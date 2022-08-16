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Новини Агресія Росії проти України Війна
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ЗСУ завдали окупантам втрат і змусили відступити на Південнобузькому напрямку, - Генштаб

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У напрямку Зелений Гай Новогригорівка росіяни намагалися вести штурмові дії, проте українські захисники завдали противнику втрат і змусили відійти.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 6 ранку 16 серпня у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Так, розпочалася сто сімдесят четверта доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

Тривають авіаційні та ракетні удари по цивільних об’єктах на території України.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Відзначається проведення тренування зі зв’язку генерального штабу збройних сил республіки Білорусь. Зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території цієї країни.

На Сіверському напрямку противник продовжує утримувати підрозділи збройних сил російської федерації в прикордонних районах Брянської та Курської областей з метою сковування дій підрозділів Сил оборони. Ворог обстріляв із артилерії райони Кам’янської Слободи Чернігівської області та Ходиного Сумської області.

На Харківському напрямку противник задіяв ствольну та реактивну артилерію для вогневого впливу неподалік Костянтинівки, Ртищівки, Соснівки, Питомника та Руських Тишків.

Також читайте: Спроби наступу окупантів відбито на всіх напрямках, - Генштаб ЗСУ

На Слов’янському напрямку здійснював вогневе ураження біля Грушувахи та Вірнопілля. Підрозділи противника вживають заходів щодо покращення логістичного забезпечення на зазначеному напрямку.

На Краматорському напрямку ворог продовжував обстріли із артилерії різних типів поблизу Краматорська, Спірного та Івано-Дарʼївки.

Веде наступ по напрямку Лисичанський нафтопереробний завод – Івано-Дарʼївка, бойові дії тривають.

На Бахмутському напрямку противник обстрілював із танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Соледар, Шуми, Білогорівка, Костянтинівка, Яковлівка та Зайцеве.

Підрозділи противника вели наступальні та штурмові дії у напрямках Володимирівка – Бахмутське та Стряпівка – Соледар. Тут українські воїни зупинили та відкинули окупантів назад. На напрямках Покровське – Бахмутське та Горлівка – Залізне бойові дії тривають.

На Авдіївському напрямку ворог обстрілював із ствольної артилерії райони Красногорівки, Спартака та Невельського. Веде наступ в напрямку Старомихайлівка – Невельське, бойові дії тривають.

На Новопавлівському та Запорізкому напрямках зафіксовано обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Новосілка, Вугледар, Велика Новосілка, Новомихайлівка, Новопіль, Павлівка, Новоандріївка, Привільне та Времівка.

Також читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 43 750 осіб, 233 літаки, 195 гелікоптерів, 1 876 танків та 4 141 броньована машина. ІНФОГРАФІКА

Окупанти ведуть наступальні та штурмові дії в напрямку Солодке – Новомихайлівка, мають частковий успіх, бойові дії тривають.

На Південнобузькому напрямку противник, окрім обстрілів із танків та артилерії вздовж лінії бойового зіткнення, задіяв армійську і штурмову авіацію неподалік Білої Криниці, Андріївки та Лозового.

Спроба покращити тактичне положення штурмовими діями в напрямку Зелений Гай – Новогригорівка завершилась для ворога значними втратами та відступом.

У готовності до застосування високоточної зброї перебувають два носії крилатих ракет морського базування "Калібр".

Наша винищувальна авіація патрулює повітряний простір України, а ударна - небезуспішно надає вогневу підтримку військам у визначених операційних районах. Ракетно-артилерійські підрозділи продовжують систематично нищити скупчення живої сили і склади боєприпасів ворога.

Автор: 

армія рф (17876) Генштаб ЗС (6799) ЗСУ (7679)


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Топ коментарі
+11
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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16.08.2022 08:42 Відповісти
+7
Дякую, що кожний день знаходите слова Молитви для захисників України. Боріться і перемагайте. Україна понад усе
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16.08.2022 08:47 Відповісти
+5
Іди і покращ ситуацію. А то все для тебе погано.
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16.08.2022 08:09 Відповісти
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Іди і покращ ситуацію. А то все для тебе погано.
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16.08.2022 08:09 Відповісти
Тоді якого біса нить,якщо знаєш,що хлопці роблять усе можливе. Пиши Залужному, а не Цензор. Бутусов свою думку уже написав
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16.08.2022 08:16 Відповісти
Шось нема твоїх коментарів про кримську бавовну.Тут вліз,а там тиша.Чому?🤣🤣🤣
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16.08.2022 08:26 Відповісти
О,самовидалився🤣🤣🤣
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16.08.2022 08:33 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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16.08.2022 08:42 Відповісти
Дякую, що кожний день знаходите слова Молитви для захисників України. Боріться і перемагайте. Україна понад усе
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16.08.2022 08:47 Відповісти
дуже важко нам битися з ворогом
як не знищуй їх бази, вони все обстрілюють і обстрілюють((
але ось Ігаль Левін каже, що скоро будуть у нас приємні сюрпризи

https://youtu.be/dTQTf8sJa_4
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16.08.2022 09:09 Відповісти
Пески в сводке уже не упоминаются...
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16.08.2022 10:40 Відповісти
І що з того , що Піски не згадують , треба істерити , чи радіти як ти ?
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16.08.2022 11:40 Відповісти
 
 