США не позволят Китаю изолировать Тайвань, - Пелоси

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, недавно посетившая Тайвань во главе делегации Конгресса, заявила, что Соединенные Штаты продолжают придерживаться политики "одного Китая", однако не дадут Пекину изолировать Тайвань.

Об этом она заявила в среду во время специальной пресс-конференции в Вашингтоне, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы не отходим от этого (политики "одного Китая" – ред.). Но в то же время мы не позволим Китаю изолировать Тайвань", - подчеркнула конгрессвумен.

В этой связи она подчеркнула, что Соединенные Штаты остаются на позициях, определенных в трех совместных коммюнике между США и Китаем, а также других договоренностях по Тайваню.

Между тем, Пелоси также подчеркнула, что Пекин не может запрещать парламентской делегации США посещать Тайвань. В этой связи она отметила, что цель ее последнего визита на остров состояла в том, чтобы поздравить преуспевающую демократию, выразить уважение успешной экономике и энтузиазму людей, сохраняющих свой демократический строй.

Читайте также: Трасс вызвала посла Китая для объяснений об учениях КНР у берегов Тайваня