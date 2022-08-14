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Новини Війна
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Партизани "мінуснули" залізничний міст поблизу окупованого Мелітополя, - мер Федоров

міст

Рух опору російським загарбникам в окупованому Мелітополі набирає обертів. Через пошкодження мосту поблизу міста рашисти не зможуть перекидати техніку з окупованого Криму.

Про це у Telegram повідомив мер Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Мінус один залізничний міст на південно-західному напрямку від Мелітополя дорівнює повну відсутність російських ешелонів зі сторони Криму. Сили спротиву настільки допомогли мосту "втомитись", що рашисти не в силах його відновити вже другу добу", - йдеться в повідомленні.

За словами Федорова, в окупованому Мелітополі та найближчих населених пунктах проводяться масові фільтраційні заходи. Але жодного партизана так і не знайшли.

Також читайте: Після підриву мостів в Херсонській області "керівники" місцевих окупантів передислокуються до Мелітополя, - Федоров

Партизани мінуснули залізничний міст поблизу окупованого Мелітополя, - мер Федоров 01

Автор: 

Мелітополь (773) Федоров Іван (651)


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Топ коментарі
+18
Партизани не сплять: залізничний міст проявив "жест доброї волі"
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14.08.2022 21:52 Відповісти
+18
что, было бы лучше если бы он остался в Мелитополе и чтобы его сделали там коллаборантом?
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14.08.2022 21:58 Відповісти
+17
Героям слава, бережи вас Господь
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14.08.2022 21:59 Відповісти
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Партизани не сплять: залізничний міст проявив "жест доброї волі"
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14.08.2022 21:52 Відповісти
каким боком к Мелитополю героически сбежавший *мер* федоров? все постит и постит без остановки....
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14.08.2022 21:53 Відповісти
что, было бы лучше если бы он остался в Мелитополе и чтобы его сделали там коллаборантом?
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14.08.2022 21:58 Відповісти
твои предложения? выпилиться?
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14.08.2022 22:06 Відповісти
гоша, мову вчи
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14.08.2022 22:25 Відповісти
По-перше - він не втік, його обміняли з полону, по-друге - він, по мірі можливостей, бере участь у житті свого міста, і це нормально, по-третє - не аноніму, який бздить назвати своє ім'я, дорікати комусь у боягузстві.
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14.08.2022 22:34 Відповісти
Українським партизанам-черговий респект...
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14.08.2022 21:56 Відповісти
Зарубіжні смі також пишуть про партизан, як про реальну загрозу для ворога
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14.08.2022 21:57 Відповісти
Героям слава, бережи вас Господь
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14.08.2022 21:59 Відповісти
Стоять ешелони з боеприпасами по визначенним координатам? Відповідаю, 100% якийсь кацап вночі кине куди слід недопалок
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14.08.2022 22:03 Відповісти
Может это Зинка Люська?
"да блт, у меня 33 боевых выхода, блт! куда! за линию фронта, блт!"
https://twitter.com/i/status/1558720096985665537
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14.08.2022 22:04 Відповісти
Так це був люсьєн. 34й виход.
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14.08.2022 22:09 Відповісти
і це партизани навіть не починали..
кожна кацапська розчавлена голова на важелях Перемоги.
вилами, топором, хаймарсом, петлею, ядом - не мае значення.
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14.08.2022 22:05 Відповісти
Койкому не подобаються москалі, шо характєрно.
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14.08.2022 22:11 Відповісти
З'явилось нове відео, на якому чітко видно влучання у Антонівський міст сьогодні вночі https://twitter.com/sternenko/status/1558709617248583680

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14.08.2022 22:13 Відповісти
Красівоє.
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14.08.2022 22:27 Відповісти
Епічноє!
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14.08.2022 22:45 Відповісти
Які ще в біса партизани?! Навіщо писати таке? Совок якийсь, котрий живе минулою війною, де ще діди воювали.
Фулюгани якісь біду оркам наробили, то і добре зробили, але партизани? )) Вони усі в Білорусі живуть, дайте собі спокій і не *******!
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14.08.2022 22:30 Відповісти

нище почитай
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15.08.2022 00:53 Відповісти
Нище? Нема такого слова в українській мові.
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15.08.2022 01:51 Відповісти
Йшли селом, йшли селом партизани...

https://twitter.com/vladymyr_vp/status/1546224164893347841
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14.08.2022 22:32 Відповісти
Йшли селом, йшли селом партизани...

Інакше , Але то саме https://www.youtube.com/watch?v=IvQUAZrFTLM Йшли селом партизани

і т.д. https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=%D0%99%D1%88%D0%BB%D0%B8+%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%2C+%D0%B9%D1%88%D0%BB%D0%B8+%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8... Йшли селом, йшли селом партизани... Гугл поможе
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15.08.2022 00:52 Відповісти
Мелітополь - це Україна! Героям Слава!
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14.08.2022 22:44 Відповісти
А ПВО бабуїнів у всій красі. Снаряди на мосту рвуться, а вони в небо лупцюють. Для прокурора (ФСБ) стріляють, чи що
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14.08.2022 22:51 Відповісти
...выжигать тыарей болот мацковии с земли Velykoi Ukrainy
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15.08.2022 07:40 Відповісти
 
 