Постійні обстріли окупантів заважають ремонту Карлівської фільтрувальної станції
Енергетики обстежили Карлівську фільтрувальну станцію, але проводити ремонт не дозволяють постійні обстріли.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міський голова Покровська Руслан Требушкін, передає Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що робота з відновлення водопостачання регіону триває.
"Напередодні енергетикам вдалося обстежити Карлівську фільтрувальну станцію, яка була знеструмлена у результаті бойових дій минулої суботи. Але проводити ремонт не дозволяють постійні обстріли. Якщо їх не буде, енергетики зможуть виїхати на місце для відновлення електропостачання", - зазначив мер.
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