Трех боевиков "ДНР", воевавших на стороне РФ, приговорили к 15 годам тюрьмы, - СБУ

На основе доказательной базы, собранной следователями СБУ, суд признал виновными в государственной измене еще троих боевиков террористической организации "ДНР" и приговорил их к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в пресс-службе СБУ.

"Все они входили в состав незаконного вооруженного формирования так называемого "4 отдельного мотострелкового батальона 119 полка ДНР". Они попали в плен в конце марта, во время освобождения Сиверщины (Сумская область)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 24 февраля 2022 года указанные лица, несмотря на то, что не имели военных профессий, добровольно вступили в ряды боевиков, где получили военную форму, оружие и боеприпасы к нему. В начале марта под руководством военнослужащих ВС РФ они прошли краткосрочную военную обучение на территории Белгородской области. После его окончания их отправили воевать на Сумском направлении.

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Установлено, что оккупанты задействовали предателей для:

обустройства и укрепления боевых позиций и блокпостов на временно оккупированных территориях;

осуществления контрольно-пропускных и охранных функций на блокпостах и позиции врага.

Собранная следователями СБУ доказательная база позволила приговорить их к реальным срокам заключения. Производство велось по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч.2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности);

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения).