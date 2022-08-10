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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Российские пропагандисты в теленовостях закрывают лица чиновников-коллаборантов. СКРИНШОТ

"Первый канал" в России начал "замазывать" в теленовостях лица чиновников-коллаборантов, выдающих на оккупированных территориях паспорта РФ.

Об этом пишет телеграмм канал "Добрый пиар", сообщает Цензор.НЕТ.

Ранее пропагандисты во время монтажа сюжетов для новостей закрывали только лица военнослужащих своей оккупационной армии. Но с недавних пор так же поступают и с изображениями чиновников-коллаборантов.

"Очевидно, пытаются усложнить украинским кибер-войскам установить личности коллаборантов для передачи правоохранителям", - говорится в сообщении.

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Российские пропагандисты в теленовостях закрывают лица чиновников-коллаборантов 01
Российские пропагандисты в теленовостях закрывают лица чиновников-коллаборантов 02

пропаганда (3692) коллаборационизм (882)


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Топ комментарии
+14
Думаю на траєкторію політу кулі херсонських партизанів замазане обличчя слабо вплине.
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10.08.2022 10:50
+9
что эти ***** называют "освобожденными территориями" ???
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10.08.2022 10:56
+8
Рюзкіє нікаво нібаяцца
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10.08.2022 10:51
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Думаю на траєкторію політу кулі херсонських партизанів замазане обличчя слабо вплине.
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10.08.2022 10:50 Ответить
Рюзкіє нікаво нібаяцца
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10.08.2022 10:51 Ответить
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10.08.2022 10:55 Ответить
что эти ***** называют "освобожденными территориями" ???
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10.08.2022 10:56 Ответить
освобожденные от здравого смысла
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10.08.2022 11:15 Ответить
Территории, временно оккупированные русско-нацистскими войсками.
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10.08.2022 11:24 Ответить
То закривання до одного місця, встановити особу калоборанта зрадника зараз не проблема.
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10.08.2022 10:56 Ответить
А що так? Країна повинна знати своїх хероів
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10.08.2022 11:06 Ответить
Лоб зелёнкой лучше замазать *******.
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10.08.2022 11:11 Ответить
Зелёнка легко смывается - клеймо с буквой Z. Чтобы на всю жизнь И ОКРУЖАЮЩИЕ знали ,что ОНО💩🇷🇺 ПОСОБНИКИ КРОВАВЫХ УБИЙЦ - ТЕРРОРИСТОВ 👿 сатаны *****
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10.08.2022 11:32 Ответить
Норм, на черниговщине, депутата который призывал убивать украинцев и орал про то, что Чернигов это райсеся, выпустили под залог, может харе обливать зелёнкой, может нужно вешать, резать, рубать таких судей обоссаных, калечить их *********?
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10.08.2022 11:27 Ответить
Елементарно - берем збоку "незамазану" морду, і пальчики в двері, і він розказує хто був навпроти...
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10.08.2022 11:40 Ответить
А что им даже общежитие в Магадане не могут предоставить? Нормальная бы гарантия была. Участвовал в противоправных действиях и родина тебе предоставит общежитие.
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10.08.2022 12:12 Ответить
хай бояться падлюки,
хто допомагає ворогу той сам ворог і має бути знищений як на війні
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10.08.2022 20:08 Ответить
 
 