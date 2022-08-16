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Новини Війна
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У МЗС назвали нікчемним "суд" над полоненими іноземцями на Донеччині

ніколенко

Суд над іноземцями, які воювали проти Росії на боці України, у так званій "ДНР" є фіктивним та незаконним.

Про це заявив у Твіттері речник МЗС Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Фіктивний суд Росії на Донбасі над іноземними громадянами та гуманітарним працівником є нікчемним", - заявив він.

За словами Ніколенка, це ще один доказ того, що Москва грубо порушує правила ведення війни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти оголосили "обвинувачення" п’ятьом іноземцям, які воювали на боці ЗСУ

"Міжнародне гуманітарне право має застосовуватись до всіх військовополонених та затриманих цивільних осіб", - додав спікер.

іноземець (394) МЗС (4183) суд (11749) полонені (2306) Ніколенко Олег (365)


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Топ коментарі
+3
А как в МЗС назовут казнь азовцев, если "никчемный" суд вынесет такой приговор и приведут в исполнение? Тоже "никчемна"? Сделаем вид, что не заметили или "очень озаботимся"?
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16.08.2022 14:14 Відповісти
+2
вибачте за грубий комент але їм срати на то хто шо там назвав

Вони тільки розуміють силу і нічого більше
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16.08.2022 14:12 Відповісти
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вибачте за грубий комент але їм срати на то хто шо там назвав

Вони тільки розуміють силу і нічого більше
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16.08.2022 14:12 Відповісти
Судячи по тому як веде себе рашизм по відношенню до військовополонених та мирного населення то що нам бракує аналогічного відношення до цієї худоби котра потрапила до нас в полон. Забрати у них одежу--Хіба свинособакам потрібен одяг? Чи потрібно свиню або корову одягати в панталони? Напевне ні. Та й годувати як худобу сухим комбікормом, корою, лушпайками з картоплі, Свіжо накошеною травою , минулорічними жолудями. А то їх годують як в санаторії
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16.08.2022 17:34 Відповісти
А как в МЗС назовут казнь азовцев, если "никчемный" суд вынесет такой приговор и приведут в исполнение? Тоже "никчемна"? Сделаем вид, что не заметили или "очень озаботимся"?
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16.08.2022 14:14 Відповісти
жаль, что МЗС до сих пор не признала никчемами тех, кто просто сдал наших воинов в плен !!!
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16.08.2022 14:20 Відповісти
Оце врізали! Такого безжалісного удару від теперішнього беззубого МЗС ніхто не очікував!
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16.08.2022 14:31 Відповісти
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Монобільшість відмовилась ставити в порядок денний Верховної Ради звернення до Євросоюзу, країн НАТО та міжнародних організацій з приводу вбивства рашистами азовців та інших захисників Маріуполя в Оленівці.

Тупо відмовилась, ганебно, без притомних пояснень, бо аргумент, що не можна критикувати МКЧХ - це насправді не аргумент.
Чому?
А ви спитайте депутатів від Слуги Народа і Стефанчука, як голови ВР.
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16.08.2022 14:54 Відповісти
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https://www.facebook.com/volodymyr.ariev/posts/pfbid02P4W9qvXqxFchZ5h8vU11cSQm3cbLEHFrzEVAUDhT5mfuL9DYzqT3FcHijhYy2adTl?__cft__[0]=AZXycX3ykQiSbqQxXesWdqMiW1HmPdPfEUSLQVoeN7VLi2yMOImgv7OXh1Xglv2jM2QEvjiFsGe0Do3Rgx-*******************************************************************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 23 хв. ·

Мені сьогодні було сумно і соромно за Верховну Раду.

https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko?__cft__[0]=AZXycX3ykQiSbqQxXesWdqMiW1HmPdPfEUSLQVoeN7VLi2yMOImgv7OXh1Xglv2jM2QEvjiFsGe0Do3Rgx-*******************************************************************************************&__tn__=-]K-R Iryna Gerashchenko під кінець пленарного засідання протиснула, щоб головуючий Стефанчук запропонував депутатам визначитись щодо включення до порядку денного мого законопроекту 7627 - звернення до світу по рашистському теракту в Оленівці проти азовців та інших захисників Маріуполя.

За було 189. З них слуг - лише 120. Половина монобільшості.

Їм я подякував. Іншим в очі все сказав.

Вперше на трибуні ВР мене насправді вхопило серце.

https://www.facebook.com/volodymyr.ariev/posts/pfbid02P4W9qvXqxFchZ5h8vU11cSQm3cbLEHFrzEVAUDhT5mfuL9DYzqT3FcHijhYy2adTl
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16.08.2022 14:56 Відповісти
Суд однозначно нікчемний, однак вирок може бути справжнім, якщо не встигнемо визволити.
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16.08.2022 15:05 Відповісти
Все це так..... але є небезпека, що страчуватимуть реально, не дивлячись ні на що.
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16.08.2022 15:21 Відповісти
А воно так і буде. Тоді навіщо ми беремо свинособак у полон? Вони не варті того? Вони ж убивають українців за горші
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16.08.2022 17:37 Відповісти
Заявив у твіттері....МЗС...всьо...
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17.08.2022 01:37 Відповісти
 
 