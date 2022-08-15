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Новини Окуповані території
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Зеленський створив Консультативну раду з питань деокупації та реінтеграції Криму

зеленський

Зеленський створив Консультативну раду з питань деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний указ опубліковано на сайті ОП.

Основними завданнями новоствореної ради є підготовка з урахуванням положень Стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території АРК та міста Севастополя, затвердженої Указом Президента України від 24 березня 2021 року № 117/2021, та внесення в установленому порядку пропозицій щодо пріоритетів діяльності, у тому числі в медах Кримської платформи, з питань деокупації, реінтеграції та відновлення територіальної цілісності України, захисту прав та інтересів українців, подолання наслідків і відшкодування шкоди, завданої Українській держав, її громадянам та юридичним особам у зв'язку зі збройною агресією та тимчасовою окупацією російською федерацією частини території України. А також - участь у виробленні позиції України з ключових напрямів діяльності "Кримської платформи"; підготовка пропозицій щодо удосконалення законодавства з питань, що стосуються деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Криму та міста Севастополя.

Головою Консультативної ради є президент.

Секретарем Консультативної ради є Постійний Представник Президента України в Автономній Республіці Крим. Персональний склад Консультативної ради затверджує Президент України.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24391) Крим (14192)


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Топ коментарі
+19
Як ви збираєтесь перемогти кцпів, коли у ОП зрадники?
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15.08.2022 18:53 Відповісти
+18
Юрий Бутусов "... До 24 лютого за три роки свого правління жодного снаряду та жодної міни Слуги народу та президент Зеленський для армії не закупили. Це факт. І за цю злочинну бездіяльність треба відповідати, треба бути з людьми чесними.

Виглядає дико, коли замість снарядів та мін, яких не вистачає, офіс президента знову займається рейтингами, піаром, і на це є і час і гроші, і до цього є цікавість..." Джерело:
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15.08.2022 18:44 Відповісти
+13
Возле Нико бои идут жесть. Артиллерия нужна, а не высеры клоуна.
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15.08.2022 18:30 Відповісти
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Возле Нико бои идут жесть. Артиллерия нужна, а не высеры клоуна.
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15.08.2022 18:30 Відповісти
Юрий Бутусов "... До 24 лютого за три роки свого правління жодного снаряду та жодної міни Слуги народу та президент Зеленський для армії не закупили. Це факт. І за цю злочинну бездіяльність треба відповідати, треба бути з людьми чесними.

Виглядає дико, коли замість снарядів та мін, яких не вистачає, офіс президента знову займається рейтингами, піаром, і на це є і час і гроші, і до цього є цікавість..." Джерело:
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15.08.2022 18:44 Відповісти
кароче творец тоже он..
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15.08.2022 18:33 Відповісти
ЗЕцыцько ********, чи кокс нерозбавлений підвезли??!!
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15.08.2022 18:35 Відповісти
А де Донбас? Бердянськ, Херсон і Генічеськ тощо?
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15.08.2022 18:35 Відповісти
"Не на часі".

Люмпен стал задавать много вопросов. Нужно срочно новое шоу. Теперь освобождаем Крым, не освободив юг. Люмпен все-равно схавает.
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15.08.2022 18:47 Відповісти
Стратегією деокупації, має займатися Генштаб ЗСУ.
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15.08.2022 18:36 Відповісти
Стратегією деокупації має займатися курва верещучка !!!
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15.08.2022 19:41 Відповісти
Оманському поцу з дєрьмаком це довіряти не можна
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15.08.2022 20:35 Відповісти
можє Крим на "солодке" залишимо
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15.08.2022 18:39 Відповісти
Зеля ще той гандон,, відмовляється від стягнення з рашки за анексований Крим, зате знову якусь консультативну хуню створює.

6 місяців тому стало відомо, що українська влада відмовилася від стягнення майнових претензій з РФ за анексію території АР Крим у Європейському суді з прав людини. За приблизними розрахунками, Україна втратила через його окупацію $135 млрд.

Понеділок, 30 травня 2022, 20:04

Про це заявила радниця міністра енергетики України, дипломатка Лана Зеркаль на Київському безпековому https://www.youtube.com/watch?v=asd4hH2mgBY форумі .

https://bykvu.com/ua/bukvy/z-nezrozumilykh-prychyn-ukraina-vidmovylasia-vid-stiahnennia-z-rf-za-aneksovanyi-krym-zerkal/
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15.08.2022 18:42 Відповісти
ні, він не відмовився від претензій, він їх продав.
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15.08.2022 18:48 Відповісти
Нові посади, нові портфелі, нові кібінети для них та зарплати для свого кварталу. Ай маладєтс.
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15.08.2022 18:43 Відповісти
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15.08.2022 18:45 Відповісти
Дерьмак дозволив?
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15.08.2022 18:43 Відповісти
Он возглавил и направил процесс.
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15.08.2022 18:48 Відповісти
Из пустого в порожнее
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15.08.2022 18:44 Відповісти
Чекайте!

А чим до цього займалась зелена Мері Поппінс? Чи до питань реінтеграції окупованих територій до цього часу Крим не входив? А як же тоді їхня "перемога" з відкриттям сполучення з КПВВ на кримському перешийку, через які його розмінували і побудували дороги в рамках "великого крадівництва" (по яким окупанти за добу, парадним маршем, захопили майже увесь південь України) за тиждень до вторгнення?

Вони на якій планеті і в якому вимірі живуть? Чи то таке прикриття "оманського договірняку" з "паризськими домовленностями"?

Четвертий рік від зеленої плісняви суцільна брехня і порушення законів. Сподіваюсь 73% це подобається, а "смєтуни" (в кого є гроші) вже найняли високопрофесійних адвокатів і реєструють позови на найвеличнішого боневтіка за порушення законодавства України. А ті "смєтуни", що грошей не мають, зараз у повному складі в добробатах на нульовці. Нє? А чому?
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15.08.2022 18:47 Відповісти
Шоу. Сумно.
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15.08.2022 18:54 Відповісти
вивчала аеродинаміку парасольки..
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15.08.2022 19:14 Відповісти
Зелений недоумок бажає здати все кацапам за гроши отримані в омані
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15.08.2022 18:51 Відповісти
Як ви збираєтесь перемогти кцпів, коли у ОП зрадники?
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15.08.2022 18:53 Відповісти
Оман... Єрмак... АЗОВ ! АЗОВ ! АЗОВ !
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15.08.2022 19:01 Відповісти
Що нову "ставку"? - Ставку Верховного Відосокомандувача?
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15.08.2022 19:18 Відповісти
Побольше комитетов и комиссий, как его и проинструктировали
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15.08.2022 19:26 Відповісти
На гиляку зелених зрадників
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15.08.2022 19:32 Відповісти
Мені стало соромно, я критикував владу, а вони,.. Подивіться, створили "Ставку", а це вже пів успіху по перемозі ворога, створили три консультради, створили не одну комісію і все пашуть і пашуть надвох з єлдаком, навіть немає коли поголитися і попоїсти. Оце так так дас. Просто геніїс. Чк нас їх не вистачало раніше? Ви розумієте, якби до 24 лютого в Україні була "ставка", то ворог навіть і не думав нападати. Нарішту нас спасе "ставка" і різні консультативні ради. А то деякі там кричали, і я також: "Де наша ракети?" Ось вам і ракети і САУ і літаки.Ставка - цевсе!
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15.08.2022 19:42 Відповісти
БЛИН, Ермака без должности оставили
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15.08.2022 19:46 Відповісти
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15.08.2022 20:00 Відповісти
Хочеш замилити очі та завалити в паперових тяганинах - створи комісії та ради.
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15.08.2022 20:34 Відповісти
Шо то такое уже было.....
И что может предложить эта рада? Там есть военные? Или только балаболы?
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15.08.2022 22:43 Відповісти
 
 