Окупанти облаштували катівню у підвалах Херсонського приймальника-розподільника для дітей

На території Херсонського приймальника-розподільника для дітей проживають співробітники ФСБ, а в його підвалах загарбники облаштували катівню.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє Херсонська ОВА.

"На території Херсонського приймальника-розподільника для дітей УМВС на сьогодні проживають співробітники фсб рф (орієнтовно 50 осіб)", - йдеться у дописі.

Є інформація, що у підвальних приміщеннях проводяться допити викрадених українців із застосуванням тортур, інформують в ОВА.

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