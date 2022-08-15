Российские оккупанты объявили "обвинение" пяти иностранцам, воевавшим на стороне ВСУ

Пятерым воевавшим на стороне Украины иностранцам из Великобритании, Швеции и Хорватии российские оккупанты объявили "обвинение" якобы в наемничестве. Все они отказались признавать себя виновными в так называемом верховном суде ДНР.

Как пишет российское пропагандистское издание "РИА Новости", в якобы участии в военных действиях для насильственного захвата власти обвинили Матиаса Густавссона (Швеция), Векослава Пребига (Хорватия), Джона Хардинга (Великобритания), Эндрю Хилла (Великобритания) Великобритания), передает Цензор.НЕТ.

Первым трем могут объявить "приговор" в виде смертной казни.

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