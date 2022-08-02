Офіційний Париж визнав відповідальність РФ за вибух в окупованій Оленівці, - ЗМІ

Франція поклала на Росію відповідальність за вибух у приміщенні, у якому росіяни утримували українських військовополонених в окупованій Оленівці.

Як доходить висновку DW, це випливає із повідомлення Єлисейського палацу про розмову президентів України та Франції Емманюеля Макрона та Володимира Зеленського, інформує Цензор.НЕТ.

"Через кілька днів після нової бійні, учиненої російськими збройними силами в Оленівці, президент Емманюель Макрон поговорив із президентом України Володимиром Зеленським", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в ніч на 29 липня пролунав вибух на території колишньої виправної колонії окупованій Оленівці Донецької області, де утримувалися українські військовополонені, виведені з заводу "Азовсталь". Міноборони РФ звинуватили в цьому ЗСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українських полонених в Оленівці вбили росіяни - чи то точковим ударом, чи то вибухом зсередини, - Інститут вивчення війни

В Генштабі заявили, що ЗСУ не завдавали ударів по окупованій Оленівці, а російські загарбники таким чином хочуть приховати тортури та розстріли полонених.

В СБУ опублікували перехоплення, які підтверджують, що Оленівську колонію "обстріляли" російські окупанти. За інформацією української розвідки, вбивство українських полонених у тимчасово окупованій Оленівці здійснили найманці зі складу приватної військової компанії "Вагнер".

Україна вимагає провести міжнародне розслідування і чекає від РФ список жертв теракту в Оленівці. Відомо про загибель щонайменше 50 українських військовополонених.

Також читайте: Російським спискам загиблих та поранених в Оленівці вірити не треба, - розвідка

Також стало відомо, що ООН готова направити своїх експертів для розслідування.

Влада України закликала західних партнерів визнати Росію "терористичною державою".