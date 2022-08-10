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Новини Війна
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Трьох бойовиків "ДНР", які воювали на боці РФ, засудили до 15 років у в’язниці, - СБУ

сбу,бойовики

На основі доказової бази, зібраної слідчими СБУ, суд визнав винними у державній зраді ще трьох бойовиків терористичної організації "ДНР" і засудив їх до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у пресслужбі СБУ.

"Усі вони входили до складу незаконного збройного формування так званого "4 окремого мотострілецького батальйону 119 полку ДНР". Вони потрапили у полон наприкінці березня, під час звільнення Сіверщини (Сумська область)", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, 24 лютого 2022 року зазначені особи, попри те, що не мали військових професій, добровільно вступили до лав бойовиків, де отримали військову форму, зброю та боєприпаси до неї. На початку березня під керівництвом військовослужбовців ЗС РФ вони пройшли короткотерміновий військовий вишкіл на території Білгородської області. Після його закінчення їх відправили воювати на Сумському напрямку.

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Встановлено, що окупанти задіювали зрадників для:

  • облаштування та укріплення бойових позицій і блокпостів на тимчасово окупованих територіях;
  • здійснення контрольно-пропускних та охоронних функцій на блокпостах та позиціях ворога.

Зібрана слідчими СБУ доказова база дозволила засудити їх до реальних строків ув’язнення. Провадження велося за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч.2 ст. 260 (створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності);
  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
арешт (2536) бойовик (3414) СБУ (12925) суд (11734)


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Топ коментарі
+10
нарешті почали давати нормальні сроки. Треба робити концтабір у Львівскій області, хай "біндерівці" наглядають за ними та вчать працювати.
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10.08.2022 15:03
+7
Хватит жевать сопли! Ублюдков ДАУНбасят , взятых в плен, не садить на 15 лет, а публично вешать на площадях наших городов!
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10.08.2022 14:35
+6
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10.08.2022 14:35
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алкаші? бомжі?
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10.08.2022 14:33 Відповісти
Скыльки вони дадуть дэрьмаку?
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10.08.2022 14:46 Відповісти
Хватит жевать сопли! Ублюдков ДАУНбасят , взятых в плен, не садить на 15 лет, а публично вешать на площадях наших городов!
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10.08.2022 14:35 Відповісти
Вы дебил?

Если это сделать,то у срусских официально развяжутся руки для уничтожения Азовцев и других Украинских пленных.
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10.08.2022 14:43 Відповісти
А то у них что-то связано? Наивные.
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10.08.2022 15:24 Відповісти
еще никто не повесил этих предателей, а Азовцев уже убили и продолжают убивать. Кацапы с логикой не совпадают.
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10.08.2022 15:37 Відповісти
Не нужно опускать ниже плинтуса.

Мировое сообщество видит все
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10.08.2022 16:31 Відповісти
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10.08.2022 14:35 Відповісти
Засудили до 15 років у в'язниці загального режиму? Чи окремо цих "любітелей русского мира, тримають?
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10.08.2022 14:59 Відповісти
нарешті почали давати нормальні сроки. Треба робити концтабір у Львівскій області, хай "біндерівці" наглядають за ними та вчать працювати.
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10.08.2022 15:03 Відповісти
именно они должны работать тяжело, а не жрать еду.
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10.08.2022 15:39 Відповісти
Вже є такий, але вони там пакетики клеять. Щоб часом не переробились, бо всякі ліваки почнуть кукурікати про human rights.
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10.08.2022 15:41 Відповісти
Пацани зрозуміло, пришли к успеху, хавчиком и крішей над головой на 15 років забезпечені. Але я не розумію, чому за мої податки, що у нас мінних полей мало?
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10.08.2022 15:29 Відповісти
А тепер Україна має їх годувати?
Труткі ви б сукі наїлись
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10.08.2022 15:59 Відповісти
Один з них давав інтерв'ю золкіну типу силоміць призвали
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10.08.2022 16:53 Відповісти
 
 