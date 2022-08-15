Окупанти облаштували катівню у підвалах Херсонського приймальника-розподільника для дітей
На території Херсонського приймальника-розподільника для дітей проживають співробітники ФСБ, а в його підвалах загарбники облаштували катівню.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє Херсонська ОВА.
"На території Херсонського приймальника-розподільника для дітей УМВС на сьогодні проживають співробітники фсб рф (орієнтовно 50 осіб)", - йдеться у дописі.
Є інформація, що у підвальних приміщеннях проводяться допити викрадених українців із застосуванням тортур, інформують в ОВА.
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Для цього ударами артилерії потрібно:
1) зруйнувати залізничний міст через річку Інгулець, а також автомобільні мости біля селищ Нововасилівка та Василівка й Павлівка;
2) винести ворожі позиції у селищах Баратівка-Гречанівка-Єлизаветівка та зайняти їх, перерізавши трасу Р-81.