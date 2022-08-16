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Новини
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Канада заморозила активів і майна РФ майже на $320 млн

гроші,долар

У межах економічних санкцій проти Росії за порушення суверенітету України в Канаді загалом заблоковано російських активів на суму понад 413 млн канадських доларів (приблизно 320 млн дол. США).

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на поліцію Канади.

"Із 24 лютого до 9 серпня у Канаді загалом було заморожено майна на 122,3 млн канадських доларів у еквіваленті та припинено транзакцій на 290,7 млн дол., відповідно до заборон, визначених Актом про спеціальні економічні заходи стосовно Росії", - йдеться в повідомленні.

У відомстві наголосили, що регулярно отримують нову інформацію, тому постійно оновлюватимуть дані.

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Автор: 

Канада (2220) росія (66144) санкції (12139) актив (242)


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маловато
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16.08.2022 06:43 Відповісти
по-перше-мало,по-друге-толку з того,якщо *нема правового механізму вилучення цих коштів і передачі постраждалій стороні,тобто Україні.* Слухаєш цю туфту і думаєш-люди,ви серйозно ? Довбаний маніяк роздовбав половину України,вигнав мільйони людей зі своїх домів,грозить ядерним апокаліпсом,а західні країни розводять руками і знизують плечима,бо ,виявляється,вищенаведених фактів недостатньо,мусить бути десь щось записано чи прописано,тоді можна буде.Тобто ми маємо грати в шашки за правилами,а путін може грати у чапаєва.
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16.08.2022 07:48 Відповісти
Щось ви не надто читаєте щоденні новини. Канада перша ухвалила закон про передачу Україні заморожених активів Росії.
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16.08.2022 08:08 Відповісти
 
 