Китай запровадив санкції проти Пелосі та її родичів

Влада Китаю впровадила санкції проти спікера Палати представників США Ненсі Пелосі через її візит на Тайвань.

У китайському зовнішньополітичному відомстві зазначили, що санкції також торкнуться її родичів.

Пелосі відвідала Тайвань цього тижня. На острові вона зустрілася з декількома офіційними особами, зокрема з головою тайванської адміністрації Цай Інвень та віцеспікером законодавчого відомства Тайваню Цай Цічаном.

У МЗС КНР заявили, що контрзаходи проти цього візиту будуть "рішучими, потужними та ефективними" і їх відчують і в США, і на Тайвані. Пекін розпочав військові навчання поблизу острова, а також поширив офіційне попередження авіакомпаніям про необхідність уникати повітряного простору поблизу Тайваню у шести зонах. Окрім того, Китай запровадив заборону на ввезення з острова цитрусових, декількох видів риб та інших продуктів харчування.

Нагадаємо, 2-3 серпня на Тайвань прибула з візитом спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі. Вона стала найвищим американським політиком, який відвідав острів за останні 25 років. Китай у зв’язку з її приїздом викликав посла США та оголосив військові навчання навколо Тайваню.

Координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати не дадуть себе залякати погрозами та войовничою риторикою Китаю у зв’язку з поїздкою Ненсі Пелосі на Тайвань.