Литва у серпні проведе 5 курсів для українських військових

Литва у серпні розпочне проведення п’яти навчальних курсів для українських військових.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, повідомляє портал Delfi.

Міністр наголосив, що підготовка фахівців для використання сучасної зброї підвищує її ефективність, тому виконує дуже важливу роль у сучасній війні та допомагає Україні ефективно захищатися від агресора – Росії.

"Тому ми хочемо наголосити на цій допомозі у навчанні фахівців - не взагалі з нуля, а саме фахівців та їх кваліфікацію для конкретного озброєння, яке використовують як українці, так і литовська армія", - зазначив Анушаусас.

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Навчання фахівці пройдуть у Литві. Раніше Міністерство оборони повідомляло, що за 6 місяців російської війни в Україні в Литві пройшли навчання майже 150 військових. Також міністр додав, що два тижні тому Литва відправила до України військову техніку.

"У даному випадку ми випереджаємо інші країни такими послідовними поставками. Не раз на три або шість місяців, а практично щомісяця йдуть поставки", - заявив Анушаускас.

Він зазначив, що загальна сума литовської допомоги Україні може становити загалом "до 130 млн євро". Литва передала Україна військові вантажівки, позашляховики для робіт з розмінування, протиповітряну та протитанкову зброю, міномети та іншу військову допомогу.