У Фінляндії хочуть видавати росіянам вдесятеро менше віз, ніж зараз
Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто пропонує обмежити кількість віз для росіян до однієї п’ятої чи однієї десятої від поточного числа.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.
Наразі Фінляндія щодня приймає близько тисячі заяв із Росії на отримання віз. Таким чином, обмеження означатиме, що в майбутньому будуть прийматися лише по 100-200 заявок на день.
За словами Хаавісто, Міністерство закордонних справ підготувало модель, в якій заявки на отримання візи матимуть пріоритет для тих, хто звертається за візою, наприклад, за сімейними обставинами, роботою чи навчанням, що скоротить кількість туристичних віз, що видаються.
"Я вважаю, що таке рішення було б цілком розумним. Багато хто не дарма засмутився і обурюється тим, що війна хоч і йде в Україні, але ніяк не відбивається на цьому потоці туристів", - сказав Хаавісто.
Однак, на думку Хаавісто, найважливішим було б досягти єдиної позиції Євросоюзу щодо віз для росіян. Зараз найбільшими емітентами шенгенських віз є Греція, Італія та Іспанія, а візи, які видаються цими країнами, дозволяють росіянам подорожувати в інші частини Європи через Фінляндію.
Навіть якщо Фінляндія обмежує видачу віз, візи, видані іншими країнами Шенгенської угоди, дають змогу безперешкодно проїжджати через Фінляндію.
У вівторок фінський уряд обговорить можливість обмеження туристичних віз для росіян. Остаточне рішення прийматиме МЗС.
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А в дужках писати: "(в росії це називають спецоперацією)".
Бо хитрі росіяни будуть підписувати і говорити, що це не війна, а спецоперація.
Я бачу одне санкції де факто жодним чином не відображаються на реальній економіці РФ, курс рубля тримається 60 р. за 1$ (на початку війни він падав до 180р.), по цій ціні $ можна купити вільно і через діри вивести в криптовалюту, чим і користуються росіяни, більшу частина імпортного попиту закривають товари з Китаю, інші товари західних брендів ідуть сірим-паралельним імпортом знов же від західних виробників, які мають заводи у Китаї... я не бачу в РФ жодних голодних бунтів, затримок у виплаті заробітних плат, тощо... отож у РФ достатньо коштів, щоб фінансувати війну, не дати девальвувати свою валюту і підтримувати соціальні виплати...
Росія продає далі свій газ і нафту, добрива, збіжжя, метали і ложила "хер" на західні страшні санкції...
то хтось мені пояснить, як діють ці санкції, де можна побачити їх ефект?
Раз кожному десятому все ж таки будуть видавати...
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в сибир,на таймир чи на колиму, кожного першого