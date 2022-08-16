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Окупанти намагаються покращити логістику на Слов’янському напрямку, - Генштаб ЗСУ

рф

На Слов’янському напрямку підрозділи російських загарбників уживають заходів для покращення логістичного забезпечення.

Такі дані оприлюднив у фейсбуку Генеральний штаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"На Слов’янському напрямку здійснював вогневе ураження біля Грушувахи та Вірнопілля. Підрозділи противника вживають заходів щодо покращення логістичного забезпечення на зазначеному напрямку", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: ЗСУ завдали окупантам втрат і змусили відступити на Південнобузькому напрямку, - Генштаб

Автор: 

армія рф (17876) Генштаб ЗС (6799)


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Що це означає? Внизу є уже ця інформація. Навіщо розбивати дані,якщо за ними нічого не іде.
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16.08.2022 08:19 Відповісти
 
 