У окупованому Лисичанську пролунав вибух, - Гайдай

У окупованому російськими військами Лисичанську сьогодні, 16 серпня, пролунав вибух.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Навіть не знаю як анонсувати новину. Луганщина нищить окупантів ... чи: у Лисичанську знов бавовна….. а може - паління вбиває... Далі буде", - написав Гайдай.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ відбивають наступ зі сторони Лисичанського НПЗ. У військах "ЛНР" бунт і відмова воювати за "ДНР", - Гайдай. ФОТО