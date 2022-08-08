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За сутки в Бахмуте задержали шестерых сторонников "русского мира"

окупанти

На Донетчине продолжают искать сторонников "русского мира". За сутки в Бахмуте задержали шесть таких лиц.

Об этом со ссылкой на первого заместителя начальника департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого сообщается в Telegram-канале Патрульной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

Он рассказал, что за один день в Бахмуте задержали шестерых "подсвинков", ожидавших "русского мира".

"Разруха и смерть – то, что несут русские. Однако, некоторым недостаточно горя, несущего в себе русский мир. Эти чудовища восхищаются и ждут его: переписки со свинособаками, грусть по совку, получение рублей за наводку, нескрываемая ненависть к Украине и украинскому… Да, такие люди нам тоже встречаются на нашей, украинской земле", - сообщил Белошицкий.

Также читайте: Ситуация в Бахмуте усугубляется. Обстрелов все больше. Часть города без электроснабжения, - мэрия

армия РФ (19578) Бахмут (1604)


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Топ комментарии
+19
а скільки таких серед мусорів, судів, прокурорских...... навіть себеу..... ****, торгують посадами як у супермаркеті, хто заплатив - той і начальнік......... от і маємо!!
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08.08.2022 08:50
+13
що ж ви робили 8 років ? були сліпі не бачили сепарню , тоді поверніть зарплату за 8 років !
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08.08.2022 08:33
+12
В нас президент-сепар латентний, оточив себе зрадниками, та й самі люди тупе бидло що голосує по приколу!
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08.08.2022 08:56
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що ж ви робили 8 років ? були сліпі не бачили сепарню , тоді поверніть зарплату за 8 років !
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08.08.2022 08:33 Ответить
а скільки таких серед мусорів, судів, прокурорских...... навіть себеу..... ****, торгують посадами як у супермаркеті, хто заплатив - той і начальнік......... от і маємо!!
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08.08.2022 08:50 Ответить
Там 1х 600, а не 6
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08.08.2022 10:09 Ответить
Пани, у Вас есть статистика?
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08.08.2022 10:16 Ответить
Результати останнiх виборiв-сама краща статистика...
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08.08.2022 10:25 Ответить
Чергові мерзенні ублюдіни...
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08.08.2022 08:35 Ответить
Це затримали в першому провулку..Шукайте й в iнших..
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08.08.2022 10:24 Ответить
Надо бы сразу их выселить из квартир, 100% национализировать их имущество и передать его тем кто его из-за таких лишился, а их самих - на работы в катакомбы на 20 лет, или на разминирование полей..
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08.08.2022 10:24 Ответить
Той Домбас роздовбали вже на ухналь, а вони і не каються.
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08.08.2022 08:40 Ответить
Мабуть завждимрiяли про барбiкю...
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08.08.2022 10:27 Ответить
Предатєльство страшнии гріх .
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08.08.2022 08:44 Ответить
Откуда они берутся? Или это как ********** -сколько не стреляй, а 5 процентов будет
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08.08.2022 08:49 Ответить
Живе таке "существо" в Україні,кацапи на нього бомби сиплять-але нема проблем"ето свои"...Етнічний імперський шовінізм у всій красі....Кацапи їх не переробиш,неперевихуваєш,вони такі є....
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08.08.2022 08:53 Ответить
В нас президент-сепар латентний, оточив себе зрадниками, та й самі люди тупе бидло що голосує по приколу!
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08.08.2022 08:56 Ответить
Знайомий в районі Краматорська, каже що там одні сепари залишились, здають на раз-два, що ми там робимо?
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08.08.2022 09:02 Ответить
це наша держава, а от що вони там роблять, таке питання треба ставити
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08.08.2022 09:26 Ответить
Що ви там робите? Сидите на дивані рівно на попі...
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08.08.2022 10:23 Ответить
порвати паспорти і з привязаними гранатами відправити "на родину"
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08.08.2022 09:06 Ответить
люди не хотят и не умеют жить хорошо..., советская разруха, дефициты, огромные очереди, тотальная несвобода, тюрьмы и лагеря, и железный занавес..., вот их идеал, это просто больные люди, из которых нечего и выдавливать того раба по капле..., они целиком и полностью рабы и других хотят затянуть в эту помойную яму...
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08.08.2022 09:17 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=K2oB8EpRsyE
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08.08.2022 10:25 Ответить
Правильна інформація повинна виглядати так: не затримали шістьох осіб прихильників русні, а ЛІКВІДУВАЛИ і ... далі по тексту
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08.08.2022 09:21 Ответить
Ми гуманнi люди,тому тiльки так- вони самолiквiдувались при затриманнi..
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08.08.2022 10:33 Ответить
Ї х розстріляли?Думаю що НІ.А почали б розстрілювати,ще в березні,цого би сьогодні не було.Починаючи з 2016 року в області ПРИПИНИЛИСЬ профілактичні перевірки населення.Результат бачимо.
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08.08.2022 09:59 Ответить
Всі ці любителі русскага міра зразу б перестали такими бути, якби Україна чітко дала знати - як тільки переходите під юрисдикцію Росії - зразу позбуваєтесь пенсій і соцвиплат повністю! Для них це дуже важливо! Я бачив, як в 14му донецькі жіночки-ополчєночки і пенсики натовпами стали збиратися біля місцевих осередків влади і вимагати грошей з криком "Мі галасавалі за деенер не для таво чтобі лішицца дєнєг!". Їх невдоволення ненадовго стало напралене проти деенів-еленерів і Раші, зразу стало зрозуміло, що їм це не потрібно без українських грошиків. "Расія, давай дєнєг!" - кричали вони. "Ми нє за ета галасавалі!" Де й розуміння взялось. Але Україна, нажаль, відновила їм виплати, і їх стало це влаштовувати, сидіти на трьох стулах. Їх ненависть знову перенаправилась з Рашки на Україну. Отакий, на перший погляд, парадокс.
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08.08.2022 10:23 Ответить
Вона навіть наші гасла використовують. Недонація вбивць і злодіїв. Нічого свого не мають. Все крадене
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08.08.2022 10:26 Ответить
А что кто то думал 70 лет рабства даром пройдут?А может и все 300!? Мозги совок знатно промывал , да и до этого параша старалась.А сколько своих на нашу землю переселила!? Я сам наполовину кацап ! Мать русская , продет и прабабка по материнской линии из раши! Ну и что ! Есть два типа людей , одни хотят что бы все было спокойно и похер кто ими командует , для других важнее воля ! Свобода! Возможность самому принимать решение! И это не столько в генах, сколько в обществе! Наше общество заражено этим вирусом! Как был заражен запад и произошла качественная мутация , родилась демократия! У нас тоже происходит мутация! А в параше этот вирус выжигали каленым железом и у нас старались , сейчас идет очередная попытка выжечь вирус свободы! Мы сопротивляемся! Надеюсь мы победим , главное ,что бы наши внутренние враги не сделали из Украины парашу!
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08.08.2022 10:39 Ответить
кацап (нелюд, що прикидається людиною) і московит (житель московії) - категорії різні. Багато українців стали московитами. Є і серед наших нелюди.
А отже обзивати себе саме кацапом є помилкою.
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08.08.2022 11:51 Ответить
Суды над изменниками должны проходит открыто. Чтобы все каллоборанты знали что суровая кара постигнет каждого предателя страны. СЛАВА УКРАИНЕ!
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08.08.2022 10:42 Ответить
Искать надо было с марта 14 г и везде по стране, и находить конечно, и сразу же....... , ну вы поняли! В смысле гражданства лишать и высылать, и даже чуть денег давать за жильё. А кто сильно упертый бы ну того уже по схеме вечной---кто не с нами---тот против нас. А теперь все поздно.
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08.08.2022 11:22 Ответить
 
 