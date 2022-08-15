Российские оккупанты объявили "обвинение" пяти иностранцам, воевавшим на стороне ВСУ
Пятерым воевавшим на стороне Украины иностранцам из Великобритании, Швеции и Хорватии российские оккупанты объявили "обвинение" якобы в наемничестве. Все они отказались признавать себя виновными в так называемом верховном суде ДНР.
Как пишет российское пропагандистское издание "РИА Новости", в якобы участии в военных действиях для насильственного захвата власти обвинили Матиаса Густавссона (Швеция), Векослава Пребига (Хорватия), Джона Хардинга (Великобритания), Эндрю Хилла (Великобритания) Великобритания), передает Цензор.НЕТ.
Первым трем могут объявить "приговор" в виде смертной казни.
Топ комментарии
+33 Харьков Сумской
показать весь комментарий15.08.2022 20:36 Ответить Ссылка
+23 Evgen Karpenko
показать весь комментарий15.08.2022 20:39 Ответить Ссылка
+12 Amber
показать весь комментарий15.08.2022 20:39 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
тоді згадують і Женевські конвенціїї і Гаагзьку, в якій визначено статус комбатантів