В Тайвань с визитом отправилась американская делегация Конгресса, - посольство
Политики США снова посетят островное государство.
Об этом сообщается на странице посольства США в Тайване, передает Цензор.НЕТ.
Известно, что члены Конгресса США прибудут с визитом в Тайвань и проведут встречи с властями республики в течение 14-15 августа.
"Сенатор Эд Марки, член Конгресса Джон Гараменди, представитель Алан Ловентал, представитель Дон Бейер и представитель Аумуа Амата Коулман Радеваген посетят Тайвань с 14-15 августа 2022 года в рамках большего визита в Индо-Тихоокеанский регион. Делегация встретится с высокопоставленными лидерами Тайваня, чтобы обсудить отношения США и Тайваня, региональную безопасность, торговлю и инвестиции, глобальные цепочки поставок, изменение климата и другие важные вопросы, представляющие взаимный интерес", - говорится в сообщении.
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Навіщо це США?
А Арахамії цілуються з комуняцькою китайською ДНР (КНР), яка є союзником рашки.
Отже висновок - зелена влада воює проти власної армії і народу
а будуть дуже сильно очі стискати - філіал Пентагона там відкриємо.