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Новини
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У Фінляндії хочуть видавати росіянам вдесятеро менше віз, ніж зараз

фінляндія

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто пропонує обмежити кількість віз для росіян до однієї п’ятої чи однієї десятої від поточного числа.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.

Наразі Фінляндія щодня приймає близько тисячі заяв із Росії на отримання віз. Таким чином, обмеження означатиме, що в майбутньому будуть прийматися лише по 100-200 заявок на день.

За словами Хаавісто, Міністерство закордонних справ підготувало модель, в якій заявки на отримання візи матимуть пріоритет для тих, хто звертається за візою, наприклад, за сімейними обставинами, роботою чи навчанням, що скоротить кількість туристичних віз, що видаються.

"Я вважаю, що таке рішення було б цілком розумним. Багато хто не дарма засмутився і обурюється тим, що війна хоч і йде в Україні, але ніяк не відбивається на цьому потоці туристів", - сказав Хаавісто.

Читайте: Шольц про заборону шенгенських віз для громадян РФ: Ми не повинні ускладнювати втечу від російської диктатури

Однак, на думку Хаавісто, найважливішим було б досягти єдиної позиції Євросоюзу щодо віз для росіян. Зараз найбільшими емітентами шенгенських віз є Греція, Італія та Іспанія, а візи, які видаються цими країнами, дозволяють росіянам подорожувати в інші частини Європи через Фінляндію.

Навіть якщо Фінляндія обмежує видачу віз, візи, видані іншими країнами Шенгенської угоди, дають змогу безперешкодно проїжджати через Фінляндію.

У вівторок фінський уряд обговорить можливість обмеження туристичних віз для росіян. Остаточне рішення прийматиме МЗС.

Також читайте: Естонія з 18 серпня частково обмежить в’їзд росіян до своєї країни

Автор: 

віза (736) росія (66144) Фінляндія (1331) візовий режим (362) Хаавісто Пекка (26)


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Топ коментарі
+5
Исторически россияне имеют полное право путешествовать только по этапу.
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16.08.2022 12:02 Відповісти
+3
санітарний контроль від мокшанської зарази має бути по-любому, і по усьому світі
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16.08.2022 12:10 Відповісти
+1
Треба видавати тільки тим, що підпишуть бумажку, що не підтримують війну в Україні.
А в дужках писати: "(в росії це називають спецоперацією)".
Бо хитрі росіяни будуть підписувати і говорити, що це не війна, а спецоперація.
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16.08.2022 12:07 Відповісти
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Исторически россияне имеют полное право путешествовать только по этапу.
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16.08.2022 12:02 Відповісти
Або у столипінських вагонах!
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16.08.2022 15:00 Відповісти
Треба видавати тільки тим, що підпишуть бумажку, що не підтримують війну в Україні.
А в дужках писати: "(в росії це називають спецоперацією)".
Бо хитрі росіяни будуть підписувати і говорити, що це не війна, а спецоперація.
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16.08.2022 12:07 Відповісти
Знову напів міри, відключити банки від свіфт, але не всі, не купувати, газ і нафту, але все таки, дірки залишити, заборонити в'їзд в ЄС, але не усім... стандартна європейська дрочь...
Я бачу одне санкції де факто жодним чином не відображаються на реальній економіці РФ, курс рубля тримається 60 р. за 1$ (на початку війни він падав до 180р.), по цій ціні $ можна купити вільно і через діри вивести в криптовалюту, чим і користуються росіяни, більшу частина імпортного попиту закривають товари з Китаю, інші товари західних брендів ідуть сірим-паралельним імпортом знов же від західних виробників, які мають заводи у Китаї... я не бачу в РФ жодних голодних бунтів, затримок у виплаті заробітних плат, тощо... отож у РФ достатньо коштів, щоб фінансувати війну, не дати девальвувати свою валюту і підтримувати соціальні виплати...
Росія продає далі свій газ і нафту, добрива, збіжжя, метали і ложила "хер" на західні страшні санкції...
то хтось мені пояснить, як діють ці санкції, де можна побачити їх ефект?
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16.08.2022 12:09 Відповісти
санітарний контроль від мокшанської зарази має бути по-любому, і по усьому світі
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16.08.2022 12:10 Відповісти
Тобто пускати будуть тільки дуже хароших рускіх?
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16.08.2022 12:11 Відповісти

Раз кожному десятому все ж таки будуть видавати...
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16.08.2022 12:19 Відповісти
На#уй з пляжу.
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16.08.2022 12:23 Відповісти
а пэндэлів в любих випадках видавати в сто разів більше
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16.08.2022 12:26 Відповісти
Взагалі не тих путіносмоктів не пускати .
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16.08.2022 12:35 Відповісти
"Їх у двері, вони в вікно"...(с)
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16.08.2022 13:09 Відповісти
Пропоную ввести для московитів спеціальну візу!
""
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16.08.2022 13:55 Відповісти
Кацапам треба взагалі заборонити в'їзд до європи!
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16.08.2022 15:01 Відповісти
ніяких 10-тих,
в сибир,на таймир чи на колиму, кожного першого
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16.08.2022 19:16 Відповісти
 
 