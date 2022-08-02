Літак з Пелосі приземлився в столиці Тайваню, - Reuters

Літак, в якому ймовірно перебуває спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі, приземлився в аеропорті Тайбею, столиця Тайваню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Літак супроводжували американські винищувачі та авіаносці.

Вдень кілька китайських військових літаків пролетіли близько до середньої лінії, що розділяє Тайванську протоку, а військові кораблі пропливали впритул до неофіційної лінії розмежування, повідомило Reuters з посиланнями на джерела.

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