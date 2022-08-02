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Новости Война
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Российским спискам погибших и раненых в Оленовке верить не нужно, - разведка

оленівка

Украина до сих пор не получила официальных ответов от России относительно списков погибших и раненых в результате теракта в Оленовке на территории оккупированной Донетчины, а оснований доверять опубликованным россиянами в Интернете спискам нет.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель пресс-службы Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

"Координационный штаб по обращению с военнопленными сразу обратился в Россию относительно предоставления информации, списков погибших, раненых в результате этого теракта, а также по поводу возвращения тел погибших защитников. К сожалению, до сих пор не получены официальные ответы, мы можем оперировать только теми данными, которые обнародовали в сети интернет россияне", - заявил он.

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Юсов также объяснил, что в ходе проверки в указанных списках есть фамилии тех украинских бойцов, которые были ранены до событий в Оленовке, и относительно которых были договоренности об обмене в ближайшее время, и которые на момент теракта должны были находиться в больнице, а не в бараке. промышленной зоны.

"Соответственно говорить о подтверждении списков мы не можем, а официальные ответы в рамках международного права россияне до сих пор не предоставили", - подчеркнул представитель пресс-службы ГУР.

Юсов также отметил, что Украина предоставила запрос от Координационного штаба относительно возвращения тел погибших защитников и пленных бойцов, которые получили ранения.

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Напомним, в ночь на 29 июля прогремел взрыв на территории бывшей исправительной колонии оккупированной Оленовке Донецкой области, где содержались украинские военнопленные, выведенные с завода "Азовсталь". Минобороны РФ обвинили в этом ВСУ.

В Генштабе заявили, что ВСУ не наносили ударов по оккупированной Оленовке, а российские захватчики таким образом хотят скрыть пытки и расстрелы пленных.

В СБУ опубликовали перехваты, подтверждающие, что оленовскую колонию "обстреляли" российские оккупанты. По информации украинской разведки, убийство украинских пленных во временно оккупированной Оленовке совершили наемники из состава частной военной компании "Вагнер".

Украина потребовала провести международное расследование и ждет от РФ список жертв теракта в Оленовке. Известно о гибели не менее 50 украинских военнопленных.

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Также стало известно, что ООН готова направить своих экспертов для расследования.

Власти Украины призвали западных партнеров признать Россию "террористическим государством".

плен (2620) пленные (2143) военные преступления (1441)


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Топ комментарии
+2
А ось ми так всі сіли на стульці і вірим. Може нам ще повірити що це ЗСУ Оленівку розстріляли з HIMARS?
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02.08.2022 12:17
+2
А саме така фраза - ".....Ще 211 захисників через гуманітарний коридор були евакуйовані до Оленівки з подальшим поверненням їх на підконтрольну Україні територію через процедуру обміну. ......"

Тобто офіційно підвердженно здачу азовців, а також винних у їх смерті....
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02.08.2022 12:20
+2
А в нас інших списків немає, і не скоро буде. Нам аби після війни розібратися скількох і кого саме "Азовців" здали в полон "ЗЕбобіки" і порівняти з тими кого зможемо звільнити. І лише тоді буде якась змога визначити кого там кацапи знищили.
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02.08.2022 13:02
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А ось ми так всі сіли на стульці і вірим. Може нам ще повірити що це ЗСУ Оленівку розстріляли з HIMARS?
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02.08.2022 12:17 Ответить
Цікаво - хто винен у загибелі азовців - сєпари чи

https://www.facebook.com/100069092624537/posts/318566267123125/
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02.08.2022 12:18 Ответить
А саме така фраза - ".....Ще 211 захисників через гуманітарний коридор були евакуйовані до Оленівки з подальшим поверненням їх на підконтрольну Україні територію через процедуру обміну. ......"

Тобто офіційно підвердженно здачу азовців, а також винних у їх смерті....
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02.08.2022 12:20 Ответить
блін, і там набрехали. створюється враження, що їх 53+211, а насправді їх же набагато більше, були цифри 1700, 2000, 2500. і точно десь у когось Є інформація, скільки їх віддали в полон!
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02.08.2022 12:41 Ответить
Вірити кацапу не можна, навіть якщо воно дохле. Зачепи і смердіти буде на весь світ. Вірити можна тільки коли власноручно відправив його на той світ, закопав і залив бетоном.
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02.08.2022 12:24 Ответить
знищуют нас -- вони зараз сильніші Нам би зо 100 Хімарсів -- балакали з ними по другому
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02.08.2022 12:25 Ответить
Тут фишка в другом...после парада паБеды войск Вермахта и краснопузых шакалов в Брест-Литовске 28 сентября 1939 года..Гитлер передал НКВД дохлого совка около 20 000 польских солдат и офицеров...которых впоследствии расстреляли в Катыни...в Раубичах под Минском а также в Старобельске Луганской области...
Братья Молотова-Риббентропа творили дела тайно...
Но все тайное...становится....
Крысы позорные...мавзолейные...
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02.08.2022 12:35 Ответить
Вірити росіянам-- себе незважати. Читайте І. Тургенєва.
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02.08.2022 12:37 Ответить
А в нас інших списків немає, і не скоро буде. Нам аби після війни розібратися скількох і кого саме "Азовців" здали в полон "ЗЕбобіки" і порівняти з тими кого зможемо звільнити. І лише тоді буде якась змога визначити кого там кацапи знищили.
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02.08.2022 13:02 Ответить
а зеленим спискам вірити можна? як ви вже о 100 (3,14) з DILA узілєнгскіє тв@рі....
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02.08.2022 14:14 Ответить
 
 