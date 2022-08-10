Российские пропагандисты в теленовостях закрывают лица чиновников-коллаборантов. СКРИНШОТ
"Первый канал" в России начал "замазывать" в теленовостях лица чиновников-коллаборантов, выдающих на оккупированных территориях паспорта РФ.
Об этом пишет телеграмм канал "Добрый пиар", сообщает Цензор.НЕТ.
Ранее пропагандисты во время монтажа сюжетов для новостей закрывали только лица военнослужащих своей оккупационной армии. Но с недавних пор так же поступают и с изображениями чиновников-коллаборантов.
"Очевидно, пытаются усложнить украинским кибер-войскам установить личности коллаборантов для передачи правоохранителям", - говорится в сообщении.
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+14 wrmusic
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+9 Andrey Shevchenko #387516
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+8 Vasyl Androshchook
показать весь комментарий10.08.2022 10:51 Ссылка
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хто допомагає ворогу той сам ворог і має бути знищений як на війні