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Російські пропагандисти в теленовинах закривають обличчя чиновників-колаборантів. СКРІНШОТ
"Первый канал" у Росії почав "замазувати" у теленовинах обличчя чиновників-колаборантів, які видають на окупованих територіях паспорти РФ.
Про це пише телеграм канал "Добрий піар", повідомляє Цензор.НЕТ.
Раніше пропагандисти під час монтажу сюжетів для новин закривали лише обличчя військовослужбовців своєї окупаційної армії. Але віднедавна так само чинять і з зображеннями чиновників-колаборантів.
"Очевидно, намагаються ускладнити українським кібер-військам встановити особи колаборантів для передачі правоохоронцям", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+14 wrmusic
показати весь коментар10.08.2022 10:50 Посилання
+9 Andrey Shevchenko #387516
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+8 Vasyl Androshchook
показати весь коментар10.08.2022 10:51 Посилання
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хто допомагає ворогу той сам ворог і має бути знищений як на війні