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Літак з Пелосі приземлився в столиці Тайваню, - Reuters

тайвань

Літак, в якому ймовірно перебуває спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі, приземлився в аеропорті Тайбею, столиця Тайваню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Літак супроводжували американські винищувачі та авіаносці.

Вдень кілька китайських військових літаків пролетіли близько до середньої лінії, що розділяє Тайванську протоку, а військові кораблі пропливали впритул до неофіційної лінії розмежування, повідомило Reuters з посиланнями на джерела.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай вживе суворих заходів у разі візиту Пелосі до Тайваню, - МЗС КНР

Автор: 

Китай (4636) Тайвань (181) Пелосі Ненсі (68)


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Топ коментарі
+78
Бабця Пілосі нагнула Кітай
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02.08.2022 17:47
+46
китайські "анало-говнєти" такі ж бздливі, як і кислобздійні?
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02.08.2022 17:47
+46
Китай між війною та ганьбою вибрав ганьбу. І правильно зробив. Останнє 157 китайське попередження.
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02.08.2022 17:50
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Получат санкции, перестанут продавать какую-то детальку и американцьі будут свои машиньі ждать по пол года, а б\у шньіе взлетят в цене вьіше новьій. А потом кого-то не вьіберут на второй срок. И єто только при санкциях на какую-то детальку. А за потерю 750+ лярдов баксов в год товарооборота обоих президентов пристрелят как Кеннеди. Два раза и оба - в цель.
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02.08.2022 19:20 Відповісти
Западная конкурентная экономика так не работает!
))) западные производства тут же переедут в штаты!
будет дифицит "деталек" - тут же появится туча их производителей
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02.08.2022 19:50 Відповісти
Штати і так могутня держава. Їм не треба робити якихось поступок, щоб "рятувати обличча" (С). А щодо торгівельних преференцій, Трамп вже намагався розвʼязати з Китаєм торгову війну. Погано стало всім. Тому поки торговля величезна та взаємовигідна - ніхто не буде рубати курку, яка несе золоті яйця.
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02.08.2022 18:43 Відповісти
Їхній імідж був суттєво підмочений невиконанням Будапештського меморандуму, зрадою повстанців у Сирії та ганебною втечею з Афганістану. Якби ще й цього разу їх змусили поступитися, то тоді б з ними взагалі мало хто б рахувався б у світі.
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02.08.2022 21:44 Відповісти
Я не так часто з Вами погоджуюся. А тут плюсую.

Також ніде не знайшла на ам. ресурсах мету візиту пелозьки, американці дуже злі, що вона туди поперлася і чого.

Я також припускаю, що на цьому далеко не кінець. І китайці можуть не відповісти прямо зараз, але те, що продовження буде і навряд чи позитивне - однозначно.

Але "експерти" скачуть ...

Тих, хто здатен прорахувати хоч на один крок вперед, все менше й менше.
А політ.боротьба у Штатах взагалі набирає обрисів непристойності.
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03.08.2022 01:01 Відповісти
сонную панду пнули ковбойским сапогом в зад
Украине нужно учиться и не ссать
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02.08.2022 18:32 Відповісти
Сходи в мюнхенский зоопарк, дай местному медведю подсрача. Учись у американцев не ссать .
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02.08.2022 18:45 Відповісти
Старая маразматичка проявила не силу, она нарушила давнее слово США Китаю, она нарушила слово Байдена данное Си Цзинпиню, которые поддерживают единый Китай и считают Тайвань китайским. И политик такого уровня не имел права посещать Тайвань при запрете со стороны китайского правительства. Плевок в сторону силы и справедливости слова своей страны, и наражение миллионов людей на опасность заради пиара своей особы. Поступок в стиле москалей.
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02.08.2022 18:34 Відповісти
Еще древние индейцьі китайскому императору За Лу Пу гарантировали не запльівать на своих каное в Китайское море
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02.08.2022 18:53 Відповісти
байден точно вважає Тайвань провінцією КНР?
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02.08.2022 19:21 Відповісти
х..ню не неси, маразматик. когнрессмены нередко посещают Тайвань, но об этом ты решил умолчать
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02.08.2022 19:45 Відповісти
Кремоеконсервы вытащили новую методичку: -визит ничего не дал и разозлил китайцев. Следим за консервацией.
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02.08.2022 18:35 Відповісти
От мля бісять мене такі придурки як ти. Ну добре, я - фсбшний троль і пишу по методичці. А в тебе є чим заперечить? Давай, напиши що дав цей візит США. А ми порегочемо
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02.08.2022 18:47 Відповісти
Не нервничай, у вас все по плану.
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02.08.2022 18:53 Відповісти
Шо, фуфльіжник, слился? По теме сказать нечего? Что и следовало ожидать .
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02.08.2022 19:15 Відповісти
В 2014 году к нам никто не прилетел, ни одного маленького обамки.
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02.08.2022 18:40 Відповісти
Маккейн
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02.08.2022 18:43 Відповісти
Може ми рано жартуємо? Министерство обороны КНР объявило о начале целенаправленных "военных мер" по противодействию визиту Нэнси Пелоси, - Reuters.
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02.08.2022 18:43 Відповісти
О намерении посадить-збить они тоже объявляли.
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02.08.2022 18:48 Відповісти
будемо наблюдати
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02.08.2022 18:51 Відповісти
вони там можуть хоч на ****** скакати,а АУГ що кантується в Японіїї нікуди не поділась))))
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02.08.2022 21:26 Відповісти
Це шоу заради виборiв. Можливо навiть, шо Ненсi це наступний президент США. Байден зовсiм слабкий став, у демократiв вже був перший темношкiрий президент, прийшов час жiнки, така собi залiзна ледi по американськi.
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02.08.2022 18:45 Відповісти
Просто китаезы "умнее" ******** кацапов, что они без Штатов будут делать?, - всё, что есть у узкопленочных - это Штаты, без них они через 10 лет останутся у разбитого корыта, а у них самый мелкий период развития расписан на "60 лет"... Китайской "цивилизации" около 5 тыс. лет и что всё коту под хвост теперь из-за прилета "бабушки"?, - договорятся, как это было в 50-х и "си-цзи" перетерпит. Это нищебродский ***** со своей "геополитической совковой катастрофой" *** дался и это его похоронит со всем кацапстаном, а китаезы еще официально отхватят себе и Сибирь, и Урал, хотя они уже там без единого выстрела - "мягкая сила".
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02.08.2022 18:46 Відповісти
Є ще справжні чоловіки серед тих клінтонобам...
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02.08.2022 18:47 Відповісти
Просто ШТАТЫ решили поставить на место союзников параши.
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02.08.2022 18:48 Відповісти
Постійно натикаюся на те що Китаю має плани на десятиліття вперед. Якщо це так ( не так, плани можна мати але плани і реальне життя це дві великі різниці ) то максимум через 20 років сибір і далекий схід мають стати китайськими. Чому так - просто в Китаї запасів вугілля на 20-30 років а на расеї його дохрена.
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02.08.2022 18:54 Відповісти
Та захопіть ви вже Сибір, вузькоокі
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02.08.2022 18:58 Відповісти
мавпи скачуть і верещать а літак летить і летить)
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02.08.2022 19:02 Відповісти
https://twitter.com/i/broadcasts/1OyKADZXWXDxb?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1554461744164007936%7Ctwgr%5E444eb3fa1661c2ced5a2dabb23a1c152ca2a5385%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.rbc.ua%2Frus%2Fnews%2Fpelosi-pribyla-tayvan-vopreki-ugrozam-kitaya-1659446315.html
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02.08.2022 19:12 Відповісти
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02.08.2022 19:16 Відповісти
У этой тетки есть яйца. Не зря она дураком трампоном жопу вытирала=))
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02.08.2022 19:17 Відповісти
На рабZee траур недельный ...красножопого братана Си...обосрали
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02.08.2022 19:24 Відповісти
Китай надувал, надувал щеки, и в конце концов весь этот воздух вышел с шипением через... задний проход.
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02.08.2022 19:37 Відповісти
777 -е китайское последнее предупреждение...
есть в сети старики, которые помнят дядюшку Мао?
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02.08.2022 19:54 Відповісти
ну всё, теперь китайцы в отместку захватят сибирь, а кацапы от злобы наконец-то ********* воронеж такая она политика
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02.08.2022 20:22 Відповісти
Яйца у бабы Пелоси оказались побольше чем у Си. А на самом деле никто и не сомневался, что так и произойдёт - воевать с Америкой Китай никак не может. Америка - супердержава, а Китай - недоимперия как и раша. Разница только в колличестве быдломассы. Но как только появится возможность - больше половины Китая тут-же сдрыснет в Америку или Европу.
Плохо то, что Китай сейчас начнёт гадить Америке, а лучший способ на данный момент - помогать рашке в войне с Украиной. Но это первое время. Через месяц-другой Китай прикинется, что всё забыл и опять будет всё как прежде.
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02.08.2022 21:52 Відповісти
респект Пелоси!!!
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02.08.2022 21:53 Відповісти
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