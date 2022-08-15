Уряд Франції готовий допомогти з розмінуванням Чернігівщини та відновленням області, - ОП
Розміновувати Чернігівщину погодилися допомагати французькі партнери.
Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, передає Цензор.НЕТ.
Під час зустрічі з першим радником Посольства Франції в Україні Бруно Коссанелем та аташе з питань гуманітарної допомоги посольства паном Фредеріком Руссо сторони обговорили співпрацю в медичній сфері, надання гуманітарної допомоги, можливість допомоги з боку Уряду Франції в процесі розмінування на деокупованих територіях та створення ДНК лабораторій для ідентифікації вбитих та загиблих людей.
Французькі дипломати висловили зацікавленість Уряду Франції допомагати з відновленням Чернігівщини, а також у безпосередньому розмінуванні з залученням французьких спеціалістів та техніки, підготовці українських спеціалістів, зокрема щодо розмінування водойм.
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Скупчення ворожих військ на їх території у межах 20 кілометрів до державного кордону - знищувати усім наявним озброєнням.