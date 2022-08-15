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Наслідки сьогоднішнього ворожого обстрілу Салтівського району Харкова. ФОТОрепортаж

Окупанти знову здійснили масований обстріл по житловому масиву Харкова, в результаті чого були поранені люди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

"Вранці 15 серпня ворог завдав чергового обстрілу із реактивних систем залпового вогню по житловому масиву Салтівського району міста Харкова, зокрема по дитячим майданчикам, житловим будинкам, території храму, магазину, гаражному кооперативу, а також по зупинках громадського транспорту. У результаті обстрілу, за попередніми даними, 5 осіб постраждало. Бригадою медиків екстреної медичної допомоги їх було госпіталізовано до лікарні", - йдеться у повідомленні.

Також, за даними рятувальників, на території гаражного кооперативу сталася пожежа. Горів гараж на площі 30 кв.м. Для ліквідації пожежі та наслідків обстрілів було залучено 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу ДСНС. Крім того, на місці обстрілу працювали сапери ДСНС, які обстежили вражену територію та вилучили залишки вибухонебезпечних предметів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти обстрілюють Салтівський район Харкова, 5 поранених. Приліт на дах дев’ятиповерхівки. ВIДЕО (оновлено)

Наслідки сьогоднішнього ворожого обстрілу Салтівського району Харкова 01
Наслідки сьогоднішнього ворожого обстрілу Салтівського району Харкова 02
Наслідки сьогоднішнього ворожого обстрілу Салтівського району Харкова 03
Наслідки сьогоднішнього ворожого обстрілу Салтівського району Харкова 04
Наслідки сьогоднішнього ворожого обстрілу Салтівського району Харкова 05
Наслідки сьогоднішнього ворожого обстрілу Салтівського району Харкова 06
Наслідки сьогоднішнього ворожого обстрілу Салтівського району Харкова 07
Наслідки сьогоднішнього ворожого обстрілу Салтівського району Харкова 08
Наслідки сьогоднішнього ворожого обстрілу Салтівського району Харкова 09

Автор: 

армія рф (17854) обстріл (29234) Харків (5702) ДСНС (5166)


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Кацапи - ви виродки , ідіть до пекла 😠
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15.08.2022 15:08 Відповісти
Отвєтка є? Бєлгород может спать спокойно...
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15.08.2022 15:09 Відповісти
был в Киеве, ухуесть! там войны вообще нет, Хрещатик забит, молодняк гуляет, танцует, бухает. а "начальники" огородили правительственный квартал 5х5 км, колючка, охрана, у них там вообще рай. если по белгороду @бнуть они боятся что #уйло закинет к ним ракету. вот поэтому Харьков им до сраки.
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15.08.2022 16:07 Відповісти
Где ответка по ихним огневым точкам и объектам инфраструктуры Белгорода? Тем более, что это всё-равно тоже территория Украины.
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15.08.2022 15:29 Відповісти
 
 