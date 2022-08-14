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В Тайвань с визитом отправилась американская делегация Конгресса, - посольство

тайвань

Политики США снова посетят островное государство.

Об этом сообщается на странице посольства США в Тайване, передает Цензор.НЕТ.

Известно, что члены Конгресса США прибудут с визитом в Тайвань и проведут встречи с властями республики в течение 14-15 августа.

"Сенатор Эд Марки, член Конгресса Джон Гараменди, представитель Алан Ловентал, представитель Дон Бейер и представитель Аумуа Амата Коулман Радеваген посетят Тайвань с 14-15 августа 2022 года в рамках большего визита в Индо-Тихоокеанский регион. Делегация встретится с высокопоставленными лидерами Тайваня, чтобы обсудить отношения США и Тайваня, региональную безопасность, торговлю и инвестиции, глобальные цепочки поставок, изменение климата и другие важные вопросы, представляющие взаимный интерес", - говорится в сообщении.

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Автор: 

визит (3110) Китай (3045) США (27156) Тайвань (114) Сенат США (513)


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Топ комментарии
+11
... ооо...вторая серия...
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14.08.2022 16:19 Ответить
+3
Хінчики з бубнами на узбережжі знову танцюватимуть, чи вже охололи?
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14.08.2022 16:20 Ответить
+3
А відравитись туди вони мусять на авіаносці "Джеральд Форд" у складі авіаносної ударної групи.
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14.08.2022 16:26 Ответить
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Китайцы, будете зал.паться с Миром мы у вас нихрена покупать не будем.
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14.08.2022 16:17 Ответить
... ооо...вторая серия...
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14.08.2022 16:19 Ответить
Хінчики з бубнами на узбережжі знову танцюватимуть, чи вже охололи?
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14.08.2022 16:20 Ответить
А відравитись туди вони мусять на авіаносці "Джеральд Форд" у складі авіаносної ударної групи.
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14.08.2022 16:26 Ответить
таки США хочуть втягти Китай у війну з... якщо і це не допоможе, то що - делегація у Пекін без запрощення полетить?
Навіщо це США?
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14.08.2022 16:28 Ответить
полетіли демократи та одна rino republican - аони намагаються перед виборами перевести увагу від про%обів з ініляцією та кордону з Мексикою на Тайвань та Трампа.
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14.08.2022 16:35 Ответить
Яку увагу, що ти мелеш. Це партнерські відносини, бізнес, виробництво чипів, торгівля ітд. Про "перевести увагу", то к тоталітарастам. В демократичних країнах ти ніяк увагу не "переведеш", опозиційна партія "переведе" її завжди в протилежний бік.
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14.08.2022 18:33 Ответить
Навіщо що? У США бізнес з партнером Тайванєм. Китай по рогах отримає, бо США обіцяють пряме військове втручання, якщо що.
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14.08.2022 18:31 Ответить
А Тайваню щось загрожувало вести бізнес з США далі? Чи що? США офіційно визнають, що Тайвань - це территорія Китаю, здійснюючи туди візити офіційних представників вони йдуть на свідоме загострення ситуації і зростання напруги. Я наприклад не розумію навіщо вони це роблять саме зараз.
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14.08.2022 18:39 Ответить
давно надо уже прекратить существование этих стран-дикарей
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14.08.2022 16:33 Ответить
США натякають китайцям, переходьте на сторону ДОБРА і підтримайте Україну, а ми на Тайвань менше будемо їздити
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14.08.2022 16:59 Ответить
Ну всё. США доигрались...последнее предупреждение...китайское.
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14.08.2022 17:00 Ответить
Тепеп ясно видно, кому США допомога, а кому обіця. Прикро, що це із за різниці у керівництві наших країн
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14.08.2022 17:11 Ответить
Пекин злой. Щас последует самое последнее китайское предупреждение.
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14.08.2022 17:28 Ответить
Ну всё ....понеслось...теперь ждём открытия американского посольства на тайване.и тайваньского в америке
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14.08.2022 17:38 Ответить
Наші союзники підтримують легітимний уряд Китаю на о.Тайвань.

А Арахамії цілуються з комуняцькою китайською ДНР (КНР), яка є союзником рашки.
Отже висновок - зелена влада воює проти власної армії і народу
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14.08.2022 17:51 Ответить
Підтримує, але визнає Пекін, поки що. Також, наша влада заблокувала продаж мотор січі китайцям, що нам дуже пішло на руку (двигуни для байрактарів), за що китайці нас тепер не ********** політично. Але на словах дійсно зелені лижуть тих комуняк.
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14.08.2022 18:36 Ответить
в пику їм, в пику....
а будуть дуже сильно очі стискати - філіал Пентагона там відкриємо.
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14.08.2022 18:14 Ответить
А к нам никакой делегации в феврале 2022 да и в феврале 2014 никакие ковбойцы не поехали. Страшно.
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14.08.2022 18:48 Ответить
Нельзя бодаться со всеми сразу. Да и Тайвань не горит желанием превращаться в военную базу Запада. У них торговля с Китаем 150 миллиардов в год.
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14.08.2022 18:53 Ответить
Сі піздінь ще не всрався?
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14.08.2022 22:22 Ответить
 
 