УКР
Новини
Китай запровадив санкції проти Пелосі та її родичів

пелосі

Влада Китаю впровадила санкції проти спікера Палати представників США Ненсі Пелосі через її візит на Тайвань.

Про це повідомляє МЗС КНР, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

У китайському зовнішньополітичному відомстві зазначили, що санкції також торкнуться її родичів.

Пелосі відвідала Тайвань цього тижня. На острові вона зустрілася з декількома офіційними особами, зокрема з головою тайванської адміністрації Цай Інвень та віцеспікером законодавчого відомства Тайваню Цай Цічаном.

У МЗС КНР заявили, що контрзаходи проти цього візиту будуть "рішучими, потужними та ефективними" і їх відчують і в США, і на Тайвані. Пекін розпочав військові навчання поблизу острова, а також поширив офіційне попередження авіакомпаніям про необхідність уникати повітряного простору поблизу Тайваню у шести зонах. Окрім того, Китай запровадив заборону на ввезення з острова цитрусових, декількох видів риб та інших продуктів харчування.

Також читайте: Реакція Китаю на візит Пелосі на Тайвань - "кричуща провокація". Сподіваємось, Пекін не стане продукувати кризу, - Блінкен

Нагадаємо, 2-3 серпня на Тайвань прибула з візитом спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі. Вона стала найвищим американським політиком, який відвідав острів за останні 25 років. Китай у зв’язку з її приїздом викликав посла США та оголосив військові навчання навколо Тайваню.

Координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати не дадуть себе залякати погрозами та войовничою риторикою Китаю у зв’язку з поїздкою Ненсі Пелосі на Тайвань.

Автор: 

Китай (4834) санкції (12589) США (24127) Тайвань (191) Пелосі Ненсі (68)
Топ коментарі
+11
Писец тетке без xiaomi redmi
05.08.2022 12:32 Відповісти
+9
Китайоси обкакались.
05.08.2022 12:27 Відповісти
+8
Тепер вона не купить телефон від хуавей
05.08.2022 12:33 Відповісти
Я с вас поражаюсь... Так она же вроде в Китай и не собиралась. Она в Тайвань ездила. И какой смысл вводить санкции на одного госслужащего если ее делегировала в Тайвать вся страна? Слабо против всего США ввести санкции?
05.08.2022 12:35 Відповісти
Китай без США був би таким же бідним як кацапія
05.08.2022 12:42 Відповісти
Тепер Пелосі і її родичі не зможуть нічого замовити на аліекспресс. Оце жєсть😁
05.08.2022 12:37 Відповісти
І все? Лише санкції? І лише проти неї, а не проти США? Ну тут хоча б набагато розумніше поступили ніж кацапи
05.08.2022 12:40 Відповісти
от і весь пшик китайців ...ніже плінтуса ..а кишнуть з бірж та ринків будуть рис і гусінь знов вирощувати
05.08.2022 12:41 Відповісти
всеодно не розумію, чому кєтай так залу..нувся саме на цю тьотку? це ж не перша офіційна особа США, відвідуюча Тайвань
05.08.2022 12:41 Відповісти
Можливо тому що вона по характеру ні під кого не прогинається часто відстоює власні переконання не дивлячись на вимоги організацій і виборців.наче Буша, здається молодшого характеризувала мало не довбойобом відкрито
05.08.2022 12:55 Відповісти
Какой же это бред. Господи, да срала Америка на тот Китай.
05.08.2022 12:42 Відповісти
а еще у госпожи Пелосі есть одна собачка и два симпатичних котика
и как єто хунвєйбини их проморгали?.
05.08.2022 12:46 Відповісти
А помните, как три дня назад некоторые по настоящему переживали, что начнется третья мировая? Ну как, ещё страшно?
05.08.2022 12:54 Відповісти
бідна Ненсі... тепер не мотнутись по шмотки в кетай...
з чим тепет стояти на базарі Вашингтону..?
05.08.2022 12:55 Відповісти
Олександр Бригинець

США підтримує Тайвань проти Китая, а Зеленський шукає переговорів з Сі - це командна гра?

А з іншого боку, Зеленський впроваджує авторитарні механізми в Україні - чому би йому не знайти спільну мову з авторитарними ідолами Сі і Пу на шляху протистояння демократіям?
Схоже на план(
05.08.2022 13:00 Відповісти
Зате зелений пріпіздєнт хоче заглянути в очі китайському кормчому - чому його тягне до усіляких імперців? Може тому, що сам хоче таким бути? Наполєончік, бл@дь
05.08.2022 13:05 Відповісти
І шо, Нансі не відвідає Китай і не зможе підхватити оригінальну китайську "корону"? Який жах!
05.08.2022 13:20 Відповісти
Американець харкнув в мордяку червоного китайози
05.08.2022 13:20 Відповісти
Накрилася відустка Пелосі в Гуаньджоу)))
05.08.2022 13:59 Відповісти
Блин, Пелоси то эти санкции до жопы, - она уже старая. А вот детей и внуков жаль - поломали людям жизнь. Так нельзя. Хотя думаю уханьских летучих мышей они смогут купить на черном рынке хотя бы раз на Рождество. Жалко ребят.
05.08.2022 14:02 Відповісти
Іііі, йой тиж Божечки!
Як жеж вона тепер там у себе в америці буде з цим жити...?
05.08.2022 14:13 Відповісти
Правильно! Тепер і Московія не пустить її у Рязань і Тамбов
05.08.2022 14:22 Відповісти
 
 