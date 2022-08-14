Партизани "мінуснули" залізничний міст поблизу окупованого Мелітополя, - мер Федоров
Рух опору російським загарбникам в окупованому Мелітополі набирає обертів. Через пошкодження мосту поблизу міста рашисти не зможуть перекидати техніку з окупованого Криму.
Про це у Telegram повідомив мер Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Мінус один залізничний міст на південно-західному напрямку від Мелітополя дорівнює повну відсутність російських ешелонів зі сторони Криму. Сили спротиву настільки допомогли мосту "втомитись", що рашисти не в силах його відновити вже другу добу", - йдеться в повідомленні.
За словами Федорова, в окупованому Мелітополі та найближчих населених пунктах проводяться масові фільтраційні заходи. Але жодного партизана так і не знайшли.
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ЗинкаЛюська?
"да блт, у меня 33 боевых выхода, блт! куда! за линию фронта, блт!"
https://twitter.com/i/status/1558720096985665537
кожна кацапська розчавлена голова на важелях Перемоги.
вилами, топором, хаймарсом, петлею, ядом - не мае значення.
Фулюгани якісь біду оркам наробили, то і добре зробили, але партизани? )) Вони усі в Білорусі живуть, дайте собі спокій і не *******!
нище почитай
https://twitter.com/vladymyr_vp/status/1546224164893347841
Інакше , Але то саме https://www.youtube.com/watch?v=IvQUAZrFTLM Йшли селом партизани
і т.д. https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=%D0%99%D1%88%D0%BB%D0%B8+%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%2C+%D0%B9%D1%88%D0%BB%D0%B8+%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8... Йшли селом, йшли селом партизани... Гугл поможе