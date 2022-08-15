В окупованому Мелітополі розміщуються всі можливі спецслужби РФ, - мер Федоров
В тимчасово окупованому Мелітополі присутні не лише війська РФ, але й російські спецслужби.
Про це заявив мер Іван Федоров в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.
"Кожен мелітополець вже напам'ять вивчив всі спецслужби, які є в Росії. Тому що сьогодні в Мелітополі вони присутні всі. Це і ФСБ, і служба розвідки, і служба звонішньої розвідки, і окрема спецслужба чеченців, дагестанців, Росгвардія, поліція, псевдо "ГАИ". Всі ці спецслужби, на жаль, сьогодні є присутніми в Мелітополі та влаштовують терор нашим цивільним мешканцям", - розповів очільник міста.
Топ коментарі
+2 Член Сухов Кабаев
показати весь коментар15.08.2022 11:00 Відповісти Посилання
+1 Валентина Саюн #523841
показати весь коментар15.08.2022 10:59 Відповісти Посилання
+1 Ольга Грибанова
показати весь коментар15.08.2022 11:17 Відповісти Посилання
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Така впевненість тільки тому що вони бы не пішли якби не знали що ці території можна захопити((((
Як би ми не крутили але таки схід був зданий((((
п.с. слушай "бы" не хочешь свалить на козлорылую копро-помойку ? чё припёрся на цензор?
А нам все рассказывают сказочки про мифических партизан и выдают разборки местых ОПГ за место у кормушки за работу наших якобы ДРГ.