У окупованому Лисичанську пролунав вибух, - Гайдай
У окупованому російськими військами Лисичанську сьогодні, 16 серпня, пролунав вибух.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Навіть не знаю як анонсувати новину. Луганщина нищить окупантів ... чи: у Лисичанську знов бавовна….. а може - паління вбиває... Далі буде", - написав Гайдай.
Топ коментарі
+31 Максім ХОЙ #398010
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+22 Вася Шевченко #371210
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+20 Максім ХОЙ #398010
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