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Новости Война
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Официальный Париж признал ответственность РФ за взрыв в оккупированной Оленовке, - СМИ

оленівка

Франция положила на Россию ответственность за взрыв в помещении, в котором россияне содержали украинских военнопленных в оккупированной Еленовке.

Как следует из вывода DW, это следует из сообщения Елисейского дворца о разговоре президентов Украины и Франции Эмманюэля Макрона и Владимира Зеленского, информирует Цензор.НЕТ.

"Через несколько дней после новой бойни, предпринятой российскими вооруженными силами в Оленовке, президент Эмманюэль Макрон побеседовал с президентом Украины Владимиром Зеленским", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 29 июля прогремел взрыв на территории бывшей исправительной колонии оккупированной Оленовке Донецкой области, где содержались украинские военнопленные, выведенные с завода "Азовсталь". Минобороны РФ обвинили в этом ВСУ.

Читайте: Украинских пленных в Оленовке убили россияне - или точечным ударом, или взрывом изнутри, - Институт изучения войны

В Генштабе заявили, что ВСУ не наносили ударов по оккупированной Оленовке, а российские захватчики таким образом хотят скрыть пытки и расстрелы пленных.

В СБУ опубликовали перехваты, подтверждающие, что оленевскую колонию "обстреляли" российские оккупанты. По информации украинской разведки, убийство украинских пленных во временно оккупированной Оленовке совершили наемники из состава частной военной компании "Вагнер".

Украина потребовала провести международное расследование и ждет от РФ список жертв теракта в Оленовке. Известно о гибели не менее 50 украинских военнопленных.

Также читайте: Российским спискам погибших и раненых в Оленовке верить не нужно, - разведка

Также стало известно, что ООН готова направить своих экспертов для расследования.

Власти Украины призвали западных партнеров признать Россию "террористическим государством".

россия (95725) Франция (3529) Донецкая область (9790) военные преступления (1441)


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Топ комментарии
+6
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02.08.2022 14:38
+5
Важаю, дуже мужня заява. Чому?
Зараз у Франції просто трагедія з лісовими пожежами на півдні. Просто катастрофа.
В мене є підозра, що рашковани просто мстять Франції за її підтримку України.
До того ж є така фішка, що місцеві пожежники-волонтери (тут є такі) були спіймані на підпалюванні. Можливо, теж куплені рашкою.
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02.08.2022 14:36
+5
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02.08.2022 14:43
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Не колонію а концтабір.
Русня у всьому косплеїть Гітлера, скоро справа дійде до Циклону-В...
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02.08.2022 14:35 Ответить
Важаю, дуже мужня заява. Чому?
Зараз у Франції просто трагедія з лісовими пожежами на півдні. Просто катастрофа.
В мене є підозра, що рашковани просто мстять Франції за її підтримку України.
До того ж є така фішка, що місцеві пожежники-волонтери (тут є такі) були спіймані на підпалюванні. Можливо, теж куплені рашкою.
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02.08.2022 14:36 Ответить
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02.08.2022 14:38 Ответить
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02.08.2022 14:43 Ответить
і толку?
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02.08.2022 14:50 Ответить
террористическая страна со злобным упоротым населением должна быть закрыта для всего мира!
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02.08.2022 14:56 Ответить
Ну єжелі французи за нас то ми ше скрутим іх в бараніи ріг
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02.08.2022 15:00 Ответить
Вагнерівці, яких врятував Зе, вбивають Азовців , яких здав в полон Зе. Кого ви обрали? Як ви живете з цим? Олекса Лютий
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02.08.2022 15:12 Ответить
политическая проституция лягушатника.Глубоко обеспокоены,скажи лягушатник насколько ты продался и продавал детали вооружению кремлевии
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02.08.2022 19:23 Ответить
 
 