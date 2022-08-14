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Новини
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До Тайваню з візитом вирушила американська делегація Конгресу, - посольство

тайвань

Політики США знову відвідають острівну державу.

Про це повідомляється на сторінці посольства США в Тайвані, передає Цензор.НЕТ.

Відомо, що члени Конгресу США прибудуть з візитом до Тайваню та проведуть зустрічі з владою республіки впродовж 14-15 серпня.

"Сенатор Ед Маркі, член Конгресу Джон Гараменді, представник Алан Ловентал, представник Дон Бейєр і представник Аумуа Амата Коулман Радеваген відвідають Тайвань з 14-15 серпня 2022 року в рамках більшого візиту до Індо-Тихоокеанського регіону. Делегація зустрінеться з високопоставленими лідерами Тайваню, щоб обговорити відносини США і Тайваню, регіональну безпеку, торгівлю та інвестиції, глобальні ланцюжки поставок, зміну клімату та інші важливі питання, що становлять взаємний інтерес", - йдеться в повідомленні.

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візит (1613) Китай (4703) США (23417) Тайвань (182) Сенат США (612)


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Топ коментарі
+11
... ооо...вторая серия...
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14.08.2022 16:19 Відповісти
+3
Хінчики з бубнами на узбережжі знову танцюватимуть, чи вже охололи?
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14.08.2022 16:20 Відповісти
+3
А відравитись туди вони мусять на авіаносці "Джеральд Форд" у складі авіаносної ударної групи.
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14.08.2022 16:26 Відповісти
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Китайцы, будете зал.паться с Миром мы у вас нихрена покупать не будем.
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14.08.2022 16:17 Відповісти
... ооо...вторая серия...
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14.08.2022 16:19 Відповісти
Хінчики з бубнами на узбережжі знову танцюватимуть, чи вже охололи?
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14.08.2022 16:20 Відповісти
А відравитись туди вони мусять на авіаносці "Джеральд Форд" у складі авіаносної ударної групи.
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14.08.2022 16:26 Відповісти
таки США хочуть втягти Китай у війну з... якщо і це не допоможе, то що - делегація у Пекін без запрощення полетить?
Навіщо це США?
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14.08.2022 16:28 Відповісти
полетіли демократи та одна rino republican - аони намагаються перед виборами перевести увагу від про%обів з ініляцією та кордону з Мексикою на Тайвань та Трампа.
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14.08.2022 16:35 Відповісти
Яку увагу, що ти мелеш. Це партнерські відносини, бізнес, виробництво чипів, торгівля ітд. Про "перевести увагу", то к тоталітарастам. В демократичних країнах ти ніяк увагу не "переведеш", опозиційна партія "переведе" її завжди в протилежний бік.
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14.08.2022 18:33 Відповісти
Навіщо що? У США бізнес з партнером Тайванєм. Китай по рогах отримає, бо США обіцяють пряме військове втручання, якщо що.
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14.08.2022 18:31 Відповісти
А Тайваню щось загрожувало вести бізнес з США далі? Чи що? США офіційно визнають, що Тайвань - це территорія Китаю, здійснюючи туди візити офіційних представників вони йдуть на свідоме загострення ситуації і зростання напруги. Я наприклад не розумію навіщо вони це роблять саме зараз.
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14.08.2022 18:39 Відповісти
давно надо уже прекратить существование этих стран-дикарей
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14.08.2022 16:33 Відповісти
США натякають китайцям, переходьте на сторону ДОБРА і підтримайте Україну, а ми на Тайвань менше будемо їздити
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14.08.2022 16:59 Відповісти
Ну всё. США доигрались...последнее предупреждение...китайское.
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14.08.2022 17:00 Відповісти
Тепеп ясно видно, кому США допомога, а кому обіця. Прикро, що це із за різниці у керівництві наших країн
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14.08.2022 17:11 Відповісти
Пекин злой. Щас последует самое последнее китайское предупреждение.
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14.08.2022 17:28 Відповісти
Ну всё ....понеслось...теперь ждём открытия американского посольства на тайване.и тайваньского в америке
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14.08.2022 17:38 Відповісти
Наші союзники підтримують легітимний уряд Китаю на о.Тайвань.

А Арахамії цілуються з комуняцькою китайською ДНР (КНР), яка є союзником рашки.
Отже висновок - зелена влада воює проти власної армії і народу
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14.08.2022 17:51 Відповісти
Підтримує, але визнає Пекін, поки що. Також, наша влада заблокувала продаж мотор січі китайцям, що нам дуже пішло на руку (двигуни для байрактарів), за що китайці нас тепер не ********** політично. Але на словах дійсно зелені лижуть тих комуняк.
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14.08.2022 18:36 Відповісти
в пику їм, в пику....
а будуть дуже сильно очі стискати - філіал Пентагона там відкриємо.
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14.08.2022 18:14 Відповісти
А к нам никакой делегации в феврале 2022 да и в феврале 2014 никакие ковбойцы не поехали. Страшно.
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14.08.2022 18:48 Відповісти
Нельзя бодаться со всеми сразу. Да и Тайвань не горит желанием превращаться в военную базу Запада. У них торговля с Китаем 150 миллиардов в год.
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14.08.2022 18:53 Відповісти
Сі піздінь ще не всрався?
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14.08.2022 22:22 Відповісти
 
 