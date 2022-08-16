Попри протести Китаю делегації Конгресу США продовжать відвідувати Тайвань, - Держдеп
Офіційний представник Держдепартаменту Нед Прайс заявив, що делегації Конгресу США продовжать здійснювати візити на Тайвань всупереч протестам Пекіна.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на брифінг представника Держдепу.
За його словами, подібні візити повністю вписуються в політику "єдиного Китаю", якої дотримується американське керівництво "вже тривалий час".
"Делегації Конгресу США здійснювали візити на Тайвань протягом десятиліть і продовжать робити це", - сказав він.
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При любом конфликте ищите кому выгодна такая ситуация.
Сейчас , как говорят футбольные комментаторы - мяч на поле американцев.
Треба писати не Тайвань, а - Китайська республіка!
Це офіційна назва. Бо це є легітимний уряд Китаю, який китайські комуністи (місцева ДНР) видавила на острів Тайвань!
А КНР це комуняцька китайська ДНР що розрослась до розмірів країни!
В 1949 году Гоминьдан потерпела поражение, сторонники Чан Кайши перебазировались на Тайвань и там продолжили свою антикоммунистическую деятельность.
Но Гоминьдан дружил с США, которые оказывали этой партии немалую финансовую и военную помощь. Потому самолеты США начали проводить контрольные полеты над водами Тайваньского пролива, намеренно залетая в воздушное пространство КНР. Китай в ответ на это выносил нарушителям предупреждение, что в случае нового проникновения в воздушное пространство страны будет принимать ответные меры. Но ничего не менялось - самолеты США продолжали летать вблизи КНР, которая никак на это не реагировала.
Так продолжалось вплоть до начала шестидесятых годов, и к тому моменту авиация США провела уже более тысячи безнаказанных вылетов… Ровно столько она получила «последних китайских предупреждений». С тех пор и начал свое шествие по свету фразеологизм «последнее китайское предупреждение», означающий неспособность предупреждающего выполнить свои обещания.
Вот и сейчас дедушка Си совершенно напрасно начал эти пляски с учениями и демонстративным перемещением стратегических ракет. Такими действиями он попадает в очень неприятное положение: ему остаётся доказать, что у него есть железные яйца тягаться с американцами в военном отношении, или же его бравада опять будет выглядеть пятцоттысячным "китайским предупреждением".