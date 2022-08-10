УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4551 відвідувач онлайн
Новини Окуповані території
11 483 14

Російські пропагандисти в теленовинах закривають обличчя чиновників-колаборантів. СКРІНШОТ

"Первый канал" у Росії почав "замазувати" у теленовинах обличчя чиновників-колаборантів, які видають на окупованих територіях паспорти РФ.

Про це пише телеграм канал "Добрий піар", повідомляє Цензор.НЕТ.

Раніше пропагандисти під час монтажу сюжетів для новин закривали лише обличчя військовослужбовців своєї окупаційної армії. Але віднедавна так само чинять і з зображеннями чиновників-колаборантів.

"Очевидно, намагаються ускладнити українським кібер-військам встановити особи колаборантів для передачі правоохоронцям", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: РФ бракує колаборантів: проведення псевдореферендумів можливе лише як фейк, - Данілов

Російські пропагандисти в теленовинах закривають обличчя чиновників-колаборантів 01
Російські пропагандисти в теленовинах закривають обличчя чиновників-колаборантів 02

Автор: 

пропаганда (2819) колабораціонізм (1170)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+14
Думаю на траєкторію політу кулі херсонських партизанів замазане обличчя слабо вплине.
показати весь коментар
10.08.2022 10:50
+9
что эти ***** называют "освобожденными территориями" ???
показати весь коментар
10.08.2022 10:56
+8
Рюзкіє нікаво нібаяцца
показати весь коментар
10.08.2022 10:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Думаю на траєкторію політу кулі херсонських партизанів замазане обличчя слабо вплине.
показати весь коментар
10.08.2022 10:50 Відповісти
Рюзкіє нікаво нібаяцца
показати весь коментар
10.08.2022 10:51 Відповісти
показати весь коментар
10.08.2022 10:55 Відповісти
что эти ***** называют "освобожденными территориями" ???
показати весь коментар
10.08.2022 10:56 Відповісти
освобожденные от здравого смысла
показати весь коментар
10.08.2022 11:15 Відповісти
Территории, временно оккупированные русско-нацистскими войсками.
показати весь коментар
10.08.2022 11:24 Відповісти
То закривання до одного місця, встановити особу калоборанта зрадника зараз не проблема.
показати весь коментар
10.08.2022 10:56 Відповісти
А що так? Країна повинна знати своїх хероів
показати весь коментар
10.08.2022 11:06 Відповісти
Лоб зелёнкой лучше замазать *******.
показати весь коментар
10.08.2022 11:11 Відповісти
Зелёнка легко смывается - клеймо с буквой Z. Чтобы на всю жизнь И ОКРУЖАЮЩИЕ знали ,что ОНО💩🇷🇺 ПОСОБНИКИ КРОВАВЫХ УБИЙЦ - ТЕРРОРИСТОВ 👿 сатаны *****
показати весь коментар
10.08.2022 11:32 Відповісти
Норм, на черниговщине, депутата который призывал убивать украинцев и орал про то, что Чернигов это райсеся, выпустили под залог, может харе обливать зелёнкой, может нужно вешать, резать, рубать таких судей обоссаных, калечить их *********?
показати весь коментар
10.08.2022 11:27 Відповісти
Елементарно - берем збоку "незамазану" морду, і пальчики в двері, і він розказує хто був навпроти...
показати весь коментар
10.08.2022 11:40 Відповісти
А что им даже общежитие в Магадане не могут предоставить? Нормальная бы гарантия была. Участвовал в противоправных действиях и родина тебе предоставит общежитие.
показати весь коментар
10.08.2022 12:12 Відповісти
хай бояться падлюки,
хто допомагає ворогу той сам ворог і має бути знищений як на війні
показати весь коментар
10.08.2022 20:08 Відповісти
 
 