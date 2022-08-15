Последствия сегодняшнего вражеского обстрела Салтовского района Харькова. ФОТОрепортаж

Оккупанты снова совершили массированный обстрел по жилому массиву Харькова, в результате чего были ранены люди.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"Утром 15 августа враг нанес очередной обстрел из реактивных систем залпового огня по жилому массиву Салтовского района города Харькова, в частности по детским площадкам, жилым домам, территории храма, магазина, гаражному кооперативу, а также по остановкам общественного транспорта. В результате обстрела, по предварительным данным, 5 человек пострадали. Бригадой медиков экстренной медицинской помощи они были госпитализированы в больницу", - говорится в сообщении.

Также, по данным спасателей, на территории гаражного кооператива произошел пожар. Горел гараж на площади 30 кв. Для ликвидации пожара и последствий обстрелов были привлечены 2 единицы пожарно-спасательной техники и 15 человек личного состава ГСЧС. Кроме того, на месте обстрела работали саперы ГСЧС, которые обследовали пораженную территорию и изъяли остатки взрывоопасных предметов.

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