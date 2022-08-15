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Окупанти облаштували катівню у підвалах Херсонського приймальника-розподільника для дітей

тюрьма

На території Херсонського приймальника-розподільника для дітей проживають співробітники ФСБ, а в його підвалах загарбники облаштували катівню.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє Херсонська ОВА.

"На території Херсонського приймальника-розподільника для дітей УМВС на сьогодні проживають співробітники фсб рф (орієнтовно 50 осіб)", - йдеться у дописі.

Є інформація, що у підвальних приміщеннях проводяться допити викрадених українців із застосуванням тортур, інформують в ОВА.

Також читайте: Росіяни можуть викрасти й вивезти херсонців у невідомому напрямку навіть за українську символіку, - ОВА

Автор: 

окупація (6751) катування (609) Херсон (3444)


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а чому не амфетамінний мер повідомив?
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15.08.2022 16:57 Відповісти
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15.08.2022 16:59 Відповісти
Нехай гамнесті, червоний хрест, ООН чи ОБСЄ поїдуть і перевірять. Шо, невже русскіє не пускають? Ай-ай-ай, яке занепокоєння...
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15.08.2022 17:01 Відповісти
Для початку розгрому рашистських військ біля Херсона на правобережжі Дніпра слід завершити оперативне оточення загонів ворога в районі Снігурівки.
Для цього ударами артилерії потрібно:
1) зруйнувати залізничний міст через річку Інгулець, а також автомобільні мости біля селищ Нововасилівка та Василівка й Павлівка;
2) винести ворожі позиції у селищах Баратівка-Гречанівка-Єлизаветівка та зайняти їх, перерізавши трасу Р-81.
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15.08.2022 18:37 Відповісти
140млн.путінської діареі,які перетворяться у лайно,тількки через 1000років,повинні бути закатовані.
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15.08.2022 19:40 Відповісти
 
 