Російські окупанти оголосили "обвинувачення" п’ятьом іноземцям, які воювали на боці ЗСУ
П’ятьом іноземцям з Великої Британії, Швеції та Хорватії, які воювали на боці України, російські окупанти оголосили "обвинувачення" нібито у найманстві. Усі вони відмовилися визнавати себе винними у так званому "верховному суді "ДНР".
Як пише російське пропагандистське видання "РИА Новости", у нібито участі у військових діях для насильницького захоплення влади звинуватили Матіаса Густавссона (Швеція), Векослава Пребіга (Хорватія), Джона Хардінга (Велика Британія), Ендрю Хілла (Велика Британія) та Ділана Хіла (Велика Британія), передає Цензор.НЕТ.
Першим трьом можуть оголосити "вирок" у вигляді смертної кари.
Топ коментарі
+33 Харьков Сумской
показати весь коментар15.08.2022 20:36 Відповісти Посилання
+23 Evgen Karpenko
показати весь коментар15.08.2022 20:39 Відповісти Посилання
+12 Amber
показати весь коментар15.08.2022 20:39 Відповісти Посилання
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тоді згадують і Женевські конвенціїї і Гаагзьку, в якій визначено статус комбатантів