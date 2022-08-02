Официальный Париж признал ответственность РФ за взрыв в оккупированной Оленовке, - СМИ
Франция положила на Россию ответственность за взрыв в помещении, в котором россияне содержали украинских военнопленных в оккупированной Еленовке.
Как следует из вывода DW, это следует из сообщения Елисейского дворца о разговоре президентов Украины и Франции Эмманюэля Макрона и Владимира Зеленского, информирует Цензор.НЕТ.
"Через несколько дней после новой бойни, предпринятой российскими вооруженными силами в Оленовке, президент Эмманюэль Макрон побеседовал с президентом Украины Владимиром Зеленским", - говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 29 июля прогремел взрыв на территории бывшей исправительной колонии оккупированной Оленовке Донецкой области, где содержались украинские военнопленные, выведенные с завода "Азовсталь". Минобороны РФ обвинили в этом ВСУ.
В Генштабе заявили, что ВСУ не наносили ударов по оккупированной Оленовке, а российские захватчики таким образом хотят скрыть пытки и расстрелы пленных.
В СБУ опубликовали перехваты, подтверждающие, что оленевскую колонию "обстреляли" российские оккупанты. По информации украинской разведки, убийство украинских пленных во временно оккупированной Оленовке совершили наемники из состава частной военной компании "Вагнер".
Украина потребовала провести международное расследование и ждет от РФ список жертв теракта в Оленовке. Известно о гибели не менее 50 украинских военнопленных.
Также стало известно, что ООН готова направить своих экспертов для расследования.
Власти Украины призвали западных партнеров признать Россию "террористическим государством".
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Русня у всьому косплеїть Гітлера, скоро справа дійде до Циклону-В...
Зараз у Франції просто трагедія з лісовими пожежами на півдні. Просто катастрофа.
В мене є підозра, що рашковани просто мстять Франції за її підтримку України.
До того ж є така фішка, що місцеві пожежники-волонтери (тут є такі) були спіймані на підпалюванні. Можливо, теж куплені рашкою.