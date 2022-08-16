Україна повернула тіла ще 19 своїх захисників, - Мінреінтеграції
Під час чергової операції з передачі тіл повернули 19 полеглих захисників України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram Мінреінтеграції України.
"Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових. Україна повернула тіла ще 19 своїх захисників. Операція проводилась за співпраці Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, Олега Котенка та низки силових структур України", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.
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Karl Ferdinand
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