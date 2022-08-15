Зеленський створив Консультативну раду з питань деокупації та реінтеграції Криму
Зеленський створив Консультативну раду з питань деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.
Як передає Цензор.НЕТ, відповідний указ опубліковано на сайті ОП.
Основними завданнями новоствореної ради є підготовка з урахуванням положень Стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території АРК та міста Севастополя, затвердженої Указом Президента України від 24 березня 2021 року № 117/2021, та внесення в установленому порядку пропозицій щодо пріоритетів діяльності, у тому числі в медах Кримської платформи, з питань деокупації, реінтеграції та відновлення територіальної цілісності України, захисту прав та інтересів українців, подолання наслідків і відшкодування шкоди, завданої Українській держав, її громадянам та юридичним особам у зв'язку зі збройною агресією та тимчасовою окупацією російською федерацією частини території України. А також - участь у виробленні позиції України з ключових напрямів діяльності "Кримської платформи"; підготовка пропозицій щодо удосконалення законодавства з питань, що стосуються деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Криму та міста Севастополя.
Головою Консультативної ради є президент.
Секретарем Консультативної ради є Постійний Представник Президента України в Автономній Республіці Крим. Персональний склад Консультативної ради затверджує Президент України.
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Виглядає дико, коли замість снарядів та мін, яких не вистачає, офіс президента знову займається рейтингами, піаром, і на це є і час і гроші, і до цього є цікавість..." Джерело:
Люмпен стал задавать много вопросов. Нужно срочно новое шоу. Теперь освобождаем Крым, не освободив юг. Люмпен все-равно схавает.
6 місяців тому стало відомо, що українська влада відмовилася від стягнення майнових претензій з РФ за анексію території АР Крим у Європейському суді з прав людини. За приблизними розрахунками, Україна втратила через його окупацію $135 млрд.
Понеділок, 30 травня 2022, 20:04
Про це заявила радниця міністра енергетики України, дипломатка Лана Зеркаль на Київському безпековому https://www.youtube.com/watch?v=asd4hH2mgBY форумі .
https://bykvu.com/ua/bukvy/z-nezrozumilykh-prychyn-ukraina-vidmovylasia-vid-stiahnennia-z-rf-za-aneksovanyi-krym-zerkal/
А чим до цього займалась зелена Мері Поппінс? Чи до питань реінтеграції окупованих територій до цього часу Крим не входив? А як же тоді їхня "перемога" з відкриттям сполучення з КПВВ на кримському перешийку, через які його розмінували і побудували дороги в рамках "великого крадівництва" (по яким окупанти за добу, парадним маршем, захопили майже увесь південь України) за тиждень до вторгнення?
Вони на якій планеті і в якому вимірі живуть? Чи то таке прикриття "оманського договірняку" з "паризськими домовленностями"?
Четвертий рік від зеленої плісняви суцільна брехня і порушення законів. Сподіваюсь 73% це подобається, а "смєтуни" (в кого є гроші) вже найняли високопрофесійних адвокатів і реєструють позови на найвеличнішого боневтіка за порушення законодавства України. А ті "смєтуни", що грошей не мають, зараз у повному складі в добробатах на нульовці. Нє? А чому?
И что может предложить эта рада? Там есть военные? Или только балаболы?