Самолет с Пелоси приземлился в столице Тайваня, - Reuters
Самолет, в котором предположительно находится спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, приземлился в аэропорту Тайбэя, столица Тайваня.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Самолет сопровождали американские истребители и авианосцы.
Днем несколько китайских военных самолетов пролетели близко к средней линии, разделяющей Тайваньский пролив, а военные корабли проплывали вплотную к неофициальной линии разграничения, сообщило Reuters со ссылками на источники.
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+78 Максім ХОЙ #398010
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))) западные производства тут же переедут в штаты!
будет дифицит "деталек" - тут же появится туча их производителей
Також ніде не знайшла на ам. ресурсах мету візиту пелозьки, американці дуже злі, що вона туди поперлася і чого.
Я також припускаю, що на цьому далеко не кінець. І китайці можуть не відповісти прямо зараз, але те, що продовження буде і навряд чи позитивне - однозначно.
Але "експерти" скачуть ...
Тих, хто здатен прорахувати хоч на один крок вперед, все менше й менше.
А політ.боротьба у Штатах взагалі набирає обрисів непристойності.
Украине нужно учиться и не ссать
есть в сети старики, которые помнят дядюшку Мао?
Плохо то, что Китай сейчас начнёт гадить Америке, а лучший способ на данный момент - помогать рашке в войне с Украиной. Но это первое время. Через месяц-другой Китай прикинется, что всё забыл и опять будет всё как прежде.