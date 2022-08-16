У МЗС назвали нікчемним "суд" над полоненими іноземцями на Донеччині
Суд над іноземцями, які воювали проти Росії на боці України, у так званій "ДНР" є фіктивним та незаконним.
Про це заявив у Твіттері речник МЗС Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Фіктивний суд Росії на Донбасі над іноземними громадянами та гуманітарним працівником є нікчемним", - заявив він.
За словами Ніколенка, це ще один доказ того, що Москва грубо порушує правила ведення війни.
"Міжнародне гуманітарне право має застосовуватись до всіх військовополонених та затриманих цивільних осіб", - додав спікер.
Топ коментарі
+3 Анна Сергеева
показати весь коментар16.08.2022 14:14 Відповісти Посилання
+2 Archangel #525235
показати весь коментар16.08.2022 14:12 Відповісти Посилання
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Вони тільки розуміють силу і нічого більше
https://www.facebook.com/volodymyr.ariev/posts/pfbid02N6NP5kbgmjkqU28rXEXtBwbB7z66DEVCuGYeSRkVgg3geq14SYN9T4rdJigy62EXl?__cft__[0]=AZULSF1W-lq1k9oqxEnQXyN7cAz4sdzwlwUtl8eHtAt9PzyEiun72K3AVDbthI1psXL4ba2_ks_X2Y8I-a7nBpsyCOdTYtTylSxhN24iNAfGvr6AF4zvs0OYIKjIUgmwftVh6COiOQUZ-QwfUNFG2hvf&__tn__=%2CO%2CP-R 3 год ·
Монобільшість відмовилась ставити в порядок денний Верховної Ради звернення до Євросоюзу, країн НАТО та міжнародних організацій з приводу вбивства рашистами азовців та інших захисників Маріуполя в Оленівці.
Тупо відмовилась, ганебно, без притомних пояснень, бо аргумент, що не можна критикувати МКЧХ - це насправді не аргумент.
Чому?
А ви спитайте депутатів від Слуги Народа і Стефанчука, як голови ВР.
https://www.facebook.com/volodymyr.ariev/posts/pfbid02P4W9qvXqxFchZ5h8vU11cSQm3cbLEHFrzEVAUDhT5mfuL9DYzqT3FcHijhYy2adTl?__cft__[0]=AZXycX3ykQiSbqQxXesWdqMiW1HmPdPfEUSLQVoeN7VLi2yMOImgv7OXh1Xglv2jM2QEvjiFsGe0Do3Rgx-*******************************************************************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 23 хв. ·
Мені сьогодні було сумно і соромно за Верховну Раду.
https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko?__cft__[0]=AZXycX3ykQiSbqQxXesWdqMiW1HmPdPfEUSLQVoeN7VLi2yMOImgv7OXh1Xglv2jM2QEvjiFsGe0Do3Rgx-*******************************************************************************************&__tn__=-]K-R Iryna Gerashchenko під кінець пленарного засідання протиснула, щоб головуючий Стефанчук запропонував депутатам визначитись щодо включення до порядку денного мого законопроекту 7627 - звернення до світу по рашистському теракту в Оленівці проти азовців та інших захисників Маріуполя.
За було 189. З них слуг - лише 120. Половина монобільшості.
Їм я подякував. Іншим в очі все сказав.
Вперше на трибуні ВР мене насправді вхопило серце.
https://www.facebook.com/volodymyr.ariev/posts/pfbid02P4W9qvXqxFchZ5h8vU11cSQm3cbLEHFrzEVAUDhT5mfuL9DYzqT3FcHijhYy2adTl