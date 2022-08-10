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Задержан житель Бахмута, корректировавший ракетные удары по Донецкой области, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Муж из Бахмута был информатором для оккупантов и корректировал ракетные удары по территории области.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Служба безопасности задержала вражеского агента, предоставлявшего врагу цели для ракетных ударов по Донецкой области и отчитывавшегося о результатах "прилетов".

По данным следствия, житель Бахмута, завербованный кадровым сотрудником ФСБ после начала полномасштабного вторжения России, получил "предложение" по негласному сотрудничеству через мессенджер.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российскому оккупанту Струеву сообщено о подозрении за пытки и убийства гражданских в селах Мокрец и Заворичи Киевской области. АУДИО

Установлено, что российский куратор избрал ему оперативный псевдоним "Седой" и поставил задачу – собирать разведданные по дислокации личного состава и военной техники ВСУ на восточном направлении.

Передачу данных вражеский агент осуществлял через закрытые каналы связи, тщательно скрывая факт сотрудничества со спецслужбой страны-агрессора. В своих сообщениях указывал на электронные геолокации объектов и подтверждал их материалами фото-, видеофиксации. В ходе обыска у задержанного обнаружены средства связи с доказательствами коммуникации с российским координатором.

В настоящее время злоумышленнику сообщено о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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Задержан житель Бахмута, корректировавший ракетные удары по Донецкой области, - СБУ 01
Задержан житель Бахмута, корректировавший ракетные удары по Донецкой области, - СБУ 02

задержание (6688) СБУ (19994) государственная измена (1567) Бахмут (1604) коллаборационизм (882)


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Топ комментарии
+24
На палю гандона.
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10.08.2022 12:25
+21
типове біосміття з донбасу
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10.08.2022 12:30
+18
В каждом слове ошибка. Писать не научился. Его рождение тоже ошибка.
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10.08.2022 12:37
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На палю гандона.
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10.08.2022 12:25 Ответить
на бутылку тоже ничего....
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10.08.2022 14:32 Ответить
чего у этого шпиона---лицо закрыто капюшоном ? своим не палим ?
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11.08.2022 09:29 Ответить
Вот тєбє бабушка і Юрьєв дєнь
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10.08.2022 12:26 Ответить
Це який уже....гниди-ждуни
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10.08.2022 12:27 Ответить
кацап недограждан Украины
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10.08.2022 12:28 Ответить
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10.08.2022 12:28 Ответить
типове біосміття з донбасу
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10.08.2022 12:30 Ответить
Шо то какое то показательное задержание... Как по книжке ей, богу..
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10.08.2022 12:33 Ответить
В петлю ****** немедля............................................................................................
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10.08.2022 12:33 Ответить
В петлю 100%,но сначала кастрировать!
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10.08.2022 12:36 Ответить
Ты не лучше , если так хорошо разбираешся в сортах біосміття . Его везде более чем достаточно , без акцентирования территориальной принадлежности .
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10.08.2022 12:36 Ответить
І в нас на Прикарпатті біосміття вистачає, хоча б всякі коцаби, совкодрочери з савецкіх відставників- в ***** нє свалілі, а залишились жирувати в ненависній бандєравшчинє
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10.08.2022 13:24 Ответить
В каждом слове ошибка. Писать не научился. Его рождение тоже ошибка.
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10.08.2022 12:37 Ответить
Явно малорос місцевий. На "вєліком срусском" не навчився, а окупантів чекає
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10.08.2022 14:13 Ответить

на вЯликам !
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13.08.2022 15:56 Ответить
Сколько таких на Донбассе? Мне почему-то видится, что там (по крайней мере, в некоторвх местах) процент ваты повыше, чем в Крыму. После освобождения встанет проблема: что с такими делать? С активными "корректировщиками" понятно - суд и зона минимум лет на 5. А что с пассивными, которые просто "ждут с нетерпением"?
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10.08.2022 12:41 Ответить
вони, як правило, громадяни рф, нехай туди і їдуть, на батьківщину, історичну...
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10.08.2022 12:50 Ответить
Мене не перестає дивувати риторика багатьох коментаторів.Після того як на всіх-саме всіх-блокпостах,представники,самі патріотичні представники влади встановили таксу на фуру,на легковик,на піший перехід-самі дурні повинні прозріти.Яка війна,який захист України-за все треба вимагати гроші.А ми дивуємся звідки стільки продажних?Це депутати можуть тихенько собі зарплату підняти на 100%,а прожитковий мінімум-ні.Бо ж війна.
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10.08.2022 14:02 Ответить
Надеюсь вместо этого ублюдка наши спецслужбы передали нужные координаты куратору.
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10.08.2022 12:43 Ответить
звідки цей непотріб з'являється?
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10.08.2022 12:49 Ответить
https://ibb.co/SQGKs5m
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10.08.2022 12:49 Ответить
А как же "там же наши люди"?
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10.08.2022 12:49 Ответить
__при затриманнi кожного "ублюдка на подСосе" обов,язково бути присутнiй мешканець постраждалого району.,для роз,яснення помилково обранноi долi !!! __
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10.08.2022 12:49 Ответить
обесчал(с) - виродки навіть своєї мови не знають....ну загалом чого дивуватись, хто ще крім реально неосвідченого непотребу хоче "руцій мір"
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10.08.2022 13:05 Ответить
Не рильники закривати, а оприлюднити, і, як мінімум, пожиттєве, з повною конфіскацією майна.
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10.08.2022 13:16 Ответить
стремне відео,виглядає як постановка. мужик зариває лице капюшоном,на вулиці літо, і показують тільки зі спини. викриття агентів які готовили вбивство Міністра оборони і керівника ГУР, висока активність СБУ, показує намір виконуючого обовязки зайняти місге голови СБУ.
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10.08.2022 13:18 Ответить
А местный суд даст условный срок и домашний арест.
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10.08.2022 13:33 Ответить
кто заплотит за запачканые джинсы левис?)
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10.08.2022 13:54 Ответить
тю салабон настоящий киллер шпион зделал бі сальто и раскидал их приемом матриці а потом по елкам поскакал в штаб))
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10.08.2022 13:56 Ответить
Таких після допиту,тихенько прикопувати,всерівно на обмін мабуть не підуть,такий біомусов їм не тра...
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10.08.2022 14:14 Ответить
мне вот интересно, они там все такие дебилы чтобы хранить тайную переписка в вайбере?
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10.08.2022 14:20 Ответить
Это телеграмканал на обои смотрите
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11.08.2022 07:03 Ответить
Повесить даубаскую ***** в центре Бахмута!
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10.08.2022 14:41 Ответить
воно навіть писати не може нормально
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10.08.2022 15:58 Ответить
Ребята, скажите там кому надо, чтоб этих предателей на месте расстреливали. И не надо афишировать, по тихому, типа под скользнулся и на ствол. А то получается, что в Украине слишком много предателей, типа пол страны за рашку. Надо, чтоб люди во всем мире знали, что Украина ЕДИНА!!!!!!!!! Победы вам! Держитесь!
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10.08.2022 18:16 Ответить
Навіщо таких взагалі арестовувати? Суд випустить його під заставу і шукай потім.
Треба було макитрою об стінку гаража добряче "прислонити" і все.
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10.08.2022 20:59 Ответить
Прив'яжіть його до ракети Точка У і хай летить домбіти бамбас!
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10.08.2022 22:08 Ответить
по законам военного времени, нужно этого гопника поставить под стену, и произвести по его яйцам пару вистрелов, всё это снять на видео, и показать на ютубе, ручаюсь, что, на следующий день ни один корректировщик небудет приимать участие в этом деле!
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10.08.2022 22:13 Ответить
я на подсосе темболее ты обесчал
У короткому реченні п'ять помилок. Не дивно, що чоловік без мізків працював коригувальником на РаZію.
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10.08.2022 22:35 Ответить
Расстрелять!
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11.08.2022 04:44 Ответить
 
 