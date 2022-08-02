Самолет с Пелоси приземлился в столице Тайваня, - Reuters

Самолет, в котором предположительно находится спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, приземлился в аэропорту Тайбэя, столица Тайваня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Самолет сопровождали американские истребители и авианосцы.

Днем несколько китайских военных самолетов пролетели близко к средней линии, разделяющей Тайваньский пролив, а военные корабли проплывали вплотную к неофициальной линии разграничения, сообщило Reuters со ссылками на источники.

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