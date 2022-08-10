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Новости Война
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Трех боевиков "ДНР", воевавших на стороне РФ, приговорили к 15 годам тюрьмы, - СБУ

сбу,бойовики

На основе доказательной базы, собранной следователями СБУ, суд признал виновными в государственной измене еще троих боевиков террористической организации "ДНР" и приговорил их к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в пресс-службе СБУ.

"Все они входили в состав незаконного вооруженного формирования так называемого "4 отдельного мотострелкового батальона 119 полка ДНР". Они попали в плен в конце марта, во время освобождения Сиверщины (Сумская область)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 24 февраля 2022 года указанные лица, несмотря на то, что не имели военных профессий, добровольно вступили в ряды боевиков, где получили военную форму, оружие и боеприпасы к нему. В начале марта под руководством военнослужащих ВС РФ они прошли краткосрочную военную обучение на территории Белгородской области. После его окончания их отправили воевать на Сумском направлении.

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Установлено, что оккупанты задействовали предателей для:

обустройства и укрепления боевых позиций и блокпостов на временно оккупированных территориях;
осуществления контрольно-пропускных и охранных функций на блокпостах и позиции врага.
Собранная следователями СБУ доказательная база позволила приговорить их к реальным срокам заключения. Производство велось по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч.2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности);
ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения).

арест (10465) боевик (16779) СБУ (19994) суд (25137)


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Топ комментарии
+10
нарешті почали давати нормальні сроки. Треба робити концтабір у Львівскій області, хай "біндерівці" наглядають за ними та вчать працювати.
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10.08.2022 15:03
+7
Хватит жевать сопли! Ублюдков ДАУНбасят , взятых в плен, не садить на 15 лет, а публично вешать на площадях наших городов!
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10.08.2022 14:35
+6
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10.08.2022 14:35
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алкаші? бомжі?
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10.08.2022 14:33 Ответить
Скыльки вони дадуть дэрьмаку?
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10.08.2022 14:46 Ответить
Хватит жевать сопли! Ублюдков ДАУНбасят , взятых в плен, не садить на 15 лет, а публично вешать на площадях наших городов!
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10.08.2022 14:35 Ответить
Вы дебил?

Если это сделать,то у срусских официально развяжутся руки для уничтожения Азовцев и других Украинских пленных.
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10.08.2022 14:43 Ответить
А то у них что-то связано? Наивные.
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10.08.2022 15:24 Ответить
еще никто не повесил этих предателей, а Азовцев уже убили и продолжают убивать. Кацапы с логикой не совпадают.
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10.08.2022 15:37 Ответить
Не нужно опускать ниже плинтуса.

Мировое сообщество видит все
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10.08.2022 16:31 Ответить
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10.08.2022 14:35 Ответить
Засудили до 15 років у в'язниці загального режиму? Чи окремо цих "любітелей русского мира, тримають?
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10.08.2022 14:59 Ответить
нарешті почали давати нормальні сроки. Треба робити концтабір у Львівскій області, хай "біндерівці" наглядають за ними та вчать працювати.
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10.08.2022 15:03 Ответить
именно они должны работать тяжело, а не жрать еду.
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10.08.2022 15:39 Ответить
Вже є такий, але вони там пакетики клеять. Щоб часом не переробились, бо всякі ліваки почнуть кукурікати про human rights.
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10.08.2022 15:41 Ответить
Пацани зрозуміло, пришли к успеху, хавчиком и крішей над головой на 15 років забезпечені. Але я не розумію, чому за мої податки, що у нас мінних полей мало?
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10.08.2022 15:29 Ответить
А тепер Україна має їх годувати?
Труткі ви б сукі наїлись
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10.08.2022 15:59 Ответить
Один з них давав інтерв'ю золкіну типу силоміць призвали
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10.08.2022 16:53 Ответить
 
 