В Тайвань с визитом отправилась американская делегация Конгресса, - посольство

Политики США снова посетят островное государство.

Об этом сообщается на странице посольства США в Тайване, передает Цензор.НЕТ.

Известно, что члены Конгресса США прибудут с визитом в Тайвань и проведут встречи с властями республики в течение 14-15 августа.

"Сенатор Эд Марки, член Конгресса Джон Гараменди, представитель Алан Ловентал, представитель Дон Бейер и представитель Аумуа Амата Коулман Радеваген посетят Тайвань с 14-15 августа 2022 года в рамках большего визита в Индо-Тихоокеанский регион. Делегация встретится с высокопоставленными лидерами Тайваня, чтобы обсудить отношения США и Тайваня, региональную безопасность, торговлю и инвестиции, глобальные цепочки поставок, изменение климата и другие важные вопросы, представляющие взаимный интерес", - говорится в сообщении.

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