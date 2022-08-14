Партизаны "минуснули" железнодорожный мост вблизи оккупированного Мелитополя, - мэр Федоров
Движение сопротивления российским захватчикам в оккупированном Мелитополе набирает обороты. Из-за повреждения моста вблизи города рашисты не смогут перебрасывать технику из оккупированного Крыма.
Об этом в Telegram сообщил мэр Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"Минус один железнодорожный мост на юго-западном направлении от Мелитополя равно полному отсутствию российских эшелонов со стороны Крыма. Силы сопротивления настолько помогли мосту "устать", что рашисты не в силах его восстановить уже вторые сутки", - говорится в сообщении.
По словам Федорова, в оккупированном Мелитополе и ближайших населенных пунктах проводятся массовые фильтрационные мероприятия. Но ни одного партизана так и не обнаружили.
Топ комментарии
+18 5 копійок
показать весь комментарий14.08.2022 21:52 Ответить Ссылка
+18 Rino Rino
показать весь комментарий14.08.2022 21:58 Ответить Ссылка
+17 Чайка Київ
показать весь комментарий14.08.2022 21:59 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ЗинкаЛюська?
"да блт, у меня 33 боевых выхода, блт! куда! за линию фронта, блт!"
https://twitter.com/i/status/1558720096985665537
кожна кацапська розчавлена голова на важелях Перемоги.
вилами, топором, хаймарсом, петлею, ядом - не мае значення.
Фулюгани якісь біду оркам наробили, то і добре зробили, але партизани? )) Вони усі в Білорусі живуть, дайте собі спокій і не *******!
нище почитай
https://twitter.com/vladymyr_vp/status/1546224164893347841
Інакше , Але то саме https://www.youtube.com/watch?v=IvQUAZrFTLM Йшли селом партизани
і т.д. https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=%D0%99%D1%88%D0%BB%D0%B8+%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%2C+%D0%B9%D1%88%D0%BB%D0%B8+%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8... Йшли селом, йшли селом партизани... Гугл поможе