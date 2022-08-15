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Новини Війна
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Уряд Франції готовий допомогти з розмінуванням Чернігівщини та відновленням області, - ОП

відбудова

Розміновувати Чернігівщину погодилися допомагати французькі партнери.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, передає Цензор.НЕТ.

Під час зустрічі з першим радником Посольства Франції в Україні Бруно Коссанелем та аташе з питань гуманітарної допомоги посольства паном Фредеріком Руссо сторони обговорили співпрацю в медичній сфері, надання гуманітарної допомоги, можливість допомоги з боку Уряду Франції в процесі розмінування на деокупованих територіях та створення ДНК лабораторій для ідентифікації вбитих та загиблих людей.

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Французькі дипломати висловили зацікавленість Уряду Франції допомагати з відновленням Чернігівщини, а також у безпосередньому розмінуванні з залученням французьких спеціалістів та техніки, підготовці українських спеціалістів, зокрема щодо розмінування водойм.

Франція (3106) Чернігівщина (1584) розмінування (1002) відбудова (363)


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Знову? Чернігівщина переїхала з-під кацапського кордону? Бо про загибель, чи розпад самої кацапії новини не надходили.
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15.08.2022 15:18 Відповісти
Потрібно вже зараз розпочати програму відселення мешканців прикордонних містечок і селищ вглиб України з суцільним мінуванням території 30-ти кілометрової смуги вздовж кордону з рф і рб для організації оборонних рубежів з опорними пунктами на висотах і у залізобетонних спорудах.
Всі дороги з твердим покриттям від кордону слід зруйнувати і замінувати, мости і дорожні розв'язки підірвати, а залізничні шляхи розібрати аж до кожної колії і до вузлових станцій.
Скупчення ворожих військ на їх території у межах 20 кілометрів до державного кордону - знищувати усім наявним озброєнням.
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15.08.2022 15:26 Відповісти
Так ви праві((( нажаль навіть після перемоги немає гарантії що це не повториться
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15.08.2022 19:55 Відповісти
 
 