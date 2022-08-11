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Новини
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США не дозволять Китаю ізолювати Тайвань, - Пелосі

пелосі,ненсі

Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі, яка нещодавно відвідала Тайвань на чолі делегації Конгресу, заявила, що Сполучені Штати продовжують дотримуватися політики "одного Китаю", однак не дадуть Пекіну ізолювати Тайвань.

Про це вона заявила в середу під час спеціальної пресконференції у Вашингтоні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми не відходимо від цього (політики "одного Китаю". - Ред.). Але водночас ми не дозволимо Китаю ізолювати Тайвань",- наголосила конгресвумен.

У цьому зв’язку вона наголосила, що Сполучені Штати залишаються на позиціях, визначених у трьох спільних комюніке між США й Китаєм, а також інших домовленостей щодо Тайваню.

Тим часом Пелосі також зауважила, що Пекін не може забороняти парламентській делегації США відвідувати Тайвань. У цьому зв’язку вона зазначила, що мета її останнього візиту на острів полягала в тому, щоб привітати процвітаючу демократію, висловити повагу успішній економіці та ентузіазму людей, які зберігають свій демократичний лад.

Читайте: Китай запровадив санкції проти Пелосі та її родичів

Автор: 

США (23348) Тайвань (182) Пелосі Ненсі (68)


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Топ коментарі
+6
Їй 82 вона послала свою адміністрацію перед вильотом в Тайвань і показала де місце пухлощокого Сі....
амбітна баба......
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11.08.2022 08:57 Відповісти
+5
Нэнси Пелоси сказала что они не позволят Китаю изолировать Тайвань, да они не изолировать Тайвань хотят а захватить , точно также как они 100% сейчас поддерживают Россию и сегодня выдали что война в Украине -это полностью вина Америки , которая милитаризовала Украину, поют ********** песни, с китайской политикой уже всё ясно.
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11.08.2022 08:49 Відповісти
+5
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11.08.2022 08:50 Відповісти
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Китайці використовують тактику і стратегію кацапів.....
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11.08.2022 08:45 Відповісти
Нэнси Пелоси сказала что они не позволят Китаю изолировать Тайвань, да они не изолировать Тайвань хотят а захватить , точно также как они 100% сейчас поддерживают Россию и сегодня выдали что война в Украине -это полностью вина Америки , которая милитаризовала Украину, поют ********** песни, с китайской политикой уже всё ясно.
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11.08.2022 08:49 Відповісти
я думаю тут изоляция имелась ввиду в контектсе посещения Тайваня официальными лицами других государств. кетай исповедует внешнюю политику в отношении Тайваня исходя из того, что это его собственность и сам решает кому можно, а кому нельзя посещать остров. США наплевали на этот принцип
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11.08.2022 09:03 Відповісти
Вашимі устами глаголіт рашистьска пропаганда!!!!.Кітай десятки раз нападал на Тайвань-получал по зубам.Нападать на кітайську территорию,**********. КПК снесут своі же.Сі може програти.
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11.08.2022 11:40 Відповісти
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11.08.2022 08:50 Відповісти
Китаи кругом Таиваня круги мотає
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11.08.2022 08:51 Відповісти
Їй 82 вона послала свою адміністрацію перед вильотом в Тайвань і показала де місце пухлощокого Сі....
амбітна баба......
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11.08.2022 08:57 Відповісти
Єдиний Китай, це коли Пекін приєднається до Тайваню.... але не навпаки
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11.08.2022 09:32 Відповісти
В Тайване технологии сегодня лучшие в Мире...по факту там уже 22 век наступил...поэтому в 2019 году США прекратили доступ Маодзедунам а этим технологиям...тем самым китайцы стали Никем...
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11.08.2022 11:44 Відповісти
Тайвань---ключ до демократії в Китаї. Його точно не віддадуть китайським комуністам.
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14.08.2022 14:12 Відповісти
 
 