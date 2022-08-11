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США не позволят Китаю изолировать Тайвань, - Пелоси

пелосі,ненсі

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, недавно посетившая Тайвань во главе делегации Конгресса, заявила, что Соединенные Штаты продолжают придерживаться политики "одного Китая", однако не дадут Пекину изолировать Тайвань.

Об этом она заявила в среду во время специальной пресс-конференции в Вашингтоне, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы не отходим от этого (политики "одного Китая" – ред.). Но в то же время мы не позволим Китаю изолировать Тайвань", - подчеркнула конгрессвумен.

В этой связи она подчеркнула, что Соединенные Штаты остаются на позициях, определенных в трех совместных коммюнике между США и Китаем, а также других договоренностях по Тайваню.

Между тем, Пелоси также подчеркнула, что Пекин не может запрещать парламентской делегации США посещать Тайвань. В этой связи она отметила, что цель ее последнего визита на остров состояла в том, чтобы поздравить преуспевающую демократию, выразить уважение успешной экономике и энтузиазму людей, сохраняющих свой демократический строй.

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Автор: 

США (27094) Тайвань (114) Пелози Нэнси (56)


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Топ комментарии
+6
Їй 82 вона послала свою адміністрацію перед вильотом в Тайвань і показала де місце пухлощокого Сі....
амбітна баба......
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11.08.2022 08:57 Ответить
+5
Нэнси Пелоси сказала что они не позволят Китаю изолировать Тайвань, да они не изолировать Тайвань хотят а захватить , точно также как они 100% сейчас поддерживают Россию и сегодня выдали что война в Украине -это полностью вина Америки , которая милитаризовала Украину, поют ********** песни, с китайской политикой уже всё ясно.
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11.08.2022 08:49 Ответить
+5
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11.08.2022 08:50 Ответить
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Китайці використовують тактику і стратегію кацапів.....
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11.08.2022 08:45 Ответить
Нэнси Пелоси сказала что они не позволят Китаю изолировать Тайвань, да они не изолировать Тайвань хотят а захватить , точно также как они 100% сейчас поддерживают Россию и сегодня выдали что война в Украине -это полностью вина Америки , которая милитаризовала Украину, поют ********** песни, с китайской политикой уже всё ясно.
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11.08.2022 08:49 Ответить
я думаю тут изоляция имелась ввиду в контектсе посещения Тайваня официальными лицами других государств. кетай исповедует внешнюю политику в отношении Тайваня исходя из того, что это его собственность и сам решает кому можно, а кому нельзя посещать остров. США наплевали на этот принцип
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11.08.2022 09:03 Ответить
Вашимі устами глаголіт рашистьска пропаганда!!!!.Кітай десятки раз нападал на Тайвань-получал по зубам.Нападать на кітайську территорию,**********. КПК снесут своі же.Сі може програти.
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11.08.2022 11:40 Ответить
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11.08.2022 08:50 Ответить
Китаи кругом Таиваня круги мотає
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11.08.2022 08:51 Ответить
Їй 82 вона послала свою адміністрацію перед вильотом в Тайвань і показала де місце пухлощокого Сі....
амбітна баба......
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11.08.2022 08:57 Ответить
Єдиний Китай, це коли Пекін приєднається до Тайваню.... але не навпаки
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11.08.2022 09:32 Ответить
В Тайване технологии сегодня лучшие в Мире...по факту там уже 22 век наступил...поэтому в 2019 году США прекратили доступ Маодзедунам а этим технологиям...тем самым китайцы стали Никем...
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11.08.2022 11:44 Ответить
Тайвань---ключ до демократії в Китаї. Його точно не віддадуть китайським комуністам.
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14.08.2022 14:12 Ответить
 
 