У МЗС назвали нікчемним "суд" над полоненими іноземцями на Донеччині

Суд над іноземцями, які воювали проти Росії на боці України, у так званій "ДНР" є фіктивним та незаконним.

Про це заявив у Твіттері речник МЗС Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Фіктивний суд Росії на Донбасі над іноземними громадянами та гуманітарним працівником є нікчемним", - заявив він.

За словами Ніколенка, це ще один доказ того, що Москва грубо порушує правила ведення війни.

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"Міжнародне гуманітарне право має застосовуватись до всіх військовополонених та затриманих цивільних осіб", - додав спікер.