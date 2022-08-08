За сутки в Бахмуте задержали шестерых сторонников "русского мира"

На Донетчине продолжают искать сторонников "русского мира". За сутки в Бахмуте задержали шесть таких лиц.

Об этом со ссылкой на первого заместителя начальника департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого сообщается в Telegram-канале Патрульной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

Он рассказал, что за один день в Бахмуте задержали шестерых "подсвинков", ожидавших "русского мира".

"Разруха и смерть – то, что несут русские. Однако, некоторым недостаточно горя, несущего в себе русский мир. Эти чудовища восхищаются и ждут его: переписки со свинособаками, грусть по совку, получение рублей за наводку, нескрываемая ненависть к Украине и украинскому… Да, такие люди нам тоже встречаются на нашей, украинской земле", - сообщил Белошицкий.

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