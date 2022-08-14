Партизаны "минуснули" железнодорожный мост вблизи оккупированного Мелитополя, - мэр Федоров

Движение сопротивления российским захватчикам в оккупированном Мелитополе набирает обороты. Из-за повреждения моста вблизи города рашисты не смогут перебрасывать технику из оккупированного Крыма.

Об этом в Telegram сообщил мэр Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Минус один железнодорожный мост на юго-западном направлении от Мелитополя равно полному отсутствию российских эшелонов со стороны Крыма. Силы сопротивления настолько помогли мосту "устать", что рашисты не в силах его восстановить уже вторые сутки", - говорится в сообщении.

По словам Федорова, в оккупированном Мелитополе и ближайших населенных пунктах проводятся массовые фильтрационные мероприятия. Но ни одного партизана так и не обнаружили.

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