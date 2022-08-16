"Трансляції мають бути безкоштовними": Суркіс - про позицію "Динамо" щодо єдиного телепулу УПЛ
Клуби української Прем’єр ліги ніяк не можуть дійти згоди з приводу створення єдиного телепулу. Напередодні стало відомо, що головним претендентом на реалізацію цієї ідеї є телекомпанія Setanta Sports, яка готова виплатити за тендер на трансляцію матчів $16,2 млн на три сезони.
Більшість клубів-учасників УПЛ підтримали пропозицію Setanta Sports, але проти виступило "Динамо". Позицію київського гранда підтримали ще три команди: "Зоря", "Дніпро-1" і "Рух".
Президент "Динамо" Київ Ігор Суркіс пояснив свою позицію щодо єдиного телепулу УПЛ, передає Цензор.НЕТ.
"На цей момент ситуація така - 4 клуби не згодні з умовами, які пропонуються в рамках створення "єдиного пулу". Я буду говорити тільки від імені "Динамо", ні з одним з інших клубів, які не погодилися, я не спілкувався. Знаю про їхню думку виключно з інтерв'ю та новин.
Позиція футбольного клубу "Динамо" така: зараз, коли в нашій країні війна, коли вся Україна бореться з російськими загарбниками, можливість перегляду футбольних матчів національного чемпіонату повинна бути безкоштовною, максимально доступною. Щоб абсолютно всі, кому цікавий футбол, цікаві матчі "Динамо", отримали можливість їх дивитися.
Тому в процесі переговорів ми озвучили одну-єдину умову - дайте можливість транслювати домашні матчі "Динамо" на одному із загальнонаціональних каналів і на нашому каналі в Youtube із затримкою в певну кількість хвилин. Все, більше жодних інших умов від нас немає. Мало того, для нас це принципове питання, як мінімум, під час війни.
Це питання саме зараз має принциповий характер. Наш пріоритет - інтереси вболівальників, а саме доступність перегляду наших матчів і можливість не витрачати на це гроші.
Щоб це не було просто словами, я наведу конкретний приклад. Матч-відповідь зі "Штурмом" у кваліфікації Ліги чемпіонів на каналі "2+2" із затримкою в 15 хвилин переглянуло від 3-х до 3-х з половиною мільйонів осіб (точної цифри немає, але є мінімальне і максимальне значення). Цей же матч зібрав на Setanta приблизно 350 тисяч переглядів. Приблизно такі ж цифри і в матчі з "Фенербахче" в Стамбулі. Це і є головна причина нашої позиції - ми хочемо, щоб будь-який уболівальник зміг подивитися матчі "Динамо".
Ми ініціюємо збір коштів під час трансляцій домашніх матчів "Динамо", щоб перерахувати їх на потреби ЗСУ та для гуманітарних організацій. Таким же чином ми вже збирали гроші під час трансляцій наших благодійних матчів, і будемо продовжувати далі.
Для "Динамо" зараз спортивні результати на другому плані. На першому - допомога Україні. Команда виграла у "Фенербахче" в овертаймі і тут же вирушила до Англії, щоб зіграти проти "Евертона" і продовжити серію благодійних матчів. Це була важка дорога, непростий матч, потім знову переліт і все це перед поєдинком проти "Штурму". Тому що соціальна відповідальність зараз важливіше всього іншого.
Ми готові підтримати ідею "єдиного пулу", але при цьому хочемо, щоб враховувалися інтереси вболівальників і ситуація в країні", - йдеться в заяві Суркіса на офіційному сайті "Динамо".
Як раніше йшлося в опитуванні Української соціологічної групи, 77,5% українців не будуть купувати, або швидше, не будуть купувати передплату на футбольні матчі на спортивних телеканалах, навіть якщо матчі будуть транслюватися тільки там.
Нагадаємо, новий сезон української Прем'єр-ліги стартує 23 серпня.
Будь ласка, зачекайте...
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Для довідки: до початку масштабної війни 30 секунд реклами на топових каналах увечері коштували в районі 40-50 тис грн! Тобто за 15 хв перерви між таймами можна збити 1,2-1,5 ляма гривень! Це дуже ласий шматок, повірте!
Тут нужно чесно сказать, что бизнес-модели работающие в развитых странах не работают в недоразвитых. А последствия весьма плачевны для футбола (как для бизнеса, так и для спорта).
Но почему тогда компания setanta должна тратить 16млн на лицензию, ещё отдельно на оборудование, на камеры, на студии, на экспертов, на комментаторов? Я думал мы в Европу стремимся, а такие халявщики нас обратно в совок тянут. Почему во всем мире футбол платный, а у нас должен быть бесплатный? Нет денег - не смотри. Никто не будет тратить свои деньги и заниматься благотворительностью.
Или ты ходишь на работу и тоже тратишь деньги и ничего не зарабатываешь?
Нафіг нам зараз та Сетанта під час війни? Поверніть футбол на ут1, який у кожному селі ловить! І так, витрати на камери і коментаторів цілком покриває реклама у перерві матчу!
Подписи всех клубов уже стоят, телепул со всеми клубами вчера был объявлен официально))
https://sport.ua/uk/news/592449-ofitsialno-setanta-sports-stala-teletranslyatorom-upl
І так, нагадаю, що до приходу до влади Яника у нас основні матчі чемпіонату крутили на загальнодержавному Ут1, який у кожному селі ловило на кімнатну антену (а зараз він є в Т2). Потім під час президенства Яника Ахметов монополізував трансляції футбольних матчів на своїх аналах Футбол 1 і 2 на чолі з Пєнісовим!
Так может тогда Суркис по его же логике не будет брать ничего за электричество от жителей Киева?
Я краще заплатю 100 грн та отримаю якісний продукт, ніж буду терпіти безкоштовне лайно. Я не хочу совок, я хочу щоб у нас було як в Європі. Будь ласка, викиніть свою совковщину з голови!
І при Ющі так було - з Дерепою на ут1 чи в HD на футбол-1. А потім при янику Ахмет витіснив ут1...
Ут1 легше всього зробити трансляцію, бо в них є обласні телерадіокомпанії в УСІХ областях!
І так, ігри збірної у нас досі безплатні. Думаєте, це за рахунок податків чи все-таки з реклами і спонсора трансляції - пива Львівське?
P.S. Дерепа помер давно...
У нас у селах зараз найбагатші люди України живуть, всі найкрутіші і дорогі машини у фермерів.
А якщо твій батько пропив все життя та не має 100 грн в місяць, то який йому футбол, він на нього не заслужив.
Люди, які вкладають гроші, та ті, які працюють на цих каналах вкладають для заробітку, для підняття рівню чемпіонату, а не щоб хтось безкоштовно футбол дивився. Прокиньтесь, зараз не 80-і роки і країна у нас не сраний совок, а європейська Україна. Ну не буває нічого безкоштовного, якщо ти хочеш якісний продукт. А дивитись лайно, але безкоштовно, нормальна людина не захоче
Чому не можна Сетанту внести в Т2? Хапй буде платною (в Т2 ж можна платні канали), але вона тоді буде ДОСТУПНОЮ!
Брехня! Тому що він наводить цифри перегдяду на 2+2 на телеканалі! А перегляди на Setanta - лише в YouTube. В той же час Setanta транслюється в кабелі, як мінімум Воля та Еверест, а там перегляди за мільон, а то й більше!
А колись ще при Ющі і чемпіонат України, і ліга чемпіонів йшли на загальнодоступному ут1...