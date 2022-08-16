Канада заморозила активів і майна РФ майже на $320 млн
У межах економічних санкцій проти Росії за порушення суверенітету України в Канаді загалом заблоковано російських активів на суму понад 413 млн канадських доларів (приблизно 320 млн дол. США).
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на поліцію Канади.
"Із 24 лютого до 9 серпня у Канаді загалом було заморожено майна на 122,3 млн канадських доларів у еквіваленті та припинено транзакцій на 290,7 млн дол., відповідно до заборон, визначених Актом про спеціальні економічні заходи стосовно Росії", - йдеться в повідомленні.
У відомстві наголосили, що регулярно отримують нову інформацію, тому постійно оновлюватимуть дані.
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Aaron Smith #335432
показати весь коментар16.08.2022 06:43 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Jose Rodriguez Gacha
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Olena Lynch
показати весь коментар16.08.2022 08:08 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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