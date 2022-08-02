Літак з Пелосі приземлився в столиці Тайваню, - Reuters
Літак, в якому ймовірно перебуває спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі, приземлився в аеропорті Тайбею, столиця Тайваню.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Літак супроводжували американські винищувачі та авіаносці.
Вдень кілька китайських військових літаків пролетіли близько до середньої лінії, що розділяє Тайванську протоку, а військові кораблі пропливали впритул до неофіційної лінії розмежування, повідомило Reuters з посиланнями на джерела.
Топ коментарі
+78 Максім ХОЙ #398010
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+46 lammer ya
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))) западные производства тут же переедут в штаты!
будет дифицит "деталек" - тут же появится туча их производителей
Також ніде не знайшла на ам. ресурсах мету візиту пелозьки, американці дуже злі, що вона туди поперлася і чого.
Я також припускаю, що на цьому далеко не кінець. І китайці можуть не відповісти прямо зараз, але те, що продовження буде і навряд чи позитивне - однозначно.
Але "експерти" скачуть ...
Тих, хто здатен прорахувати хоч на один крок вперед, все менше й менше.
А політ.боротьба у Штатах взагалі набирає обрисів непристойності.
Украине нужно учиться и не ссать
есть в сети старики, которые помнят дядюшку Мао?
Плохо то, что Китай сейчас начнёт гадить Америке, а лучший способ на данный момент - помогать рашке в войне с Украиной. Но это первое время. Через месяц-другой Китай прикинется, что всё забыл и опять будет всё как прежде.