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Новини
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"Трансляції мають бути безкоштовними": Суркіс - про позицію "Динамо" щодо єдиного телепулу УПЛ

суркис

Клуби української Прем’єр ліги ніяк не можуть дійти згоди з приводу створення єдиного телепулу. Напередодні стало відомо, що головним претендентом на реалізацію цієї ідеї є телекомпанія Setanta Sports, яка готова виплатити за тендер на трансляцію матчів $16,2 млн на три сезони.

Більшість клубів-учасників УПЛ підтримали пропозицію Setanta Sports, але проти виступило "Динамо". Позицію київського гранда підтримали ще три команди: "Зоря", "Дніпро-1" і "Рух".

Президент "Динамо" Київ Ігор Суркіс пояснив свою позицію щодо єдиного телепулу УПЛ, передає Цензор.НЕТ.

"На цей момент ситуація така - 4 клуби не згодні з умовами, які пропонуються в рамках створення "єдиного пулу". Я буду говорити тільки від імені "Динамо", ні з одним з інших клубів, які не погодилися, я не спілкувався. Знаю про їхню думку виключно з інтерв'ю та новин.

Позиція футбольного клубу "Динамо" така: зараз, коли в нашій країні війна, коли вся Україна бореться з російськими загарбниками, можливість перегляду футбольних матчів національного чемпіонату повинна бути безкоштовною, максимально доступною. Щоб абсолютно всі, кому цікавий футбол, цікаві матчі "Динамо", отримали можливість їх дивитися.

Тому в процесі переговорів ми озвучили одну-єдину умову - дайте можливість транслювати домашні матчі "Динамо" на одному із загальнонаціональних каналів і на нашому каналі в Youtube із затримкою в певну кількість хвилин. Все, більше жодних інших умов від нас немає. Мало того, для нас це принципове питання, як мінімум, під час війни.

Це питання саме зараз має принциповий характер. Наш пріоритет - інтереси вболівальників, а саме доступність перегляду наших матчів і можливість не витрачати на це гроші.

Щоб це не було просто словами, я наведу конкретний приклад. Матч-відповідь зі "Штурмом" у кваліфікації Ліги чемпіонів на каналі "2+2" із затримкою в 15 хвилин переглянуло від 3-х до 3-х з половиною мільйонів осіб (точної цифри немає, але є мінімальне і максимальне значення). Цей же матч зібрав на Setanta приблизно 350 тисяч переглядів. Приблизно такі ж цифри і в матчі з "Фенербахче" в Стамбулі. Це і є головна причина нашої позиції - ми хочемо, щоб будь-який уболівальник зміг подивитися матчі "Динамо".

Ми ініціюємо збір коштів під час трансляцій домашніх матчів "Динамо", щоб перерахувати їх на потреби ЗСУ та для гуманітарних організацій. Таким же чином ми вже збирали гроші під час трансляцій наших благодійних матчів, і будемо продовжувати далі.

Для "Динамо" зараз спортивні результати на другому плані. На першому - допомога Україні. Команда виграла у "Фенербахче" в овертаймі і тут же вирушила до Англії, щоб зіграти проти "Евертона" і продовжити серію благодійних матчів. Це була важка дорога, непростий матч, потім знову переліт і все це перед поєдинком проти "Штурму". Тому що соціальна відповідальність зараз важливіше всього іншого.

Ми готові підтримати ідею "єдиного пулу", але при цьому хочемо, щоб враховувалися інтереси вболівальників і ситуація в країні", - йдеться в заяві Суркіса на офіційному сайті "Динамо".

Як раніше йшлося в опитуванні Української соціологічної групи, 77,5% українців не будуть купувати, або швидше, не будуть купувати передплату на футбольні матчі на спортивних телеканалах, навіть якщо матчі будуть транслюватися тільки там.

Нагадаємо, новий сезон української Прем'єр-ліги стартує 23 серпня.

Також дивіться: Вболівальники "Фенербахче" скандували "Путін" після голу київського "Динамо". Луческу у відповідь не вийшов на пресконференцію. ВIДЕО

Автор: 

Динамо (238) Суркіс (321) трансляція (61) футбол (1586)


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Топ коментарі
+9
правильно - у людей денег и на комуналку нет а тут еще за футбол платить - только трансляцию запускать нужно на HD каналах - которых сейчас в Украине очень много но они бесполезно транслируют тупой зе марафон
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16.08.2022 11:37 Відповісти
+5
Ще не сидить, паскуда. Це - все, що треба знати про зелену владу.
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16.08.2022 11:41 Відповісти
+5
Справа не лише у безплатності, хоча під час війни і 100 грн в місяць не всі виділять на футбол. Справа у тому, що у людей по селах тупо інет не тягне дивитися футбол онлайн! А чемпіонат України дивилися традиційно по селах, бо в Києві народ балуваний - лігу чемпіонів подавай...

І так, нагадаю, що до приходу до влади Яника у нас основні матчі чемпіонату крутили на загальнодержавному Ут1, який у кожному селі ловило на кімнатну антену (а зараз він є в Т2). Потім під час президенства Яника Ахметов монополізував трансляції футбольних матчів на своїх аналах Футбол 1 і 2 на чолі з Пєнісовим!
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16.08.2022 11:49 Відповісти
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правильно - у людей денег и на комуналку нет а тут еще за футбол платить - только трансляцию запускать нужно на HD каналах - которых сейчас в Украине очень много но они бесполезно транслируют тупой зе марафон
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16.08.2022 11:37 Відповісти
А кто тогда должен платить за выезд ТВ бригады, оборудование, сигнал, телекомпании которая распространяет сигнал. И обознанный тобой телемарафон транслирует нашу армию и ее борьбу против рашки.
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16.08.2022 12:33 Відповісти
Рекламодавці, звісно! Зараз реклами на каналах мало, за рекламний час будуть битися!

Для довідки: до початку масштабної війни 30 секунд реклами на топових каналах увечері коштували в районі 40-50 тис грн! Тобто за 15 хв перерви між таймами можна збити 1,2-1,5 ляма гривень! Це дуже ласий шматок, повірте!
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16.08.2022 13:08 Відповісти
Нет. 15 секунд врезки в шоу, это одно, а 15 минут перерыва это совсем другое.
Тут нужно чесно сказать, что бизнес-модели работающие в развитых странах не работают в недоразвитых. А последствия весьма плачевны для футбола (как для бизнеса, так и для спорта).
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16.08.2022 15:40 Відповісти
Так і в футболі можна врізати рекламу - коментатори постійно кажуть: спонсор гри -пиво Львівське/Адідас/Київстар і тд...
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16.08.2022 15:48 Відповісти
І як це чмо з себе видавило -"безкоштовно"?
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16.08.2022 13:30 Відповісти
Іди в сраку.
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16.08.2022 11:39 Відповісти
Ще не сидить, паскуда. Це - все, що треба знати про зелену владу.
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16.08.2022 11:41 Відповісти
Вона його і випустила з буцегарні в 2019 му
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16.08.2022 11:57 Відповісти
Эта тварь все бабки считает
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16.08.2022 11:43 Відповісти
Я далеко не фанат братів сурків, але ви хочете платити за перегляд футболу? Особливо в час війни?
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16.08.2022 11:51 Відповісти
Можешь не платит.
Но почему тогда компания setanta должна тратить 16млн на лицензию, ещё отдельно на оборудование, на камеры, на студии, на экспертов, на комментаторов? Я думал мы в Европу стремимся, а такие халявщики нас обратно в совок тянут. Почему во всем мире футбол платный, а у нас должен быть бесплатный? Нет денег - не смотри. Никто не будет тратить свои деньги и заниматься благотворительностью.
Или ты ходишь на работу и тоже тратишь деньги и ничего не зарабатываешь?
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16.08.2022 11:56 Відповісти
Не у всьому світі футбол платний! Далеко ходити не треба: от у Польщі основні матчі чемпіонату йдуть на звичайних каналах, а решта - на платних!
Нафіг нам зараз та Сетанта під час війни? Поверніть футбол на ут1, який у кожному селі ловить! І так, витрати на камери і коментаторів цілком покриває реклама у перерві матчу!
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16.08.2022 12:01 Відповісти
Якщо відчуваєш несправедливість - перебий ціну Сетанти, організуй показ матчів та показуй безкоштовно. Вперед! Всі будуть тільки раді. Ми в тебе віримо
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16.08.2022 12:12 Відповісти
Проснись с запоя, телепул оформлен, все права уже в сетанты, ничего ДК не будет организовывать
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16.08.2022 12:23 Відповісти
У нас свобода слова і преси - Динамо (чи Дніпро, чи будь-який клуб) на своєму стадіоні має повне право поставити камеру і робити паралельну трансляцію. Конституція має вищу юридичну силу, ніж будь-який договір!
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16.08.2022 12:26 Відповісти
Твоя схема во всем мире называется пиратство. И причем тут Конституция...
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16.08.2022 12:37 Відповісти
Піратство, це якби крали відеозапис сетанти... Коли в 2008-2009 чемпіонат України транслював Ут1 і ПАРАЛЕЛЬНО на матчах "пулу Шахтаря" (всіх команд з Донбасу) свої камери ставив ахметовський Футбол-1, то ніхто про піратство не говорив!
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16.08.2022 12:50 Відповісти
Даун тут тот, кто за новостями не следит.
Подписи всех клубов уже стоят, телепул со всеми клубами вчера был объявлен официально))

https://sport.ua/uk/news/592449-ofitsialno-setanta-sports-stala-teletranslyatorom-upl
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16.08.2022 12:41 Відповісти
Справа не лише у безплатності, хоча під час війни і 100 грн в місяць не всі виділять на футбол. Справа у тому, що у людей по селах тупо інет не тягне дивитися футбол онлайн! А чемпіонат України дивилися традиційно по селах, бо в Києві народ балуваний - лігу чемпіонів подавай...

І так, нагадаю, що до приходу до влади Яника у нас основні матчі чемпіонату крутили на загальнодержавному Ут1, який у кожному селі ловило на кімнатну антену (а зараз він є в Т2). Потім під час президенства Яника Ахметов монополізував трансляції футбольних матчів на своїх аналах Футбол 1 і 2 на чолі з Пєнісовим!
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16.08.2022 11:49 Відповісти
Телеканал Футбол придбав права на трансляцію всіх матчів УПЛ на три роки в березні 2019 року. Але це не змінює правдивості що це було при владі ригів
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16.08.2022 12:11 Відповісти
у Футболов была качественная видео картинка на спутнике и смотреть футбол на большом ТВ одно удовольствие - а у Setanta говно интернет поток с низким битрейтом
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16.08.2022 12:18 Відповісти
Ні,в 2019 він просто продовжив права. УТ1 перестав транслювати УПЛ десь в 2010... З того часу були Футбол 1 і 2 та окремі матчі на 2+2...
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16.08.2022 12:18 Відповісти
Уже три года как чемипонат Украины шел на платных каналах и только сечас решили качнуть ситуацию. То же Динамо Киев транслировался на канале УНИАН. Разве УНИАН был в бесплатном дуступе? НЕТ. К чему весь этот срач.
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16.08.2022 12:39 Відповісти
Придушіть хто небудь цього корумпованого могильщика українського футболу!
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16.08.2022 11:51 Відповісти
То есть компания setanta должна потратить 16млн долларов чтобы показывать футбол бесплатно и ничего не зарабатывать?
Так может тогда Суркис по его же логике не будет брать ничего за электричество от жителей Киева?
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16.08.2022 11:51 Відповісти
За ліктрічєство в Києві бере спутнік рєволюції
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16.08.2022 11:55 Відповісти
Сетанта має свій гешефт, а суркіс - свій. Тому найкращий варіант - повернути трансляції на УА-перший, як це було до приходу до влади ригів і яника! Реклама на каналі між таймами покриє витрати на трансляцію і навіть дасть трохи прибутку!
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16.08.2022 11:56 Відповісти
А разом з УА першим повернути трансляцію рівня 90-х та коментатора Савелія та Дереву?
Я краще заплатю 100 грн та отримаю якісний продукт, ніж буду терпіти безкоштовне лайно. Я не хочу совок, я хочу щоб у нас було як в Європі. Будь ласка, викиніть свою совковщину з голови!
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16.08.2022 12:00 Відповісти
У Європі по-різному! Чомусь у Польщі 2-3 основних матчі туру йдуть на загальнодержавному каналі, але є трансляції всіх ігор туру на платному каналі в HD! У людей є вибір - безплатно в гіршій якості чи платно в кращій. Чому нам так не можна?
І при Ющі так було - з Дерепою на ут1 чи в HD на футбол-1. А потім при янику Ахмет витіснив ут1...
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16.08.2022 12:05 Відповісти
А ничего, что Поляки играют у себя, а мы из-за войны должны проводить многие матчи за границей. Кто будет нести расходы по коммандирове ТВ бригаты?
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16.08.2022 12:42 Відповісти
За кордоном - лише єврокубки, усі матчі чемпіонату України будуть в Україні - Павелко от заявив на днях...
Ут1 легше всього зробити трансляцію, бо в них є обласні телерадіокомпанії в УСІХ областях!
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16.08.2022 12:45 Відповісти
До речі Ви реально думаєте що трансляції на УА першому були безкоштовними? Тобто операторам, коментаторам, експертам не треба було платити? За те ж саме обладання? Це все спонсувалося з наших же податків та відмивалися великі гроші. Так що заплатити сетанті виходить дешевше, ніж з податків спонсувати лайно рівня 90-х років, але Ви про це навіть не замислювались
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16.08.2022 12:04 Відповісти
Причому тут податки? На ут1 реклама є! Ваше твердження було б правдивим, якби ут1 був каналом без реклами на кшталт ВВС...
І так, ігри збірної у нас досі безплатні. Думаєте, це за рахунок податків чи все-таки з реклами і спонсора трансляції - пива Львівське?
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16.08.2022 12:09 Відповісти
крім того, ви ще не замислюєтесь про те, що викупається весь чемпіонат, а це, на хвилиночку, 8 матчів на тиждень. кожен матч, якщо не всі гратимуться в польщі, то з можливими перервами на повітряні тривоги - це 3 й більше годин ефирного часу в прайм тайм. ну і звичайно, якщо не брати дерепу коментатором і одну камеру по центру, то продакшн такого ефіру коштуватиме чимало. вас же першими проклянуть на тому самому ут-1 за таке.
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16.08.2022 12:11 Відповісти
Я не кажу про всі 8 матчів на ут1. Я навожу приклад Польщі, тобто можна 2 основні матчі туру на ут1 безплатно І ВОДНОЧАС всі 8 матчів платно в кращій якості на Сетанті чи ще на якомусь платному каналі!
P.S. Дерепа помер давно...
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16.08.2022 12:15 Відповісти
А коментувати "эдиний футбомарафон" мабуть буде чорнорота мосийчучка?
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16.08.2022 11:53 Відповісти
Якісь проблеми, якщо Динамо будуть транслювати і Сетанта і 2+2, наприклад з тою ж затримкою? Бреше суркісня
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16.08.2022 11:54 Відповісти
А цей звідки віщає? А то до сих пір його кортеж перед очима
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16.08.2022 11:56 Відповісти
Наш футбол люди і безплатно не дуже хочуть дивитися за винятком єврокубків і матчів збірної. а тут ще ірландці (Сетанта Спорт) платять нашій УПЛ 16 лямів зелених. )) тобто частину з цих коштів отримає і Суркіс, але за його умовами ірландці мають показувати ці матчі, за які заплатили більше 16 лямів, безплатно. то де логіка?
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16.08.2022 11:58 Відповісти
логика в том что футбол на сетанта никто не увидит - потму что на открытом спутнике смотрят в 100 раз больше людей чем по интернету
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16.08.2022 12:25 Відповісти
Новость запоздалая. Большинство за. Пул уже создан. Официально объявлен. Суркисенок младший со своими убого-популистичискими хотелками или принимает волю большинства, или создает свой чемпионат по своим правилам. Ситуация простая до невозможности.
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16.08.2022 12:01 Відповісти
Так воля більшості - не платити, дочитайте новину до кінця - 77% українців проти!
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16.08.2022 12:10 Відповісти
Мій батько в селі на Волині буде "дуже радий" дізнатися, що вперше за роки незалежності не зможе побачити жодного футбольного матчу національного чемпіонату.
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16.08.2022 12:06 Відповісти
100 грн в місяць це 2.5$. В твого батька немає таких грошей?
У нас у селах зараз найбагатші люди України живуть, всі найкрутіші і дорогі машини у фермерів.
А якщо твій батько пропив все життя та не має 100 грн в місяць, то який йому футбол, він на нього не заслужив.

Люди, які вкладають гроші, та ті, які працюють на цих каналах вкладають для заробітку, для підняття рівню чемпіонату, а не щоб хтось безкоштовно футбол дивився. Прокиньтесь, зараз не 80-і роки і країна у нас не сраний совок, а європейська Україна. Ну не буває нічого безкоштовного, якщо ти хочеш якісний продукт. А дивитись лайно, але безкоштовно, нормальна людина не захоче
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16.08.2022 12:11 Відповісти
Блін, та справа не в грошах, справа в ПОКРИТТІ ІНТЕРНЕТОМ! Мої родичі також на Волині, а ще в Сумській області готові платити, але в них 2G в селі!
Чому не можна Сетанту внести в Т2? Хапй буде платною (в Т2 ж можна платні канали), але вона тоді буде ДОСТУПНОЮ!
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16.08.2022 12:17 Відповісти
оплачивать t2 сейчас невозможно так как нет таких ресиверов с кодировками
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16.08.2022 12:34 Відповісти
Дивно, а коли запускали Т2, то обіцяли платні канали в перспективі...
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16.08.2022 12:53 Відповісти
суркіс пнх
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16.08.2022 12:18 Відповісти
До речі, ключове питання до всіх: хто вважає, що нинішній рівень чемпіонату України заслуговує, щоб за це ще й платити?
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16.08.2022 12:24 Відповісти
конечно нет - но если бы Setanta была в t2 эфирной или спутниковой трансляции в отличном качестве hd - то 100 грн это не дорого за весь пакет а не только Чемпионат Украины -а по интернету мало кто сможет смотреть
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16.08.2022 12:32 Відповісти
Це не дорого, згоден, у мене підключена сетанта з чемпіонатами Англії і Німеччини (і купою інших дорогих видів спорту - НБА, НХЛ, теніс, автогонки), але найтупіше, що за чемпіонат України при цьому треба платить окремо, ніби він крутіший за Бундеслігу і англійську прем'єр-лігу разом узятих!
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16.08.2022 12:40 Відповісти
Пістьож тут "Щоб це не було просто словами, я наведу конкретний приклад. Матч-відповідь зі "Штурмом" у кваліфікації Ліги чемпіонів на каналі "2+2" із затримкою в 15 хвилин переглянуло від 3-х до 3-х з половиною мільйонів осіб (точної цифри немає, але є мінімальне і максимальне значення). Цей же матч зібрав на Setanta приблизно 350 тисяч переглядів"

Брехня! Тому що він наводить цифри перегдяду на 2+2 на телеканалі! А перегляди на Setanta - лише в YouTube. В той же час Setanta транслюється в кабелі, як мінімум Воля та Еверест, а там перегляди за мільон, а то й більше!
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16.08.2022 12:57 Відповісти
У тому-то й справа, що Сетанта транслювала Динамо ЛИШЕ онлайн, на каналах безпосередньо гру не показували... У них таке часто буває
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16.08.2022 13:06 Відповісти
Ну норм пи...ти із-за кордону про доцільність безкоштовних телетрансляцій, а не сидіти за ґратами.
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16.08.2022 13:07 Відповісти
Суркіс краще би добився, щоб в мегого забрали би футбольні трансляції, оскільки мегого - це касапська структура!
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16.08.2022 13:13 Відповісти
Зараз узагалі парадоксальна ситуація буде. Чемпіонат України буде на сетанті, але ліги чемпіонів там не буде. Ліга чемпіонів буде на Мегого, тобто треба оплачувати двох різних провайдерів.

А колись ще при Ющі і чемпіонат України, і ліга чемпіонів йшли на загальнодоступному ут1...
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16.08.2022 13:17 Відповісти
Игорек??!! А где ты???
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16.08.2022 18:39 Відповісти
 
 