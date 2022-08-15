Голова тайванської адміністрації Інвень зустріла делегацію Конгресу США, - Associated Press

Парламентарі США відвідують Тайвань з офіційним візитом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Associated Press.

Це відбулося менш ніж через два тижні після візиту спікера Палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань, який спровокував кілька днів загрозливих військових навчань Китаю, включаючи ракетний обстріл острова та Тайванської протоки.

Китайські літаки та кораблі військово-морських сил перетинали середню лінію водного шляху та повітряного простору, що довгий час була буфером між сторонами. Китай розглядає офіційні контакти між політиками США та урядом острова як підтримку своєї незалежності від Пекіна.

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Делегацію з п’яти осіб очолює сенатор-демократ від Массачусетсу Ед Маркі, яка зустрінеться з іншими представниками уряду та приватного сектору. Очікується, що ключовими темами обговорення стануть зниження напруженості в Тайванській протоці та інвестиції в важливу напівпровідникову промисловість Тайваню.

Іншими членами делегації є представник Республіканської партії Аумуа Амата Коулман Радеваген, делегат від Американського Самоа, а також демократи Джон Гараменді та Алан Ловентал з Каліфорнії та Дон Бейєр з Вірджинії.

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