Україна повернула тіла ще 25 загиблих військових, - Мінреінтеграції
Відбулася чергова передача тіл загиблих військових.
Про це в Telegram повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, інформує Цензор.НЕТ.
"Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових. Україна повернула тіла ще 25 своїх захисників", – ідеться в повідомленні.
Операція проводилася за співпраці Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, Олега Котенка та інших силових структур України.
Як зазначили в Мінреінтеграції, процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.
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Jose Rodriguez Gacha
показати весь коментар26.07.2022 11:50 Відповісти Мені подобається 3
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