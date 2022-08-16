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Попри протести Китаю делегації Конгресу США продовжать відвідувати Тайвань, - Держдеп

тайвань

Офіційний представник Держдепартаменту Нед Прайс заявив, що делегації Конгресу США продовжать здійснювати візити на Тайвань всупереч протестам Пекіна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на брифінг представника Держдепу.

За його словами, подібні візити повністю вписуються в політику "єдиного Китаю", якої дотримується американське керівництво "вже тривалий час".

"Делегації Конгресу США здійснювали візити на Тайвань протягом десятиліть і продовжать робити це", - сказав він.

Також читайте: Голова тайванської адміністрації Інвень зустріла делегацію Конгресу США, - Associated Press

Автор: 

Держдепартамент США (1651) Тайвань (183) Прайс Нед (144)


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перетопчиться китай-- нехай грають на флейті..
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16.08.2022 07:33 Відповісти
Американцы будут приезжать в Тайвань и плевать Они хотели на то что думает Китай по этому поводу, а Китай будет проводить учения на своей территории . А все потому что американцы хотят перехватить инициативу у Китая по поводу микрочипов. У американцев сейчас микрочипы 7 мм, а тайваньцы делают сейчас микрочипы 2 мм. Естественно Америка не будет уступать Китаю в этом и именно поэтому не отдаст Китаю Тайвань.
При любом конфликте ищите кому выгодна такая ситуация.
Сейчас , как говорят футбольные комментаторы - мяч на поле американцев.
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16.08.2022 07:55 Відповісти
Перед тим щоб писати такі коментарі треба хоть щось розуміти в цьому питанні, бо судячи з коментаря знань у вас взагалі нема. Які мм ? Наразі виробництво чіпів вимірюється техпроцессом у НАНОМЕТРАХ НМ. По друге навіть якщо ви поплутали нм і мм, Китайці не виробляють чіпи по 2нм, тим паче америцанці 7нм. У американців на їх території взагалі виробництва нема. Вони тількі зараз намагаються його побудувати через компанію Global Foundries, яка взагалі належить ОАЕ. Наразі ************* техпроцес це 4нм і його освоїв лише Самсунг у Кореї, Тайваньська TSMC виробляю по техпроцесу 5нм і обидві компанії намагаються освоїти 3нм. Китайці з КНР взагалі застрягли чи на 28 чи на 14 нанометрах у себе, тому і хочуть повернути Тайвань, а американці які інвестували в Тайвань не хочуть ділитися технологіями. Тому перед тим як писати такі коментарі вчить матчасть або взагалі не пишіть. З
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16.08.2022 09:05 Відповісти
на 28 вміють, на 14 опанували процес, але неефективно: поки повільно і дорого, для масового ринку нерентабельно.
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16.08.2022 10:32 Відповісти
Побесятся узкоглазые для виду и успокоятся. Минимум 30% их бюджета зависит от США. А денежки для поднебесной на первом месте....
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16.08.2022 07:58 Відповісти
Для редакції:
Треба писати не Тайвань, а - Китайська республіка!
Це офіційна назва. Бо це є легітимний уряд Китаю, який китайські комуністи (місцева ДНР) видавила на острів Тайвань!
А КНР це комуняцька китайська ДНР що розрослась до розмірів країни!
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16.08.2022 08:35 Відповісти
Знаете, откуда произошла фраза "последнее китайское предупреждение"?

В 1949 году Гоминьдан потерпела поражение, сторонники Чан Кайши перебазировались на Тайвань и там продолжили свою антикоммунистическую деятельность.

Но Гоминьдан дружил с США, которые оказывали этой партии немалую финансовую и военную помощь. Потому самолеты США начали проводить контрольные полеты над водами Тайваньского пролива, намеренно залетая в воздушное пространство КНР. Китай в ответ на это выносил нарушителям предупреждение, что в случае нового проникновения в воздушное пространство страны будет принимать ответные меры. Но ничего не менялось - самолеты США продолжали летать вблизи КНР, которая никак на это не реагировала.

Так продолжалось вплоть до начала шестидесятых годов, и к тому моменту авиация США провела уже более тысячи безнаказанных вылетов… Ровно столько она получила «последних китайских предупреждений». С тех пор и начал свое шествие по свету фразеологизм «последнее китайское предупреждение», означающий неспособность предупреждающего выполнить свои обещания.

Вот и сейчас дедушка Си совершенно напрасно начал эти пляски с учениями и демонстративным перемещением стратегических ракет. Такими действиями он попадает в очень неприятное положение: ему остаётся доказать, что у него есть железные яйца тягаться с американцами в военном отношении, или же его бравада опять будет выглядеть пятцоттысячным "китайским предупреждением".
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16.08.2022 14:24 Відповісти
 
 