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Новини Війна
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Рашисти обстрілюють Київський район Харкова із артилерії, - мер Терехов

харків

Російські окупанти обстрілюють Київський район Харкова із артилерії.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"Харків знову під артилерійським обстрілом. Наразі Київський район. Прошу всіх бути обережними, дотримуватись правил двох стін", - написав Терехов.

Дивіться також: Наслідки сьогоднішнього ворожого обстрілу Салтівського району Харкова. ФОТОрепортаж

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обстріл (29282) Харків (5716) Терехов Ігор (314)


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16.08.2022 01:17 Відповісти
Харків'яни , тримайтеся !!
Скоро це все повинно скінчитися нашою перемогою , так як у кремлівських ублюдків агонія 😠
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16.08.2022 01:25 Відповісти
А я все думаю, чого Харків обстрілють кожну ніч "из-за паребрика", а то виявляється просто агонія.
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16.08.2022 01:45 Відповісти
Дякувати богові, нехай скавчать в агонії. Я спокійнесенько в підвалі вже 2 місяці сплю, добре , що будинок приватний. Вчора 12 ракет за ніч було, сьогодні тільки в 3-й партії за вечір - 7 шт. З початку літа майже кожну ніч летить.
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16.08.2022 02:45 Відповісти
Віримо у Збройні Сили України! Разом до перемоги!

Слава Україні!
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16.08.2022 02:25 Відповісти
 
 