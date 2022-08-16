На окупованій території Луганщини залишилось близько 350 тис. людей, - Гайдай

Життя людей, які залишились на окупованих територіях Луганщини, вкрай погане та важке.

Про це в інтерв'ю Kyiv Post заявив глава ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Після 24 лютого, коли почалось російське повномасштабне вторгнення в Україну, частину території довелося залишити, бо з усіх боків атакувала російська армія, дуже багато техніки, та наші військові не змогли б втримати таку величезну розтягнуту лінію оборони. Те, що українські війська відійшли до Кремінної й Рубіжного, це було добре тому, що дозволило п’ять місяців тримати лінію оборони", - розповів він.

В містах Кремінна, Рубіжне, Сєверодонецьк, Лисичанськ, Золоте й Попасна проходила активна фаза бойових дій, сказав глава ОВА.

"З цієї території виїхала найбільша кількість населення. Тобто залишилось на території Луганської області десь 350 000 людей", - додав Гайдай.

"Там, де проходила активна фаза бойових дій, життя людей вкрай погане і важке, тому що там розбито буквально все - інфраструктура, водогін, каналізація, газ. На тих територіях, що залишили наші військові, трохи легше - там не було бойових дій, тому інфраструктура вціліла, але у великих містах: Рубіжне, Лисичанськ, Сєверодонецьк - там опалювальний період не можна забезпечити взагалі ніяк", - підсумував очільник обладміністрації.

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