дозволяють постійні обстріли.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міський голова Покровська Руслан Требушкін, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що робота з відновлення водопостачання регіону триває.

"Напередодні енергетикам вдалося обстежити Карлівську фільтрувальну станцію, яка була знеструмлена у результаті бойових дій минулої суботи. Але проводити ремонт не дозволяють постійні обстріли. Якщо їх не буде, енергетики зможуть виїхати на місце для відновлення електропостачання", - зазначив мер.

Також читайте: Через бойові дії на Донеччині знеструмлена Карлівська фільтраційна станція, частина регіону залишилася без води

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обстріл (29234) Донецька область (8824) вода (1184)


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