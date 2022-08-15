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Последствия сегодняшнего вражеского обстрела Салтовского района Харькова. ФОТОрепортаж

Оккупанты снова совершили массированный обстрел по жилому массиву Харькова, в результате чего были ранены люди.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"Утром 15 августа враг нанес очередной обстрел из реактивных систем залпового огня по жилому массиву Салтовского района города Харькова, в частности по детским площадкам, жилым домам, территории храма, магазина, гаражному кооперативу, а также по остановкам общественного транспорта. В результате обстрела, по предварительным данным, 5 человек пострадали. Бригадой медиков экстренной медицинской помощи они были госпитализированы в больницу", - говорится в сообщении.

Также, по данным спасателей, на территории гаражного кооператива произошел пожар. Горел гараж на площади 30 кв. Для ликвидации пожара и последствий обстрелов были привлечены 2 единицы пожарно-спасательной техники и 15 человек личного состава ГСЧС. Кроме того, на месте обстрела работали саперы ГСЧС, которые обследовали пораженную территорию и изъяли остатки взрывоопасных предметов.

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Последствия сегодняшнего вражеского обстрела Салтовского района Харькова 01
Последствия сегодняшнего вражеского обстрела Салтовского района Харькова 02
Последствия сегодняшнего вражеского обстрела Салтовского района Харькова 03
Последствия сегодняшнего вражеского обстрела Салтовского района Харькова 04
Последствия сегодняшнего вражеского обстрела Салтовского района Харькова 05
Последствия сегодняшнего вражеского обстрела Салтовского района Харькова 06
Последствия сегодняшнего вражеского обстрела Салтовского района Харькова 07
Последствия сегодняшнего вражеского обстрела Салтовского района Харькова 08
Последствия сегодняшнего вражеского обстрела Салтовского района Харькова 09

Автор: 

армия РФ (19703) обстрел (27913) Харьков (7584) ГСЧС (5026)


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Кацапи - ви виродки , ідіть до пекла 😠
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15.08.2022 15:08 Ответить
Отвєтка є? Бєлгород может спать спокойно...
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15.08.2022 15:09 Ответить
был в Киеве, ухуесть! там войны вообще нет, Хрещатик забит, молодняк гуляет, танцует, бухает. а "начальники" огородили правительственный квартал 5х5 км, колючка, охрана, у них там вообще рай. если по белгороду @бнуть они боятся что #уйло закинет к ним ракету. вот поэтому Харьков им до сраки.
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15.08.2022 16:07 Ответить
Где ответка по ихним огневым точкам и объектам инфраструктуры Белгорода? Тем более, что это всё-равно тоже территория Украины.
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15.08.2022 15:29 Ответить
 
 