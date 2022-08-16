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Новости Агрессия России против Украины Война
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ВСУ нанесли оккупантам потери и заставили отступить на Южнобужском направлении, - Генштаб

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По направлению Зеленый Гай Новогригоровка россияне пытались вести штурмовые действия, однако украинские защитники нанесли противнику потери и заставили отойти.

Об этом говорится в строительстве Генштаба ВСУ по состоянию на 6 утра 16 августа в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Так, начались сто семьдесят четвертые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

Продолжаются авиационные и ракетные удары по гражданским объектам на территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Отмечается проведение тренировок по связи генерального штаба вооруженных сил республики Беларусь. Сохраняется угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов с территории этой страны.

На Северском направлении противник продолжает удерживать подразделения вооруженных сил Российской Федерации в приграничных районах Брянской и Курской областей с целью сковывания действий подразделений Сил обороны. Враг обстрелял из артиллерии районы Каменской Слободы Черниговской области и Ходыно Сумской области.

На Харьковском направлении противник задействовал ствольную и реактивную артиллерию для огневого воздействия недалеко от Константиновки, Ртищевки, Сосновки, Питомника и Русских Тишков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Попытки наступления оккупантов отражены во всех направлениях, - Генштаб ВСУ

На Славянском направлении производил огненное поражение возле Грушевахи и Вернополья. Подразделения противника принимают меры по улучшению логистического обеспечения в указанном направлении.

На Краматорском направлении враг продолжал обстрелы из артиллерии разных типов вблизи Краматорска, Спорного и Ивано-Дарьевки.

Ведет наступление по направлению Лисичанский нефтеперерабатывающий завод – Ивано-Дарьевка, боевые действия продолжаются.

На Бахмутском направлении противник обстреливал из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Соледар, Шумы, Белогоровка, Константиновка, Яковлевка и Зайцево.

Подразделения противника вели наступательные и штурмовые действия по направлениям Владимировка – Бахмутское и Стряповка – Соледар. Здесь украинские воины остановили и отбросили оккупантов назад. На направлениях Покровское – Бахмутское и Горловка – Железное боевые действия продолжаются.

На Авдеевском направлении враг обстреливал из ствольной артиллерии районы Красногоровки, Спартака и Невельского. Ведет наступление в направлении Старомихайловка – Невельское, боевые действия продолжаются.

В Новопавловском и Запорожском направлениях зафиксированы обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Новоселка, Угледар, Большая Новоселка, Новомихайловка, Новополь, Павловка, Новоандреевка, Привольное и Времовка.

Также читайте: ВСУ заставили военных РФ отступать на Славянском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, - Генштаб

Оккупанты ведут наступательные и штурмовые действия в направлении Солодке - Новомихайловка, имеют частичный успех, боевые действия продолжаются.

На Южнобужском направлении противник, кроме обстрелов из танков и артиллерии вдоль линии боевого столкновения, задействовал армейскую и штурмовую авиацию недалеко от Белой Криницы, Андреевки и Лозового.

Попытка улучшить тактическое положение штурмовыми действиями по направлению Зеленый Гай – Новогригоровка завершилась для врага значительными потерями и отступлением.

В готовности к применению высокоточного оружия находятся два носителя крылатых ракет морского базирования "Калибр".

Наша истребительная авиация патрулирует воздушное пространство Украины, а ударная – небезуспешно оказывает огневую поддержку войскам в определенных операционных районах. Ракетно-артиллерийские подразделения продолжают систематически уничтожать скопление живой силы и склады боеприпасов врага.

армия РФ (19725) Генштаб ВС (6497) ВСУ (6702)


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Топ комментарии
+11
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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16.08.2022 08:42 Ответить
+7
Дякую, що кожний день знаходите слова Молитви для захисників України. Боріться і перемагайте. Україна понад усе
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16.08.2022 08:47 Ответить
+5
Іди і покращ ситуацію. А то все для тебе погано.
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16.08.2022 08:09 Ответить
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Іди і покращ ситуацію. А то все для тебе погано.
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16.08.2022 08:09 Ответить
Тоді якого біса нить,якщо знаєш,що хлопці роблять усе можливе. Пиши Залужному, а не Цензор. Бутусов свою думку уже написав
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16.08.2022 08:16 Ответить
Шось нема твоїх коментарів про кримську бавовну.Тут вліз,а там тиша.Чому?🤣🤣🤣
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16.08.2022 08:26 Ответить
О,самовидалився🤣🤣🤣
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16.08.2022 08:33 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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16.08.2022 08:42 Ответить
Дякую, що кожний день знаходите слова Молитви для захисників України. Боріться і перемагайте. Україна понад усе
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16.08.2022 08:47 Ответить
дуже важко нам битися з ворогом
як не знищуй їх бази, вони все обстрілюють і обстрілюють((
але ось Ігаль Левін каже, що скоро будуть у нас приємні сюрпризи

https://youtu.be/dTQTf8sJa_4
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16.08.2022 09:09 Ответить
Пески в сводке уже не упоминаются...
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16.08.2022 10:40 Ответить
І що з того , що Піски не згадують , треба істерити , чи радіти як ти ?
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16.08.2022 11:40 Ответить
 
 