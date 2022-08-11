США не дозволять Китаю ізолювати Тайвань, - Пелосі

Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі, яка нещодавно відвідала Тайвань на чолі делегації Конгресу, заявила, що Сполучені Штати продовжують дотримуватися політики "одного Китаю", однак не дадуть Пекіну ізолювати Тайвань.

Про це вона заявила в середу під час спеціальної пресконференції у Вашингтоні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми не відходимо від цього (політики "одного Китаю". - Ред.). Але водночас ми не дозволимо Китаю ізолювати Тайвань",- наголосила конгресвумен.

У цьому зв’язку вона наголосила, що Сполучені Штати залишаються на позиціях, визначених у трьох спільних комюніке між США й Китаєм, а також інших домовленостей щодо Тайваню.

Тим часом Пелосі також зауважила, що Пекін не може забороняти парламентській делегації США відвідувати Тайвань. У цьому зв’язку вона зазначила, що мета її останнього візиту на острів полягала в тому, щоб привітати процвітаючу демократію, висловити повагу успішній економіці та ентузіазму людей, які зберігають свій демократичний лад.

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