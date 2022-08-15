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Новости Война
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Российские оккупанты объявили "обвинение" пяти иностранцам, воевавшим на стороне ВСУ

днр

Пятерым воевавшим на стороне Украины иностранцам из Великобритании, Швеции и Хорватии российские оккупанты объявили "обвинение" якобы в наемничестве. Все они отказались признавать себя виновными в так называемом верховном суде ДНР.

Как пишет российское пропагандистское издание "РИА Новости", в якобы участии в военных действиях для насильственного захвата власти обвинили Матиаса Густавссона (Швеция), Векослава Пребига (Хорватия), Джона Хардинга (Великобритания), Эндрю Хилла (Великобритания) Великобритания), передает Цензор.НЕТ.

Первым трем могут объявить "приговор" в виде смертной казни.

Читайте также: Трех боевиков "ДНР", воевавших на стороне РФ, приговорили к 15 годам тюрьмы, - СБУ

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Топ комментарии
+33
Хапайте росіян в Європі та влаштовуйте обмін.
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15.08.2022 20:36 Ответить
+23
І не просто росіян, а дітей та родичів тих хто причетний до цих "спецоперацій"..
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15.08.2022 20:39 Ответить
+12
Дійсно , потрібно брати жирних кацапів і обміняти на своїх полонених !!
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15.08.2022 20:39 Ответить
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Хапайте росіян в Європі та влаштовуйте обмін.
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15.08.2022 20:36 Ответить
І не просто росіян, а дітей та родичів тих хто причетний до цих "спецоперацій"..
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15.08.2022 20:39 Ответить
всіх..бо вони почуваються безкарними
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15.08.2022 20:40 Ответить
Кацапи повинні сидіти у себе в болоті,усі.
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15.08.2022 21:01 Ответить
Прекрасна ідея!
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15.08.2022 20:40 Ответить
які там в сраку конвенції...а ми з тими ублюдочними чмонями носимось...лікуємо...кормимо..одягаємо...
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15.08.2022 20:39 Ответить
Дійсно , потрібно брати жирних кацапів і обміняти на своїх полонених !!
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15.08.2022 20:39 Ответить
Шольц про заборону шенгенських віз для громадян РФ: Ми не повинні ускладнювати втечу від російської диктатури -шольца пора арештувати як посібника рашистського вбивці
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15.08.2022 20:40 Ответить
скажите мокшанским дебилам,шо все инозэмци на контракте з всу и являются обычными комбатантами...
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15.08.2022 20:40 Ответить
Усі кацапи російської не знають.Як їм пояснити слово комбатант,їм у псіхушку потрібно разом із Путіним.Вони телевізор дивляться і нічого не знають.Як лишньохромосомному щось пояснити?
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15.08.2022 21:06 Ответить
а нафіг всім пояснювати??
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15.08.2022 21:10 Ответить
ці расєйські дебіли про закони війни згадують тільки, коли самі в запіндю попадають..

тоді згадують і Женевські конвенціїї і Гаагзьку, в якій визначено статус комбатантів
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15.08.2022 21:08 Ответить
А запад пусть сопли жуёт . Страусы , боятся начать 3-ю мировую , которая уже идёт . Мечтают отсидеться за спиной Украины .
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15.08.2022 20:41 Ответить
Взагалі то це кіднепінг. Русня викрала іноземців на території іншої країни...
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15.08.2022 21:01 Ответить
Кацапи дали команду ордловським мавпам влаштувати шоу?
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15.08.2022 21:01 Ответить
Дыра мне напоминает африку пещерные люди каннибалы правда можно и назвать средневековьем благодаря поддержки срасии...забавное что на стороне пополчения воюют отбросы всего мира
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15.08.2022 21:08 Ответить
Цих розстріляють. Хтось вірить?
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15.08.2022 21:53 Ответить
Треба аналогічно вбити 5 росіян які зараз в Європі, якщо росіяни вб'ють полонених іноземців зі складу ЗСУ
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15.08.2022 22:17 Ответить
Це мабуть з того підрозділу який Буданов кинув на прорив у Сєвєродонецьку?
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15.08.2022 22:38 Ответить
 
 