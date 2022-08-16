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Новини
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Україна отримала від Італії EUR200 млн кредиту на зарплати вчителям

італія

Україна отримала 200 млн євро пільгового кредиту від Італії, які підуть на зарплати для вчителів.

Про це повідомляє Міністерство фінансів, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з умовами кредитного договору, кошти надаються за нульовою процентною ставкою на 15 років (з урахуванням пільгового періоду відстрочення погашення кредиту - 7,5 року).

Отримані кошти будуть направлені на забезпечення видатків на заробітну плату педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти.

Нагадаємо, що кредитний договір було підписано 5 серпня між Україною в особі Міністра фінансів України як позичальником і Урядом Італійської Республіки в особі Міністра економіки та фінансів Італійської Республіки як кредитором.

Також читайте: Італія надасть Україні пільговий кредит у EUR200 млн на зарплати вчителям

Автор: 

Італія (1588) кредит (3870) вчитель (401) зарплата (2261)


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Топ коментарі
+3
Тоб то потім всі разом будем повертати борги , щоб заплатити цим неробаи??? Що, онлан видклладаючі, не дають хабарів?)
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16.08.2022 14:16 Відповісти
+3
Який же жалюгідний блазень, на троні короля.
Який "мудрий" нарід, що це дозволив...
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16.08.2022 14:19 Відповісти
+3
как можно повышать зарплаты депутатам, если денег на зарплату учителям. То есть здесь деньги есть, а там нет. Я так понимаю если денег нет, то и повышать нечем.
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16.08.2022 14:24 Відповісти
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Тоб то потім всі разом будем повертати борги , щоб заплатити цим неробаи??? Що, онлан видклладаючі, не дають хабарів?)
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16.08.2022 14:16 Відповісти
Цікаво, як навчалися ви в школі, що в двох реченнях стільки помилок.
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16.08.2022 18:20 Відповісти
а ось і ті самі 4000 євро вчителям на місяць. Бачте - Зеленський не збрехав. Хоча не впевнений, що за нього голосувавші очікували такі "бонуси" до тих 4000.
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16.08.2022 14:16 Відповісти
Так вони вже отримують 4 тищі. Куди більше? Абарзєлі зовсім.
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16.08.2022 14:19 Відповісти
Який же жалюгідний блазень, на троні короля.
Який "мудрий" нарід, що це дозволив...
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16.08.2022 14:19 Відповісти
как можно повышать зарплаты депутатам, если денег на зарплату учителям. То есть здесь деньги есть, а там нет. Я так понимаю если денег нет, то и повышать нечем.
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16.08.2022 14:24 Відповісти
а за який куй зарплата?
вони роблять все щоб не було очного навчання
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16.08.2022 14:26 Відповісти
Аж цікаво стало. І що саме роблять вчителі, щоб не було очного навчання? 🤔
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16.08.2022 15:06 Відповісти
немає грошей на зарплати вчителям? Звільняйте і не платіть. Діти уїхали закордон, вчитися нема кому.
Це ж ринкова економіка, підуть на базар торгувати, кодити будуть. Відкриють приватні школи.
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16.08.2022 14:27 Відповісти
тебе лечится надо. детей масса. за границу уехало не так и много от общего количества
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16.08.2022 15:13 Відповісти
Наберуть кредитів й звалять в орду, а віддавати буде "мудрий нарід"
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16.08.2022 14:38 Відповісти
так цієї суми вистачить лише на 50 000 вчителів (адже 2млн/4 тис=50тис),а інші ввчителі залишаться без грошей?
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16.08.2022 14:51 Відповісти
Без грошей всі вчителі залишаться, вгадайте чому...
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16.08.2022 14:59 Відповісти
В нас 450 вчителів, 1 завуч і 1 і. о. дірєктора школи, міцно натягнутий на руку завуча
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16.08.2022 20:34 Відповісти
Коломойша вже отримав звання найдорожчого вчителя?
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16.08.2022 14:58 Відповісти
Кредити на прожрать? А віддавати як? Чим?
Кінець епохи бідності, лядь.
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16.08.2022 15:30 Відповісти
Оце дожили.
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16.08.2022 15:32 Відповісти
А на урокі православної історії хто дасть?
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16.08.2022 16:36 Відповісти
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16.08.2022 16:37 Відповісти
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16.08.2022 16:38 Відповісти
Це як узяти кредит, щоб відгуляти гучне весілля.
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16.08.2022 20:43 Відповісти
Та не знущайтеся з Вчителів. Залиште їх у спокої.
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17.08.2022 01:34 Відповісти
 
 