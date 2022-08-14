До Тайваню з візитом вирушила американська делегація Конгресу, - посольство

Політики США знову відвідають острівну державу.

Про це повідомляється на сторінці посольства США в Тайвані, передає Цензор.НЕТ.

Відомо, що члени Конгресу США прибудуть з візитом до Тайваню та проведуть зустрічі з владою республіки впродовж 14-15 серпня.

"Сенатор Ед Маркі, член Конгресу Джон Гараменді, представник Алан Ловентал, представник Дон Бейєр і представник Аумуа Амата Коулман Радеваген відвідають Тайвань з 14-15 серпня 2022 року в рамках більшого візиту до Індо-Тихоокеанського регіону. Делегація зустрінеться з високопоставленими лідерами Тайваню, щоб обговорити відносини США і Тайваню, регіональну безпеку, торгівлю та інвестиції, глобальні ланцюжки поставок, зміну клімату та інші важливі питання, що становлять взаємний інтерес", - йдеться в повідомленні.



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