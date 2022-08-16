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Новини Війна
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Україна повернула тіла ще 19 своїх захисників, - Мінреінтеграції

свічка

Під час чергової операції з передачі тіл повернули 19 полеглих захисників України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram Мінреінтеграції України.

"Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових. Україна повернула тіла ще 19 своїх захисників. Операція проводилась за співпраці Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, Олега Котенка та низки силових структур України", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.

обмін (1219) смерть (6779) повернення (247) Міністерство реінтеграції (500)


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Вічна Шана Героям!!!
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16.08.2022 12:55 Відповісти
Зелена наволочь повертає тільки тіла захисників Маріуполя
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16.08.2022 12:56 Відповісти
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16.08.2022 13:21 Відповісти
Коли вже зелені підари повернуть живих!!!??? Чи у них домовленість тільки на мертвих ?!?!?
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16.08.2022 14:40 Відповісти
Вічна пам*ять...
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16.08.2022 15:11 Відповісти
Це тіла азовців яким наказав "еваюкуватись" в полон ЗЕлений покидьок
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16.08.2022 17:31 Відповісти
 
 