Затримано мешканця Бахмуту, який коригував ракетні удари по Донецькій області, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Чоловік з Бахмуту був інформатором окупантів та коригував ракетні удари по території області.
Про це повідомили в пресслужбі СБУ, передає Цензор.НЕТ.
Служба безпеки затримала ворожого агента, який надавав ворогу цілі для ракетних ударів по Донецькій області і звітував про результати "прильотів".
За даними слідства, мешканець Бахмуту, який був завербований кадровим співробітником ФСБ після початку повномасштабного вторгнення Росії, отримав "пропозицію" щодо негласної співпраці через месенджер.
Встановлено, що російський куратор обрав йому оперативний псевдонім Сивий і поставив завдання – збирати розвіддані щодо дислокації особового складу та військової техніки ЗСУ на східному напрямку.
Передачу даних ворожий агент здійснював через закриті канали зв’язку, ретельно приховуючи факт співробітництва зі спецслужбою країни-агресора. У своїх повідомленнях зазначав електронні геолокації об’єктів і підтверджував їх матеріалами фото-, відеофіксації. В ході обшуку у затриманого виявлено засоби зв’язку з доказами комунікації з російським координатором.
Наразі зловмиснику повідомлено про підозру у державній зраді, вчинену в умовах воєнного стану. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
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Треба було макитрою об стінку гаража добряче "прислонити" і все.
У короткому реченні п'ять помилок. Не дивно, що чоловік без мізків працював коригувальником на РаZію.