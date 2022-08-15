Наслідки сьогоднішнього ворожого обстрілу Салтівського району Харкова. ФОТОрепортаж

Окупанти знову здійснили масований обстріл по житловому масиву Харкова, в результаті чого були поранені люди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

"Вранці 15 серпня ворог завдав чергового обстрілу із реактивних систем залпового вогню по житловому масиву Салтівського району міста Харкова, зокрема по дитячим майданчикам, житловим будинкам, території храму, магазину, гаражному кооперативу, а також по зупинках громадського транспорту. У результаті обстрілу, за попередніми даними, 5 осіб постраждало. Бригадою медиків екстреної медичної допомоги їх було госпіталізовано до лікарні", - йдеться у повідомленні.

Також, за даними рятувальників, на території гаражного кооперативу сталася пожежа. Горів гараж на площі 30 кв.м. Для ліквідації пожежі та наслідків обстрілів було залучено 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу ДСНС. Крім того, на місці обстрілу працювали сапери ДСНС, які обстежили вражену територію та вилучили залишки вибухонебезпечних предметів.

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