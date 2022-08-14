До Тайваню з візитом вирушила американська делегація Конгресу, - посольство
Політики США знову відвідають острівну державу.
Про це повідомляється на сторінці посольства США в Тайвані, передає Цензор.НЕТ.
Відомо, що члени Конгресу США прибудуть з візитом до Тайваню та проведуть зустрічі з владою республіки впродовж 14-15 серпня.
"Сенатор Ед Маркі, член Конгресу Джон Гараменді, представник Алан Ловентал, представник Дон Бейєр і представник Аумуа Амата Коулман Радеваген відвідають Тайвань з 14-15 серпня 2022 року в рамках більшого візиту до Індо-Тихоокеанського регіону. Делегація зустрінеться з високопоставленими лідерами Тайваню, щоб обговорити відносини США і Тайваню, регіональну безпеку, торгівлю та інвестиції, глобальні ланцюжки поставок, зміну клімату та інші важливі питання, що становлять взаємний інтерес", - йдеться в повідомленні.
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Навіщо це США?
А Арахамії цілуються з комуняцькою китайською ДНР (КНР), яка є союзником рашки.
Отже висновок - зелена влада воює проти власної армії і народу
а будуть дуже сильно очі стискати - філіал Пентагона там відкриємо.