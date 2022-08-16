На 16 серпня призначено один евакуаційний потяг, - "Укрзалізниця"
Сьогодні, 16 серпня, вирушить один евакуаційний потяг.
Відповідна інформація з’явилася на сайті "Укрзалізниці", передає Цензор.НЕТ.
Евакуаційний потяг на 16 серпня:
- 16:30 - 234/233 Покровськ - Дніпро - Львів.
В "Укрзалізниці" додали, що час відправлення може змінюватися.
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