Зеленський створив Консультативну раду з питань деокупації та реінтеграції Криму

Зеленський створив Консультативну раду з питань деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний указ опубліковано на сайті ОП.

Основними завданнями новоствореної ради є підготовка з урахуванням положень Стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території АРК та міста Севастополя, затвердженої Указом Президента України від 24 березня 2021 року № 117/2021, та внесення в установленому порядку пропозицій щодо пріоритетів діяльності, у тому числі в медах Кримської платформи, з питань деокупації, реінтеграції та відновлення територіальної цілісності України, захисту прав та інтересів українців, подолання наслідків і відшкодування шкоди, завданої Українській держав, її громадянам та юридичним особам у зв'язку зі збройною агресією та тимчасовою окупацією російською федерацією частини території України. А також - участь у виробленні позиції України з ключових напрямів діяльності "Кримської платформи"; підготовка пропозицій щодо удосконалення законодавства з питань, що стосуються деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Криму та міста Севастополя.

Головою Консультативної ради є президент.

Секретарем Консультативної ради є Постійний Представник Президента України в Автономній Республіці Крим. Персональний склад Консультативної ради затверджує Президент України.

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