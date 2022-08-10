Задержан житель Бахмута, корректировавший ракетные удары по Донецкой области, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Муж из Бахмута был информатором для оккупантов и корректировал ракетные удары по территории области.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Служба безопасности задержала вражеского агента, предоставлявшего врагу цели для ракетных ударов по Донецкой области и отчитывавшегося о результатах "прилетов".

По данным следствия, житель Бахмута, завербованный кадровым сотрудником ФСБ после начала полномасштабного вторжения России, получил "предложение" по негласному сотрудничеству через мессенджер.

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Установлено, что российский куратор избрал ему оперативный псевдоним "Седой" и поставил задачу – собирать разведданные по дислокации личного состава и военной техники ВСУ на восточном направлении.

Передачу данных вражеский агент осуществлял через закрытые каналы связи, тщательно скрывая факт сотрудничества со спецслужбой страны-агрессора. В своих сообщениях указывал на электронные геолокации объектов и подтверждал их материалами фото-, видеофиксации. В ходе обыска у задержанного обнаружены средства связи с доказательствами коммуникации с российским координатором.

В настоящее время злоумышленнику сообщено о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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