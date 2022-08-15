Унаслідок повномасштабної агресії Росії в Україні пошкоджено 2300 закладів освіти, з них 286 повністю знищено
Станом на сьогодні, 15 серпня, в Україні внаслідок повномасштабної агресії Росії пошкоджено 2300 закладів освіти, знищено 286.
Про це повідомив у телеграмі голова Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак, передає Цензор.НЕТ.
"Станом на 15 серпня в Україні внаслідок повномасштабної агресії Росії:
- 2300 закладів освіти пошкоджено, з них 286 повністю знищено;
- постраждали 1072 дитини: 361 вбито, 711 поранено", - йдеться в повідомленні.
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Валентина Горшкова
показати весь коментар15.08.2022 13:00 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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