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Самолет с Пелоси приземлился в столице Тайваня, - Reuters

тайвань

Самолет, в котором предположительно находится спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, приземлился в аэропорту Тайбэя, столица Тайваня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Самолет сопровождали американские истребители и авианосцы.

Днем несколько китайских военных самолетов пролетели близко к средней линии, разделяющей Тайваньский пролив, а военные корабли проплывали вплотную к неофициальной линии разграничения, сообщило Reuters со ссылками на источники.

Читайте также: Китай примет жесткие меры в случае визита Пелоси в Тайвань - МИД КНР

Автор: 

Китай (3000) Тайвань (113) Пелози Нэнси (56)


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Топ комментарии
+78
Бабця Пілосі нагнула Кітай
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02.08.2022 17:47
+46
китайські "анало-говнєти" такі ж бздливі, як і кислобздійні?
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02.08.2022 17:47
+46
Китай між війною та ганьбою вибрав ганьбу. І правильно зробив. Останнє 157 китайське попередження.
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02.08.2022 17:50
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Страница 3 из 3
Получат санкции, перестанут продавать какую-то детальку и американцьі будут свои машиньі ждать по пол года, а б\у шньіе взлетят в цене вьіше новьій. А потом кого-то не вьіберут на второй срок. И єто только при санкциях на какую-то детальку. А за потерю 750+ лярдов баксов в год товарооборота обоих президентов пристрелят как Кеннеди. Два раза и оба - в цель.
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02.08.2022 19:20 Ответить
Западная конкурентная экономика так не работает!
))) западные производства тут же переедут в штаты!
будет дифицит "деталек" - тут же появится туча их производителей
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02.08.2022 19:50 Ответить
Штати і так могутня держава. Їм не треба робити якихось поступок, щоб "рятувати обличча" (С). А щодо торгівельних преференцій, Трамп вже намагався розвʼязати з Китаєм торгову війну. Погано стало всім. Тому поки торговля величезна та взаємовигідна - ніхто не буде рубати курку, яка несе золоті яйця.
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02.08.2022 18:43 Ответить
Їхній імідж був суттєво підмочений невиконанням Будапештського меморандуму, зрадою повстанців у Сирії та ганебною втечею з Афганістану. Якби ще й цього разу їх змусили поступитися, то тоді б з ними взагалі мало хто б рахувався б у світі.
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02.08.2022 21:44 Ответить
Я не так часто з Вами погоджуюся. А тут плюсую.

Також ніде не знайшла на ам. ресурсах мету візиту пелозьки, американці дуже злі, що вона туди поперлася і чого.

Я також припускаю, що на цьому далеко не кінець. І китайці можуть не відповісти прямо зараз, але те, що продовження буде і навряд чи позитивне - однозначно.

Але "експерти" скачуть ...

Тих, хто здатен прорахувати хоч на один крок вперед, все менше й менше.
А політ.боротьба у Штатах взагалі набирає обрисів непристойності.
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03.08.2022 01:01 Ответить
сонную панду пнули ковбойским сапогом в зад
Украине нужно учиться и не ссать
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02.08.2022 18:32 Ответить
Сходи в мюнхенский зоопарк, дай местному медведю подсрача. Учись у американцев не ссать .
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02.08.2022 18:45 Ответить
Старая маразматичка проявила не силу, она нарушила давнее слово США Китаю, она нарушила слово Байдена данное Си Цзинпиню, которые поддерживают единый Китай и считают Тайвань китайским. И политик такого уровня не имел права посещать Тайвань при запрете со стороны китайского правительства. Плевок в сторону силы и справедливости слова своей страны, и наражение миллионов людей на опасность заради пиара своей особы. Поступок в стиле москалей.
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02.08.2022 18:34 Ответить
Еще древние индейцьі китайскому императору За Лу Пу гарантировали не запльівать на своих каное в Китайское море
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02.08.2022 18:53 Ответить
байден точно вважає Тайвань провінцією КНР?
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02.08.2022 19:21 Ответить
х..ню не неси, маразматик. когнрессмены нередко посещают Тайвань, но об этом ты решил умолчать
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02.08.2022 19:45 Ответить
Кремоеконсервы вытащили новую методичку: -визит ничего не дал и разозлил китайцев. Следим за консервацией.
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02.08.2022 18:35 Ответить
От мля бісять мене такі придурки як ти. Ну добре, я - фсбшний троль і пишу по методичці. А в тебе є чим заперечить? Давай, напиши що дав цей візит США. А ми порегочемо
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02.08.2022 18:47 Ответить
Не нервничай, у вас все по плану.
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02.08.2022 18:53 Ответить
Шо, фуфльіжник, слился? По теме сказать нечего? Что и следовало ожидать .
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02.08.2022 19:15 Ответить
В 2014 году к нам никто не прилетел, ни одного маленького обамки.
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02.08.2022 18:40 Ответить
Маккейн
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02.08.2022 18:43 Ответить
Може ми рано жартуємо? Министерство обороны КНР объявило о начале целенаправленных "военных мер" по противодействию визиту Нэнси Пелоси, - Reuters.
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02.08.2022 18:43 Ответить
О намерении посадить-збить они тоже объявляли.
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02.08.2022 18:48 Ответить
будемо наблюдати
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02.08.2022 18:51 Ответить
вони там можуть хоч на ****** скакати,а АУГ що кантується в Японіїї нікуди не поділась))))
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02.08.2022 21:26 Ответить
Це шоу заради виборiв. Можливо навiть, шо Ненсi це наступний президент США. Байден зовсiм слабкий став, у демократiв вже був перший темношкiрий президент, прийшов час жiнки, така собi залiзна ледi по американськi.
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02.08.2022 18:45 Ответить
Просто китаезы "умнее" ******** кацапов, что они без Штатов будут делать?, - всё, что есть у узкопленочных - это Штаты, без них они через 10 лет останутся у разбитого корыта, а у них самый мелкий период развития расписан на "60 лет"... Китайской "цивилизации" около 5 тыс. лет и что всё коту под хвост теперь из-за прилета "бабушки"?, - договорятся, как это было в 50-х и "си-цзи" перетерпит. Это нищебродский ***** со своей "геополитической совковой катастрофой" *** дался и это его похоронит со всем кацапстаном, а китаезы еще официально отхватят себе и Сибирь, и Урал, хотя они уже там без единого выстрела - "мягкая сила".
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02.08.2022 18:46 Ответить
Є ще справжні чоловіки серед тих клінтонобам...
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02.08.2022 18:47 Ответить
Просто ШТАТЫ решили поставить на место союзников параши.
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02.08.2022 18:48 Ответить
Постійно натикаюся на те що Китаю має плани на десятиліття вперед. Якщо це так ( не так, плани можна мати але плани і реальне життя це дві великі різниці ) то максимум через 20 років сибір і далекий схід мають стати китайськими. Чому так - просто в Китаї запасів вугілля на 20-30 років а на расеї його дохрена.
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02.08.2022 18:54 Ответить
Та захопіть ви вже Сибір, вузькоокі
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02.08.2022 18:58 Ответить
мавпи скачуть і верещать а літак летить і летить)
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02.08.2022 19:02 Ответить
https://twitter.com/i/broadcasts/1OyKADZXWXDxb?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1554461744164007936%7Ctwgr%5E444eb3fa1661c2ced5a2dabb23a1c152ca2a5385%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.rbc.ua%2Frus%2Fnews%2Fpelosi-pribyla-tayvan-vopreki-ugrozam-kitaya-1659446315.html
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02.08.2022 19:12 Ответить
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02.08.2022 19:16 Ответить
У этой тетки есть яйца. Не зря она дураком трампоном жопу вытирала=))
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02.08.2022 19:17 Ответить
На рабZee траур недельный ...красножопого братана Си...обосрали
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02.08.2022 19:24 Ответить
Китай надувал, надувал щеки, и в конце концов весь этот воздух вышел с шипением через... задний проход.
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02.08.2022 19:37 Ответить
777 -е китайское последнее предупреждение...
есть в сети старики, которые помнят дядюшку Мао?
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02.08.2022 19:54 Ответить
ну всё, теперь китайцы в отместку захватят сибирь, а кацапы от злобы наконец-то ********* воронеж такая она политика
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02.08.2022 20:22 Ответить
Яйца у бабы Пелоси оказались побольше чем у Си. А на самом деле никто и не сомневался, что так и произойдёт - воевать с Америкой Китай никак не может. Америка - супердержава, а Китай - недоимперия как и раша. Разница только в колличестве быдломассы. Но как только появится возможность - больше половины Китая тут-же сдрыснет в Америку или Европу.
Плохо то, что Китай сейчас начнёт гадить Америке, а лучший способ на данный момент - помогать рашке в войне с Украиной. Но это первое время. Через месяц-другой Китай прикинется, что всё забыл и опять будет всё как прежде.
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02.08.2022 21:52 Ответить
респект Пелоси!!!
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02.08.2022 21:53 Ответить
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