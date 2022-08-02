Российским спискам погибших и раненых в Оленовке верить не нужно, - разведка

Украина до сих пор не получила официальных ответов от России относительно списков погибших и раненых в результате теракта в Оленовке на территории оккупированной Донетчины, а оснований доверять опубликованным россиянами в Интернете спискам нет.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель пресс-службы Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

"Координационный штаб по обращению с военнопленными сразу обратился в Россию относительно предоставления информации, списков погибших, раненых в результате этого теракта, а также по поводу возвращения тел погибших защитников. К сожалению, до сих пор не получены официальные ответы, мы можем оперировать только теми данными, которые обнародовали в сети интернет россияне", - заявил он.

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Юсов также объяснил, что в ходе проверки в указанных списках есть фамилии тех украинских бойцов, которые были ранены до событий в Оленовке, и относительно которых были договоренности об обмене в ближайшее время, и которые на момент теракта должны были находиться в больнице, а не в бараке. промышленной зоны.

"Соответственно говорить о подтверждении списков мы не можем, а официальные ответы в рамках международного права россияне до сих пор не предоставили", - подчеркнул представитель пресс-службы ГУР.

Юсов также отметил, что Украина предоставила запрос от Координационного штаба относительно возвращения тел погибших защитников и пленных бойцов, которые получили ранения.

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Напомним, в ночь на 29 июля прогремел взрыв на территории бывшей исправительной колонии оккупированной Оленовке Донецкой области, где содержались украинские военнопленные, выведенные с завода "Азовсталь". Минобороны РФ обвинили в этом ВСУ.

В Генштабе заявили, что ВСУ не наносили ударов по оккупированной Оленовке, а российские захватчики таким образом хотят скрыть пытки и расстрелы пленных.

В СБУ опубликовали перехваты, подтверждающие, что оленовскую колонию "обстреляли" российские оккупанты. По информации украинской разведки, убийство украинских пленных во временно оккупированной Оленовке совершили наемники из состава частной военной компании "Вагнер".

Украина потребовала провести международное расследование и ждет от РФ список жертв теракта в Оленовке. Известно о гибели не менее 50 украинских военнопленных.

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Также стало известно, что ООН готова направить своих экспертов для расследования.

Власти Украины призвали западных партнеров признать Россию "террористическим государством".