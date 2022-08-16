Рашисти обстрілюють Київський район Харкова із артилерії, - мер Терехов
Російські окупанти обстрілюють Київський район Харкова із артилерії.
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.
"Харків знову під артилерійським обстрілом. Наразі Київський район. Прошу всіх бути обережними, дотримуватись правил двох стін", - написав Терехов.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Скоро це все повинно скінчитися нашою перемогою , так як у кремлівських ублюдків агонія 😠
Слава Україні!