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Новости Война
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Партизаны "минуснули" железнодорожный мост вблизи оккупированного Мелитополя, - мэр Федоров

міст

Движение сопротивления российским захватчикам в оккупированном Мелитополе набирает обороты. Из-за повреждения моста вблизи города рашисты не смогут перебрасывать технику из оккупированного Крыма.

Об этом в Telegram сообщил мэр Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Минус один железнодорожный мост на юго-западном направлении от Мелитополя равно полному отсутствию российских эшелонов со стороны Крыма. Силы сопротивления настолько помогли мосту "устать", что рашисты не в силах его восстановить уже вторые сутки", - говорится в сообщении.

По словам Федорова, в оккупированном Мелитополе и ближайших населенных пунктах проводятся массовые фильтрационные мероприятия. Но ни одного партизана так и не обнаружили.

Читайте также: После ударов по мостам российские оккупанты из Херсона бегут в Мелитополь, - мэр Федоров

Партизаны минуснули железнодорожный мост вблизи оккупированного Мелитополя, - мэр Федоров 01

Автор: 

Мелитополь (616) Федоров Иван (469)


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Топ комментарии
+18
Партизани не сплять: залізничний міст проявив "жест доброї волі"
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14.08.2022 21:52 Ответить
+18
что, было бы лучше если бы он остался в Мелитополе и чтобы его сделали там коллаборантом?
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14.08.2022 21:58 Ответить
+17
Героям слава, бережи вас Господь
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14.08.2022 21:59 Ответить
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Партизани не сплять: залізничний міст проявив "жест доброї волі"
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14.08.2022 21:52 Ответить
каким боком к Мелитополю героически сбежавший *мер* федоров? все постит и постит без остановки....
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14.08.2022 21:53 Ответить
что, было бы лучше если бы он остался в Мелитополе и чтобы его сделали там коллаборантом?
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14.08.2022 21:58 Ответить
твои предложения? выпилиться?
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14.08.2022 22:06 Ответить
гоша, мову вчи
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14.08.2022 22:25 Ответить
По-перше - він не втік, його обміняли з полону, по-друге - він, по мірі можливостей, бере участь у житті свого міста, і це нормально, по-третє - не аноніму, який бздить назвати своє ім'я, дорікати комусь у боягузстві.
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14.08.2022 22:34 Ответить
Українським партизанам-черговий респект...
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14.08.2022 21:56 Ответить
Зарубіжні смі також пишуть про партизан, як про реальну загрозу для ворога
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14.08.2022 21:57 Ответить
Героям слава, бережи вас Господь
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14.08.2022 21:59 Ответить
Стоять ешелони з боеприпасами по визначенним координатам? Відповідаю, 100% якийсь кацап вночі кине куди слід недопалок
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14.08.2022 22:03 Ответить
Может это Зинка Люська?
"да блт, у меня 33 боевых выхода, блт! куда! за линию фронта, блт!"
https://twitter.com/i/status/1558720096985665537
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14.08.2022 22:04 Ответить
Так це був люсьєн. 34й виход.
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14.08.2022 22:09 Ответить
і це партизани навіть не починали..
кожна кацапська розчавлена голова на важелях Перемоги.
вилами, топором, хаймарсом, петлею, ядом - не мае значення.
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14.08.2022 22:05 Ответить
Койкому не подобаються москалі, шо характєрно.
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14.08.2022 22:11 Ответить
З'явилось нове відео, на якому чітко видно влучання у Антонівський міст сьогодні вночі https://twitter.com/sternenko/status/1558709617248583680

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14.08.2022 22:13 Ответить
Красівоє.
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14.08.2022 22:27 Ответить
Епічноє!
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14.08.2022 22:45 Ответить
Які ще в біса партизани?! Навіщо писати таке? Совок якийсь, котрий живе минулою війною, де ще діди воювали.
Фулюгани якісь біду оркам наробили, то і добре зробили, але партизани? )) Вони усі в Білорусі живуть, дайте собі спокій і не *******!
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14.08.2022 22:30 Ответить

нище почитай
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15.08.2022 00:53 Ответить
Нище? Нема такого слова в українській мові.
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15.08.2022 01:51 Ответить
Йшли селом, йшли селом партизани...

https://twitter.com/vladymyr_vp/status/1546224164893347841
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14.08.2022 22:32 Ответить
Йшли селом, йшли селом партизани...

Інакше , Але то саме https://www.youtube.com/watch?v=IvQUAZrFTLM Йшли селом партизани

і т.д. https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=%D0%99%D1%88%D0%BB%D0%B8+%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%2C+%D0%B9%D1%88%D0%BB%D0%B8+%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8... Йшли селом, йшли селом партизани... Гугл поможе
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15.08.2022 00:52 Ответить
Мелітополь - це Україна! Героям Слава!
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14.08.2022 22:44 Ответить
А ПВО бабуїнів у всій красі. Снаряди на мосту рвуться, а вони в небо лупцюють. Для прокурора (ФСБ) стріляють, чи що
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14.08.2022 22:51 Ответить
...выжигать тыарей болот мацковии с земли Velykoi Ukrainy
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15.08.2022 07:40 Ответить
 
 