Україна отримала від Італії EUR200 млн кредиту на зарплати вчителям
Україна отримала 200 млн євро пільгового кредиту від Італії, які підуть на зарплати для вчителів.
Про це повідомляє Міністерство фінансів, передає Цензор.НЕТ.
Згідно з умовами кредитного договору, кошти надаються за нульовою процентною ставкою на 15 років (з урахуванням пільгового періоду відстрочення погашення кредиту - 7,5 року).
Отримані кошти будуть направлені на забезпечення видатків на заробітну плату педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти.
Нагадаємо, що кредитний договір було підписано 5 серпня між Україною в особі Міністра фінансів України як позичальником і Урядом Італійської Республіки в особі Міністра економіки та фінансів Італійської Республіки як кредитором.
Топ коментарі
+3 Юрий Липницкий
показати весь коментар16.08.2022 14:16 Відповісти Посилання
+3 Олександр Дніпро
показати весь коментар16.08.2022 14:19 Відповісти Посилання
+3 Vlad D #386324
показати весь коментар16.08.2022 14:24 Відповісти Посилання
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Який "мудрий" нарід, що це дозволив...
вони роблять все щоб не було очного навчання
Це ж ринкова економіка, підуть на базар торгувати, кодити будуть. Відкриють приватні школи.
Кінець епохи бідності, лядь.