В окупованому Мелітополі розміщуються всі можливі спецслужби РФ, - мер Федоров

В тимчасово окупованому Мелітополі присутні не лише війська РФ, але й російські спецслужби.

Про це заявив мер Іван Федоров в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

"Кожен мелітополець вже напам'ять вивчив всі спецслужби, які є в Росії. Тому що сьогодні в Мелітополі вони присутні всі. Це і ФСБ, і служба розвідки, і служба звонішньої розвідки, і окрема спецслужба чеченців, дагестанців, Росгвардія, поліція, псевдо "ГАИ". Всі ці спецслужби, на жаль, сьогодні є присутніми в Мелітополі та влаштовують терор нашим цивільним мешканцям", - розповів очільник міста.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Партизани "мінуснули" залізничний міст поблизу окупованого Мелітополя, - мер Федоров