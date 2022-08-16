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Новини Війна
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У окупованому Лисичанську пролунав вибух, - Гайдай

лисичанськ

У окупованому російськими військами Лисичанську сьогодні, 16 серпня, пролунав вибух.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Навіть не знаю як анонсувати новину. Луганщина нищить окупантів ... чи: у Лисичанську знов бавовна….. а може -  паління вбиває... Далі буде", - написав Гайдай.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ відбивають наступ зі сторони Лисичанського НПЗ. У військах "ЛНР" бунт і відмова воювати за "ДНР", - Гайдай. ФОТО

вибух (4527) Лисичанськ (315) Гайдай ЛОГА (921)


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Топ коментарі
+31
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16.08.2022 14:59 Відповісти
+22
шо сегодня за день такой....

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16.08.2022 14:59 Відповісти
+20
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16.08.2022 15:15 Відповісти
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паління
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16.08.2022 14:55 Відповісти
Ой що воно робится?!
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16.08.2022 14:56 Відповісти
Путин дал срочное указание разработать шершавую бумагу для сигарет, ну чтобы они не слишком выскальзывали из пальцев, а то вон что получается.. )
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16.08.2022 15:35 Відповісти
Це якась рекламна акція від "Филип-Морис Україна"....
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16.08.2022 14:57 Відповісти
День бавовны...
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16.08.2022 14:59 Відповісти
шо сегодня за день такой....

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16.08.2022 14:59 Відповісти
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16.08.2022 14:59 Відповісти
Ох уж эти русские как увидят боеприпасы, так сразу и закурить хотят, видно у них это на генетическом уровне
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16.08.2022 15:09 Відповісти
Может потому что у росийан есть любимая поговорка, *бьет- значит любит*. Чем больнее тем им лучше походу.
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16.08.2022 15:14 Відповісти
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16.08.2022 15:00 Відповісти
Лучшая антиреклама курения.

Міністерство оборони України попереджає:
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16.08.2022 15:03 Відповісти
*********, завтра и форева
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16.08.2022 15:05 Відповісти
Гарний флешмоб
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16.08.2022 15:05 Відповісти
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16.08.2022 15:07 Відповісти
да что ж за день сегодня
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16.08.2022 15:08 Відповісти
В Кремлі теж є цигарки...
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16.08.2022 15:12 Відповісти
Много лет путин и его пропаганда пугали россиян биолабораториям, в которых украинцы с американцами делали генетически модифицированных птиц Оказалось, что все это правда. Птицы из Украинских биолабораторий научились играться со спичками, зажигалками и другими огнеопасными предметами рядом со складами боеприпасов и топлива противника. Теперь, когда их выпустили на волю, они полетели делать то, чему их научили. Украинские генно-модифицированные птицы "пироманы" стали серьёзным подспорьем "HIMARS" в деле нанесения сверхдальних ударов по топливным и артиллерийским складам орков. Вот так-то ! Эх, а Вы не верили!
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16.08.2022 15:14 Відповісти
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16.08.2022 15:15 Відповісти
Все вірно 👍🏼👍🏼👍🏼😂
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16.08.2022 15:22 Відповісти
куріння вбиває
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16.08.2022 15:41 Відповісти
Бендеровщина сплошная. Куды власть смотрит
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16.08.2022 15:45 Відповісти
 
 