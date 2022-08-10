Задержан житель Бахмута, корректировавший ракетные удары по Донецкой области, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Муж из Бахмута был информатором для оккупантов и корректировал ракетные удары по территории области.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Служба безопасности задержала вражеского агента, предоставлявшего врагу цели для ракетных ударов по Донецкой области и отчитывавшегося о результатах "прилетов".
По данным следствия, житель Бахмута, завербованный кадровым сотрудником ФСБ после начала полномасштабного вторжения России, получил "предложение" по негласному сотрудничеству через мессенджер.
Установлено, что российский куратор избрал ему оперативный псевдоним "Седой" и поставил задачу – собирать разведданные по дислокации личного состава и военной техники ВСУ на восточном направлении.
Передачу данных вражеский агент осуществлял через закрытые каналы связи, тщательно скрывая факт сотрудничества со спецслужбой страны-агрессора. В своих сообщениях указывал на электронные геолокации объектов и подтверждал их материалами фото-, видеофиксации. В ходе обыска у задержанного обнаружены средства связи с доказательствами коммуникации с российским координатором.
В настоящее время злоумышленнику сообщено о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
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