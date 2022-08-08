За добу у Бахмуті затримали шістьох прихильників "русского мира"

На Донеччині продовжують шукати прихильників "русского мира. За добу у Бахмуті затримали шість таких осіб.

Про це із посиланням на першого заступника начальника департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького повідомляється у Telegram-каналі Патрульної поліції України, передає Цензор.НЕТ.

Він розповів, що за один день у Бахмуті затримали шістьох "підсвинків", які чекали на "руський мир".

"Розруха і смерть - те, що несуть росіяни. Однак, деяким недостатньо горя, що несе у собі руський мір. Ці потвори захоплюються та чекають на нього: переписки зі свинособаками, сум за совком, отримання рублів за наводку, неприхована ненависть до України й українського… Так, такі люди нам теж зустрічаються на нашій, українській землі", - повідомив Білошицький

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