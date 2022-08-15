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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Унаслідок повномасштабної агресії Росії в Україні пошкоджено 2300 закладів освіти, з них 286 повністю знищено

школа,миколаїв

Станом на сьогодні, 15 серпня, в Україні внаслідок повномасштабної агресії Росії пошкоджено 2300 закладів освіти, знищено 286.

Про це повідомив у телеграмі голова Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 15 серпня в Україні внаслідок повномасштабної агресії Росії:

- 2300 закладів освіти пошкоджено, з них 286 повністю знищено;
- постраждали 1072 дитини: 361 вбито, 711 поранено", - йдеться в повідомленні.

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освіта (1314) школа (2226) Бабак Сергій (37) руйнування (258)


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До чого ця статистика. яка не відповідає дійсності. оскільки тут не враховані діти. які загинули в Маріуполі.
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15.08.2022 13:00 Відповісти
 
 