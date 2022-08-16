Окупанти намагаються покращити логістику на Слов’янському напрямку, - Генштаб ЗСУ
На Слов’янському напрямку підрозділи російських загарбників уживають заходів для покращення логістичного забезпечення.
Такі дані оприлюднив у фейсбуку Генеральний штаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
"На Слов’янському напрямку здійснював вогневе ураження біля Грушувахи та Вірнопілля. Підрозділи противника вживають заходів щодо покращення логістичного забезпечення на зазначеному напрямку", - йдеться в повідомленні.
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Валентина Саюн #523841
показати весь коментар16.08.2022 08:19 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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