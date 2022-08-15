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Новини Війна
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Російські окупанти оголосили "обвинувачення" п’ятьом іноземцям, які воювали на боці ЗСУ

днр

П’ятьом іноземцям з Великої Британії, Швеції та Хорватії, які воювали на боці України, російські окупанти оголосили "обвинувачення" нібито у найманстві. Усі вони відмовилися визнавати себе винними у так званому "верховному суді "ДНР".

Як пише російське пропагандистське видання "РИА Новости", у нібито участі у військових діях для насильницького захоплення влади звинуватили Матіаса Густавссона (Швеція), Векослава Пребіга (Хорватія), Джона Хардінга (Велика Британія), Ендрю Хілла (Велика Британія) та Ділана Хіла (Велика Британія), передає Цензор.НЕТ.

Першим трьом можуть оголосити "вирок" у вигляді смертної кари.

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Автор: 

росія (66144) суд (11747) Донбас (22358) Донецька область (8830) добровольці (936) воєнні злочини (1880)


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Топ коментарі
+33
Хапайте росіян в Європі та влаштовуйте обмін.
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15.08.2022 20:36 Відповісти
+23
І не просто росіян, а дітей та родичів тих хто причетний до цих "спецоперацій"..
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15.08.2022 20:39 Відповісти
+12
Дійсно , потрібно брати жирних кацапів і обміняти на своїх полонених !!
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15.08.2022 20:39 Відповісти
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Хапайте росіян в Європі та влаштовуйте обмін.
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15.08.2022 20:36 Відповісти
І не просто росіян, а дітей та родичів тих хто причетний до цих "спецоперацій"..
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15.08.2022 20:39 Відповісти
всіх..бо вони почуваються безкарними
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15.08.2022 20:40 Відповісти
Кацапи повинні сидіти у себе в болоті,усі.
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15.08.2022 21:01 Відповісти
Прекрасна ідея!
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15.08.2022 20:40 Відповісти
які там в сраку конвенції...а ми з тими ублюдочними чмонями носимось...лікуємо...кормимо..одягаємо...
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15.08.2022 20:39 Відповісти
Дійсно , потрібно брати жирних кацапів і обміняти на своїх полонених !!
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15.08.2022 20:39 Відповісти
Шольц про заборону шенгенських віз для громадян РФ: Ми не повинні ускладнювати втечу від російської диктатури -шольца пора арештувати як посібника рашистського вбивці
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15.08.2022 20:40 Відповісти
скажите мокшанским дебилам,шо все инозэмци на контракте з всу и являются обычными комбатантами...
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15.08.2022 20:40 Відповісти
Усі кацапи російської не знають.Як їм пояснити слово комбатант,їм у псіхушку потрібно разом із Путіним.Вони телевізор дивляться і нічого не знають.Як лишньохромосомному щось пояснити?
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15.08.2022 21:06 Відповісти
а нафіг всім пояснювати??
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15.08.2022 21:10 Відповісти
ці расєйські дебіли про закони війни згадують тільки, коли самі в запіндю попадають..

тоді згадують і Женевські конвенціїї і Гаагзьку, в якій визначено статус комбатантів
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15.08.2022 21:08 Відповісти
А запад пусть сопли жуёт . Страусы , боятся начать 3-ю мировую , которая уже идёт . Мечтают отсидеться за спиной Украины .
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15.08.2022 20:41 Відповісти
Взагалі то це кіднепінг. Русня викрала іноземців на території іншої країни...
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15.08.2022 21:01 Відповісти
Кацапи дали команду ордловським мавпам влаштувати шоу?
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15.08.2022 21:01 Відповісти
Дыра мне напоминает африку пещерные люди каннибалы правда можно и назвать средневековьем благодаря поддержки срасии...забавное что на стороне пополчения воюют отбросы всего мира
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15.08.2022 21:08 Відповісти
Цих розстріляють. Хтось вірить?
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15.08.2022 21:53 Відповісти
Треба аналогічно вбити 5 росіян які зараз в Європі, якщо росіяни вб'ють полонених іноземців зі складу ЗСУ
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15.08.2022 22:17 Відповісти
Це мабуть з того підрозділу який Буданов кинув на прорив у Сєвєродонецьку?
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15.08.2022 22:38 Відповісти
 
 