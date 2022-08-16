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На 16 серпня призначено один евакуаційний потяг, - "Укрзалізниця"

уз,укрзалізниця

Сьогодні, 16 серпня, вирушить один евакуаційний потяг.

Відповідна інформація з’явилася на сайті "Укрзалізниці", передає Цензор.НЕТ.

Евакуаційний потяг на 16 серпня:

  • 16:30 - 234/233 Покровськ - Дніпро - Львів.

В "Укрзалізниці" додали, що час відправлення може змінюватися.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На 14 серпня призначено евакуаційний потяг з Покровська до Львова, - "Укрзалізниця"

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Укрзалізниця (6908) евакуація (2346)


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