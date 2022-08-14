Партизани "мінуснули" залізничний міст поблизу окупованого Мелітополя, - мер Федоров

Рух опору російським загарбникам в окупованому Мелітополі набирає обертів. Через пошкодження мосту поблизу міста рашисти не зможуть перекидати техніку з окупованого Криму.

Про це у Telegram повідомив мер Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Мінус один залізничний міст на південно-західному напрямку від Мелітополя дорівнює повну відсутність російських ешелонів зі сторони Криму. Сили спротиву настільки допомогли мосту "втомитись", що рашисти не в силах його відновити вже другу добу", - йдеться в повідомленні.

За словами Федорова, в окупованому Мелітополі та найближчих населених пунктах проводяться масові фільтраційні заходи. Але жодного партизана так і не знайшли.

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