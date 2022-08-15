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Новини Війна
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В окупованому Мелітополі розміщуються всі можливі спецслужби РФ, - мер Федоров

орки,окупанти,мелітополь,рашисти

В тимчасово окупованому Мелітополі присутні не лише війська РФ, але й російські спецслужби.

Про це заявив мер Іван Федоров в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

"Кожен мелітополець вже напам'ять вивчив всі спецслужби, які є в Росії. Тому що сьогодні в Мелітополі вони присутні всі. Це і ФСБ, і служба розвідки, і служба звонішньої розвідки, і окрема спецслужба чеченців, дагестанців, Росгвардія, поліція, псевдо "ГАИ". Всі ці спецслужби, на жаль, сьогодні є присутніми в Мелітополі та влаштовують терор нашим цивільним мешканцям", - розповів очільник міста.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Партизани "мінуснули" залізничний міст поблизу окупованого Мелітополя, - мер Федоров

Автор: 

Мелітополь (773) окупація (6751) Федоров Іван (651)


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Топ коментарі
+2
А почему мэр Федоров марафонит на ТВ, а не возглавляет работу подпольного горкома в Мелитополе?
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15.08.2022 11:00 Відповісти
+1
Нічого іще не вечір. Рух Опору на варті. Боріться і перемагайте. Україна понад усе
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15.08.2022 10:59 Відповісти
+1
на Київ пішли? тоже були впевнені?

п.с. слушай "бы" не хочешь свалить на козлорылую копро-помойку ? чё припёрся на цензор?
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15.08.2022 11:17 Відповісти
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Нічого іще не вечір. Рух Опору на варті. Боріться і перемагайте. Україна понад усе
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15.08.2022 10:59 Відповісти
А почему мэр Федоров марафонит на ТВ, а не возглавляет работу подпольного горкома в Мелитополе?
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15.08.2022 11:00 Відповісти
Тому що вони впевнені що вони на довго((((
Така впевненість тільки тому що вони бы не пішли якби не знали що ці території можна захопити((((

Як би ми не крутили але таки схід був зданий((((
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15.08.2022 11:00 Відповісти
на Київ пішли? тоже були впевнені?

п.с. слушай "бы" не хочешь свалить на козлорылую копро-помойку ? чё припёрся на цензор?
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15.08.2022 11:17 Відповісти
Мутний цей "мер"...
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15.08.2022 11:02 Відповісти
Похоже, что кацапы поняли, что не могут захватить Запорожье. А еще боятся, что придется отдавать Херсон. И потому собираются сделать Мелитополь областным центром.
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15.08.2022 11:15 Відповісти
А це все наслідки нашої толерантності! Їм не "прилітає" у відповідь, ось кацапня і нахабніє.
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15.08.2022 11:16 Відповісти
Це все наслідки вибору 73.
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15.08.2022 11:24 Відповісти
.
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15.08.2022 11:27 Відповісти
На оккупированных территориях орки чувствуют себя как дома. И дело не только во всех их службах. Это и "референдумы", и новые администрации, и рублевые зоны, и логистика и т.п.
А нам все рассказывают сказочки про мифических партизан и выдают разборки местых ОПГ за место у кормушки за работу наших якобы ДРГ.
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15.08.2022 12:43 Відповісти
та живуть вони на чемоданах, як тільки сонце буде сходити, то до світанку першими утечуть. Приклад 1941року НКВД вони вивчили назубок.
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15.08.2022 12:59 Відповісти
 
 