Последствия сегодняшнего вражеского обстрела Салтовского района Харькова. ФОТОрепортаж
Оккупанты снова совершили массированный обстрел по жилому массиву Харькова, в результате чего были ранены люди.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
"Утром 15 августа враг нанес очередной обстрел из реактивных систем залпового огня по жилому массиву Салтовского района города Харькова, в частности по детским площадкам, жилым домам, территории храма, магазина, гаражному кооперативу, а также по остановкам общественного транспорта. В результате обстрела, по предварительным данным, 5 человек пострадали. Бригадой медиков экстренной медицинской помощи они были госпитализированы в больницу", - говорится в сообщении.
Также, по данным спасателей, на территории гаражного кооператива произошел пожар. Горел гараж на площади 30 кв. Для ликвидации пожара и последствий обстрелов были привлечены 2 единицы пожарно-спасательной техники и 15 человек личного состава ГСЧС. Кроме того, на месте обстрела работали саперы ГСЧС, которые обследовали пораженную территорию и изъяли остатки взрывоопасных предметов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль