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Новини Війна
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Офіційний Париж визнав відповідальність РФ за вибух в окупованій Оленівці, - ЗМІ

оленівка

Франція поклала на Росію відповідальність за вибух у приміщенні, у якому росіяни утримували українських військовополонених в окупованій Оленівці.

Як доходить висновку DW, це випливає із повідомлення Єлисейського палацу про розмову президентів України та Франції Емманюеля Макрона та Володимира Зеленського, інформує Цензор.НЕТ.

"Через кілька днів після нової бійні, учиненої російськими збройними силами в Оленівці, президент Емманюель Макрон поговорив із президентом України Володимиром Зеленським", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в ніч на 29 липня пролунав вибух на території колишньої виправної колонії окупованій Оленівці Донецької області, де утримувалися українські військовополонені, виведені з заводу "Азовсталь". Міноборони РФ звинуватили в цьому ЗСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українських полонених в Оленівці вбили росіяни - чи то точковим ударом, чи то вибухом зсередини, - Інститут вивчення війни

В Генштабі заявили, що ЗСУ не завдавали ударів по окупованій Оленівці, а російські загарбники таким чином хочуть приховати тортури та розстріли полонених.

В СБУ опублікували перехоплення, які підтверджують, що Оленівську колонію "обстріляли" російські окупанти. За інформацією української розвідки, вбивство українських полонених у тимчасово окупованій Оленівці здійснили найманці зі складу приватної військової компанії "Вагнер".

Україна вимагає провести міжнародне розслідування і чекає від РФ список жертв теракту в Оленівці. Відомо про загибель щонайменше 50 українських військовополонених.

Також читайте: Російським спискам загиблих та поранених в Оленівці вірити не треба, - розвідка

Також стало відомо, що ООН готова направити своїх експертів для розслідування.

Влада України закликала західних партнерів визнати Росію "терористичною державою".

Автор: 

росія (65442) Франція (3084) Донецька область (8603) воєнні злочини (1866)


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Топ коментарі
+6
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02.08.2022 14:38
+5
Важаю, дуже мужня заява. Чому?
Зараз у Франції просто трагедія з лісовими пожежами на півдні. Просто катастрофа.
В мене є підозра, що рашковани просто мстять Франції за її підтримку України.
До того ж є така фішка, що місцеві пожежники-волонтери (тут є такі) були спіймані на підпалюванні. Можливо, теж куплені рашкою.
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02.08.2022 14:36
+5
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02.08.2022 14:43
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Не колонію а концтабір.
Русня у всьому косплеїть Гітлера, скоро справа дійде до Циклону-В...
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02.08.2022 14:35 Відповісти
Важаю, дуже мужня заява. Чому?
Зараз у Франції просто трагедія з лісовими пожежами на півдні. Просто катастрофа.
В мене є підозра, що рашковани просто мстять Франції за її підтримку України.
До того ж є така фішка, що місцеві пожежники-волонтери (тут є такі) були спіймані на підпалюванні. Можливо, теж куплені рашкою.
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02.08.2022 14:36 Відповісти
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02.08.2022 14:38 Відповісти
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02.08.2022 14:43 Відповісти
і толку?
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02.08.2022 14:50 Відповісти
террористическая страна со злобным упоротым населением должна быть закрыта для всего мира!
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02.08.2022 14:56 Відповісти
Ну єжелі французи за нас то ми ше скрутим іх в бараніи ріг
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02.08.2022 15:00 Відповісти
Вагнерівці, яких врятував Зе, вбивають Азовців , яких здав в полон Зе. Кого ви обрали? Як ви живете з цим? Олекса Лютий
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02.08.2022 15:12 Відповісти
политическая проституция лягушатника.Глубоко обеспокоены,скажи лягушатник насколько ты продался и продавал детали вооружению кремлевии
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02.08.2022 19:23 Відповісти
 
 