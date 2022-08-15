Уряд Франції готовий допомогти з розмінуванням Чернігівщини та відновленням області, - ОП

Розміновувати Чернігівщину погодилися допомагати французькі партнери.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, передає Цензор.НЕТ.

Під час зустрічі з першим радником Посольства Франції в Україні Бруно Коссанелем та аташе з питань гуманітарної допомоги посольства паном Фредеріком Руссо сторони обговорили співпрацю в медичній сфері, надання гуманітарної допомоги, можливість допомоги з боку Уряду Франції в процесі розмінування на деокупованих територіях та створення ДНК лабораторій для ідентифікації вбитих та загиблих людей.

Читайте також: Офіційний Париж визнав відповідальність РФ за вибух в окупованій Оленівці, - ЗМІ

Французькі дипломати висловили зацікавленість Уряду Франції допомагати з відновленням Чернігівщини, а також у безпосередньому розмінуванні з залученням французьких спеціалістів та техніки, підготовці українських спеціалістів, зокрема щодо розмінування водойм.