Затримано мешканця Бахмуту, який коригував ракетні удари по Донецькій області, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Чоловік з Бахмуту був інформатором окупантів та коригував ракетні удари по території області.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Служба безпеки затримала ворожого агента, який надавав ворогу цілі для ракетних ударів по Донецькій області і звітував про результати "прильотів".

За даними слідства, мешканець Бахмуту, який був завербований кадровим співробітником ФСБ після початку повномасштабного вторгнення Росії, отримав "пропозицію" щодо негласної співпраці через месенджер.

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Встановлено, що російський куратор обрав йому оперативний псевдонім Сивий і поставив завдання – збирати розвіддані щодо дислокації особового складу та військової техніки ЗСУ на східному напрямку.

Передачу даних ворожий агент здійснював через закриті канали зв’язку, ретельно приховуючи факт співробітництва зі спецслужбою країни-агресора. У своїх повідомленнях зазначав електронні геолокації об’єктів і підтверджував їх матеріалами фото-, відеофіксації. В ході обшуку у затриманого виявлено засоби зв’язку з доказами комунікації з російським координатором.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру у державній зраді, вчинену в умовах воєнного стану. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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